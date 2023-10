+++ Live-Ticker zu Landtagswahlen +++ : AfD in Bayern und Hessen auf Rekordniveau

Die AfD legt in Bayern und Hessen deutlich zu. Die Union bleibt stärkste Kraft. SPD und Grüne verlieren. FDP muss in Hessen zittern, in Bayern ist sie raus.

Hessen: CDU will breit sondieren

Nach ihren Zugewinnen bei der hessischen Landtagswahl will die CDU „allen demokratischen Fraktionen“ Sondierungsgespräche anbieten. Das sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Ines Claus, am Sonntagabend. Den Prognosen zufolge steigerte die CDU ihr Ergebnis bei der Landtagswahl im Vergleich zu 2018 deutlich.

Bisher regierte die CDU in Hessen in einer Koalition mit den Grünen. Beide hätten zusammen wieder eine Mehrheit im neuen Landtag. Rechnerisch möglich wäre aber auch eine CDU-SPD-Koalition. (dpa/taz)

Bayern: Erste ZDF-Hochrechnung sieht AfD knapp vor den Grünen

Laut einer ersten Hochrechnung des ZDF für Bayern könnte die AfD zweistärkste Partei werden. Sie liegt demnach mit 15, Prozent minimal vor den Grünen mit 15,5, Prozent. Die ARD sieht in ihrer Hochrechnung umgekehrt die Grünen vor der AfD.

Klar vorne liegt erwartungsgemö´die CSU mit 36,7 Prozent. Das ist minimal weniger als bei der letzten Wahl. Die Freien Wähler verbessern sich von 11,4 auf 14 Prozent.

Die SPD fällt auf magere 8,5 Prozent. Die FDP fliegt aus dem Landtag. (taz)

Hessen: Erste ZDF-Hochrechnung sieht CDU klar vorne, AfD auf Platz zwei

Bei der Landtagswahl in Hessen ist die CDU mit Abstand stärkste Kraft geworden. Laut der ersten Hochrechnung des ZDF vom Sonntag liegen die Christdemokraten von Ministerpräsident Boris Rhein mit 34,7 Prozent deutlich vor dem Koalitionspartner Grüne und der SPD, die annähernd gleichauf bei über 15 Prozent rangierten. Die AfD liegt mit 16,8 Prozent auf Platz zwei. (dpa)

Grünen-Chefin freut sich über „stabile Ergebnisse“

Trotz der Verluste der Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen spricht die Bundesvorsitzende Ricarda Lang von stabilen Ergebnissen. „Es sind stabile Ergebnisse, auch wenn es nicht das ist, was wir uns vielleicht gewünscht hätten“, sagte Lang am Sonntag im ZDF nach den ersten Prognosen. Das sei eine gute Basis für die Zukunft, in Bayern hätten die Grünen außerdem noch die Chance, auf den zweiten Platz hinter der CSU zu kommen. Laut ersten Prognosen haben die Grünen in beiden Ländern zwei bis vier Prozentpunkte verloren.

Mit Sorgen beobachte man, dass alle drei Ampel-Parteien, also SPD, Grüne und FDP, nicht dazugewinnen konnten. (dpa/taz)

Kühnert: Bitterer Abend für die SPD

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat das Ergebnis der Landtagswahlen in Hessen und Bayern als bitter für seine Partei und für die Ampel-Koalition gewertet. „Wir sind heute Abend ausdrücklich nicht die Wahlsieger“, sagte Kühnert am Sonntag im ZDF. Die drei Parteien der Ampel-Koalition hätten in beiden Bundesländern verloren. „Wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampel-Koalition erkennen: In diesem Wahlergebnis liegt auch eine Botschaft für uns“, sagte Kühnert. In der ARD sagte er, man müsse erkennen, dass „die allgemeine Stimmungslage den Menschen aufs Gemüt drückt und dass mehr Orientierung erforderlich ist“. (dpa)

Grünen-Chef sieht Ampel durch AfD-Erfolg unter Druck

Die deutlichen Zuwächse für die AfD sind nach Ansicht von Grünen-Chef Omid Nouripour ein Signal an die anderen Parteien. „Das ist auch ein Auftrag für die Ampel“, sagt er in der ARD. Die Ampelparteien im Bund müssten zudem nachdenken, wie sie ihre Arbeit besser präsentieren könnten. (rtr)

Aiwanger ist auch zufrieden

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich nach der ersten Prognose zur bayerischen Landtagswahl zufrieden gezeigt. „14 Prozent wären schon ganz ordentlich“, sagte Bayerns stellvertretender Ministerpräsident im Bayerischen Rundfunk kurz nach Schließung der Wahllokale. Er gehe davon aus, dass der Wert für die Freien Wähler noch nach oben gehe, doch es sei schon jetzt ein hervorragendes Ergebnis. „Wir sind zufrieden“, sagte er. Bei der vergangenen Landtagswahl hatten die Freien Wähler 11,6 Prozent erreicht. (dpa)

Kühnert will an Faeser festhalten

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht trotz der Wahlniederlage von Spitzenkandidatin Nancy Faeser in Hessen keinen Grund für deren Rücktritt als Bundesinnenministerin. „Sie hat unseren klaren Rückhalt als Bundesinnenministern“, sagte Kühnert im ZDF. Die Menschen in Hessen hätten ein landespolitisches Votum abgegeben. „Mit diesem Ergebnis ist nichts über die Bilanz der Bundesinnenministerin Faeser gesagt.“ Diese habe zuletzt erfolgreich Ergebnisse im Bereich der europäischen Asylpolitik verhandelt. (rtr)

Wagenknecht will Faeser-Rücktritt

Nach der Hessen-Wahl hat die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht die Entlassung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser gefordert, die auch Spitzenkandidatin der SPD in Hessen war. „Wer in Wiesbaden scheitert, ist in Berlin fehl am Platz“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur. „Auf die Rote Karte der Wähler sollte die Entlassung durch den Kanzler folgen.“ (dpa)

CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Migrationsdebatte

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden von CDU und CSU bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gezeigt. „Markus Söder hat einen tollen Wahlkampf gemacht“, sagte Linnemann am Sonntagabend in der ARD über den CSU-Chef. Dieser habe in Bayern nun den Regierungsauftrag.

Das Abschneiden der CDU in Hessen bezeichnete Linnemann als „sensationelles Ergebnis“. Boris Rhein sei ein toller Spitzenkandidat, der genau die richtigen Themen adressiert habe. CDU-Chef Friedrich Merz habe ihn unterstützt. Der Wahlkampf in Hessen habe eine Vorbildfunktion auch für den Bundestagswahlkampf.

Linnemann forderte die Ampel-Regierung erneut auf, sich mit der Opposition über das Migrationsthema zu verständigen. (dpa/rtr)

Hessen: CDU ist der klare Gewinner, AfD auf Rekordniveau

In Hessen kommt die CDU laut ZDF-Prognose auf 34,5 Prozent, das sind 7,5 Prozentpunkte mehr als vor 5 Jahren. SPD und Grüne verlieren deutlich und kommen nur noch 15 auf beziehungsweise 15,5 Prozent. Die AfD verbessert sich auf 17 Prozent. Das wäre ihr bisher bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland.

Die FDP könnte unter die 5-Prozent-Hürde rutschen. Die Linkspartei fliegt mit 3,5 Prozent sicher aus dem Landtag. Dafür liegen die Freien Wähler überraschend nah an der 5-Prozent-Hürde. Ihnen werden 3,5 Prozent prognostiziert. (taz)

Bayern: Leichte Verluste für die CSU

In Bayern verliert die CSU laut ersten Prognosen des ZDF leicht und kommt nur noch auf 36,5 Prozent. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, gewinnen und kommen nun auf 14 Prozent. Die Grünen sacken auf 15,5 Prozent ab und sind damit wohl nicht mehr zweitstärkste Kraft. Die AfD zieht laut ZDF an den Grünen vorbei und kommt 16 Prozent.

Die SPD, die schon vor fünf Jahren unter zehn Prozent lag, rutscht weiter ab auf 8,5 Prozent.

Die FDP, die bei der letzten Wahl mit 5,1 Prozent so gerade eben ins Parlament rutschte, liegt nun mit 3 Prozent weit unter der 5-Prozent-Hürde. Die Linkspartei bleibt chancenlos. (taz)

Union und Freie Wähler gewinnen in Hessen und Bayern

Bei den Landtagswahlen Hessen hat die Union nach ersten Prognosen in Hessen kräftig zugelegt, in Bayern verliert die CSU leicht. Die Freien Wähler legen in beiden Ländern zu.

Die Parteien der Berliner Ampel-Koalition müssen durch die Bank Verluste verbuchen. SPD und Grüne verlieren deutlich. Die FDP scheitert in Bayern an der 5-Prozent-Hürde, in Hessen muss sie zittern.

Die Linkspartei ist sicher in keinem der beiden Landtage vertreten.

Die AfD kann legt in beiden Ländern deutlich zu. (taz)

Hessen: Deutlich geringere Wahlbeteiligung

Die Beteiligung an der Landtagswahl in Hessen ist in den Wahllokalen deutlich geringer als noch von fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr lag sie ohne Briefwähler bei 27,7 Prozent, wie Abfragen in den fünf kreisfreien Städten Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Kassel ergaben. Bei der vorangegangenen Landtagswahl war um die gleiche Zeit ein Wert von 38,8 Prozent ohne Briefwähler ermittelt worden. Insgesamt hatten damals 67,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Nach Angaben von Landeswahlleiter Wilhelm Kanther verlief die Wahl bis Sonntagnachmittag ohne Probleme.

Im Vergleich mit 2018 dürfte die Zahl der Briefwähler nochmals deutlich zugelegt haben, sagte Kanther. Die Aussagekraft der bisherigen Werte zur Wahlbeteiligung gilt daher als begrenzt. Wie viele Menschen ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben haben, war zunächst nicht bekannt. (dpa)

Bayern: Wahlbeteiligung niedriger als 2018

Der Wahlleiter in Bayern rechnet bei der Landtagswahl mit einer vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung. Bis 14.00 Uhr am Sonntag lag die Beteiligung bei 35,4 Prozent, wie Landeswahlleiter Thomas Gößl in Fürth unter Verweis auf Stichproben in Wahllokalen mitteilte. Aus dieser Angabe und dem erwarteten Anteil der Briefwähler lasse sich „eine erste Schätzung der Gesamtwahlbeteiligung ableiten. Diese beträgt aktuell rund 60 Prozent.“

Bei der Landtagswahl 2018 war nach Angaben einer Sprecherin der bayerischen Behörde keine Zwischenabfrage zur Wahlbeteiligung gemacht worden. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag damals bei 72,3 Prozent. Die Behörde geht demnach davon aus, dass der Anteil der Briefwähler in diesem Jahr deutlich höher ausfallen wird – der Zahl der beantragten Wahlscheine nach könnte er bei rund 40 Prozent liegen. (afp)

Hessen: Geringere Beteiligung als 2018

Bei der Landtagswahl in Hessen hat bis zum frühen Nachmittag am Sonntag deutlich weniger als ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bis 14.00 Uhr bei 27,7 Prozent, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden mitteilte. Die Stimmen der Briefwähler wurden dabei nicht mitgezählt. Beim Urnengang vor fünf Jahren hatte die Wahlbeteiligung bis 14.00 bei 38,8 Prozent gelegen, ebenfalls ohne Briefwahlstimmen.

Bei der diesjährigen Abstimmung sei mit einem erhöhten Anteil von Briefwählerinnen und -wählern zu rechnen, betonte die Wahlleitung. 2018 hatte die Wahlbeteiligung laut amtlichem Endergebnis 67,3 Prozent betragen. (afp)

Hessen: Alle halten sich alles offen

Am Tag der hessischen Landtagswahl haben die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und SPD mögliche Koalitionsoptionen offengehalten. Ministerpräsident Boris Rhein sagte am Sonntag in Frankfurt zur Frage nach einem möglichen Koalitionspartner, auch da werde es einen Fingerzeig des Wählers geben, und „dann schauen wir mal, wie sich die Dinge gestalten. Ich glaube, Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein.“ Es sei sein Auftrag gewesen, die Union zur stärksten Kraft zu machen. „Dann werden wir als stärkste Kraft Gespräche anbieten, unserem Koalitionspartner, aber natürlich auch der SPD und der FDP.“ Derzeit regiert eine schwarz-grüne Koalition in Hessen.

Der Grünen-Spitzenkandidat und hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erklärte: „Ich bin der felsenfesten Auffassung, dass alle Demokratinnen und Demokraten miteinander gesprächs- und im Zweifel auch koalitionsfähig sein müssen. Dann werden wir sehen, was das Wahlergebnis bringt, und danach werden wir sprechen“, so Al-Wazir nach seiner Stimmabgabe in Offenbach.

SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser antwortete auf die Frage, ob sie sich ein Bündnis mit der CDU vorstellen könne: „Also ich finde, dass man als demokratische Parteien immer alle miteinander arbeiten können muss“. (dpa)

Bayern: Wahlbeteiligung am Morgen etwas höher

In Bayern hat am Sonntagmorgen die Landtagswahl begonnen. Rund 9,4 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, den Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen, darunter eine halbe Million Erstwähler- und wählerinnen. Die CSU und die Freien Wähler können nach den letzten Umfragen hoffen, ihre seit 2018 bestehende Regierungskoalition fortsetzen zu können.

In München lag die Wahlbeteiligung – einschließlich Briefwählern – um 10.30 Uhr bei fast 44 Prozent und damit deutlich höher als vor fünf Jahren. In Nürnberg war die Wahlbeteiligung um 10 Uhr mit über 11 Prozent etwas höher als bei der letzten Landtagswahl. In Nürnberg sei dabei aber zu diesem Zeitpunkt nur ein Fünftel der ausgestellten Briefwahlunterlagen mitgezählt worden, sagte ein Sprecher des Wahlamts. In Augsburg lag die Wahlbeteiligung am Vormittag mit 7,6 Prozent unter der Beteiligung vor fünf Jahren.

Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder gab am Morgen mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder in einer Schule in Nürnberg seine Stimme ab. Söder sagte: „Wir wollen ein stabiles und starkes Bayern. Aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden in Bayern.“ (dpa)

Landtagswahlen in Bayern und Hessen

In Bayern und Hessen werden am Sonntag die Landtage neu gewählt. Die Abstimmungen gelten auch als bundespolitischer Stimmungstest zur Halbzeit der Legislaturperiode des Bundestags, in beiden Ländern zusammen lebt mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr und sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. In jüngsten Umfragen vor den Wahlen lagen in beiden Ländern die Unionsparteien mit ihren Ministerpräsidenten – die CSU mit Markus Söder in Bayern und die CDU mit Boris Rhein in Hessen – klar vorn.

Die Parteien der Berliner Ampel-Koalition müssen dagegen leichte Verluste befürchten. Dies könnte weitere Unruhe in das Bündnis bringen, das derzeit laut Umfragen auch auf Bundesebene keine Mehrheit hat. Der SPD von Kanzler Olaf Scholz droht in Bayern erneut ein einstelliges Ergebnis, in Hessen liegt sie mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin abgeschlagen zurück. Für die FDP ist in beiden Ländern unklar, ob sie es wieder in den Landtag schafft.

In Bayern lag die CSU bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 (37,2 Prozent) hinaus. Für die Freien Wähler ging es nach der Flugblatt-Affäre um ihren Chef Hubert Aiwanger zunächst deutlich nach oben, auf bis zu 17 Prozent. Zuletzt pendelten sich die Umfragewerte dann bei um die 15 Prozent ein. 2018 hatten sie 11,6 Prozent geholt. (dpa)