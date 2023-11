+++ Der Weihnachtsmarkt-Live-Ticker +++ : Lasst uns froh und Mandel sein

Endlich wieder gute Nachrichten. Am Montag eröffnen landauf, landab die Weihnachtsmärkte. Die taz ist live dabei mit allen Infos. Jetzt neu: Bethlehem.

12.30 Uhr: „Christkindlmarkt“ in Bethlehem läuft schon

The orginial “Christkindlmarkt“ in Bethlehem, Indiana, USA, is closed on Monday. Aber Mittwoch geht es weiter. Es gibt eine typisch deutsche “Kinderecke“.

Und Mandeln? Unklar. Sicher ist: es gibt ein “Glühwein Menu“.

Der Weihnachtsmarkt in Orginal-Bethlehem, Palästina, hingegen fällt dieses Jahr aus.

Und der in der USA ist, nun ja, auch nicht wirklich in Bethlehem. Die Stadt wurde bereits 1874 umbenannt und heißt seither Carmel.

12:12 Uhr: Birmingham Frankfurt Christmas Market

Es gibt laut Augenzeugen ein britisches Deutschlandbild, das aus überlangen Würsten und Reichkriegsflaggen besteht. Und Mandeln? Well, bestimmt auch.

12.00 Uhr: Bochumer Weihnachtsmarkt eröffnet.

Es gibt einen fliegenden Weihnachtsmann. Und gebrannte Mandeln.

12.00 Uhr: Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt eröffnet.

Es gibt einen Euro Eintritt. Und Eierpunsch. Und gebrannte Mandeln, weeste?

Fünf vor 12: Adventszeit so kurz wie nie

Kürzer als in diesem Jahr kann die Adventszeit nicht sein, haben die Rechercheure der Nachrichtenagentur epd errechnet, die sich mit christlichen Dingen auskennen: Erst am Sonntag, 3. Dezember, ist der 1. Advent. Grund dafür ist, dass der Weihnachts-Festkreis zu den festen (unbeweglichen) Feiertagen im Kalender gehört: Heiligabend ist immer am 24. Dezember, der Wochentag kann dagegen variieren. Diesmal ist es ein Sonntag – und der fällt den Regeln zufolge mit dem 4. Advent zusammen. Daraus ergibt sich, dass der 1. Advent erst am 3. Dezember ist.

Was das für die Weihnachtsmärkte bedeutet? Nichts wie hin. Sie sind schneller vorbei als man denkt.

11.38 Uhr: Münchner Christkindlmarkt eröffnet

Wird empfohlen sogar von einer Weihnachtsmarkthasserin. Es gibt Krampuslauf. Aber erst am 10. Dezember. Dann rennen rund 300 Krampusse, Perchten und Klause von der Sendlinger Straße zum Marienplatz. Abre haben die auch Mandeln dabei?

11.30 Uhr: Eier statt Eierpunsch in Bangkok

Es gibt riesige (Kunst)Tannen, klebrige Süßigkeiten, gegrillte Hühner und ungekochte Eier statt erhitzten Eierpunsch. Und Mandeln? Daran kann sich unsere Informantin nicht erinnern. Zu viel Eierpunsch.

11.11 Uhr: Kölns queerer Weihnachtsmarkt nicht eröffnet

Es gibt dieses Jahr keinen Gay-Weihnachtsmarkt in Köln. Und keine gebrannten Mandeln.

11.00 Uhr: Lübecker Weihnachtsmarkt eröffnet

Es gibt eine lange Tradition seit 1648. Und gebrannte Mandeln. Und Marzipan.

11.00 Uhr: Weihnachtsmarkt in Neumünster eröffnet

Es gibt aus Energiespargründen eine künstliche Eisbahn. Und gebrannte Mandeln.

11.00 Uhr: Mannheimer Weihnachtsmarkt eröffnet

Es gibt Pressebilder. Und gebrannte Mandeln.

11.00: Uhr: Weihnachtsmarkt in Rostock eröffnet

Es gibt Dank Barrierefreiheit eine lobende Erwähnung auf der Seite leichter-reisen.info. Und Mandeln.

11.00 Uhr: Weihnachtsmarkt in Flensburg eröffnet

Es gibt Hütten im nordischen Stil. Und gebrannte Mandeln.

11.00 Uhr: Weihnachtsmarkt in Ulm eröffnet

Es gibt Eis zum drauf laufen. Und gebrannte Mandeln.

10.00 Uhr: Weihnachtsmarkt in Bremen eröffnet

Es gibt Wesen auf Stelzen. Und gebrannte Mandeln.

10.00 Uhr: Freiburger Weihnachtsmarkt eröffnet

Es gibt die Lange Rote. Und gebrannte Mandeln.

10.00 Uhr: Nürnberger Christkindlmarkt eröffnet

Es gibt ein Christkind (weiblich). Und gebrannte Mandeln.