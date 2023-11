Weihnachtsmärkte eröffnen : Stille Nacht, dunkle Nacht

Die Bedingungen für Weih­nachts­markt­be­trei­be­r*in­nen und Schau­stel­le­r*in­nen sind herausfordernd. Das sorgt bei einigen für Frust.

Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Verletzung von Persönlichkeitsrechten von Mitarbeiter*innen. Das ist das Ergebnis der Besetzung des Bezirksamts Spandaus durch eine „aufgebrachte Personengruppe“ von „50 bis 80 Menschen“ am vorvergangenen Freitag. Bei der Gruppe handelte es sich um Schausteller*innen, die ihren Frust über gekürzte Öffnungszeiten äußerten. Doch ihr Ärger richtet sich gegen weitaus mehr.

Wegen der kurzen Adventszeit bleiben den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr nur ein paar Wochen für das Geschäft. Traditionell beginnen sie erst in der Woche nach dem Totensonntag, dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Um mögliche Umsatzeinbußen auszugleichen, öffneten in diesem Jahr jedoch einige Be­trei­be­r*in­nen ihre Pforten schon früher. So konnten Be­su­che­r*in­nen bereits Ende Oktober bei 12 grad und Sonne in der „Winterwelt“ am Potsdamer Platz rodeln gehen und sieben Wochen vor Weihnachten gebrannte Mandeln im „Winterzauber“ an der Landsberger Allee verputzen.

Das finden einige geschmacklos früh. Kritik kommt unter anderem von den Kirchen, die beklagen, dass der November ein stiller Monat des Gedenkens und eine Zeit der Einkehr sei. Auch die Pfarrerin der Gedächtniskirche, Dr. Kingreen, plädiert dafür, dass die Märkte erst nach dem Totensonntag öffnen: „Wir sind in Trauer. Erst danach kann umgeschaltet werden.“ Einige Märkte umgehen diese Bitte der Kirchen jedoch, indem sie sich bis zum Totensonntag als „Wintermärkte“ und erst danach als „Weihnachtsmärkte“ betiteln. So auch die „Winterwelt“ am Potsdamer Platz.

Stille Weihnachtsmärkte

Ganz gleich, ob Winter- oder Weihnachtsmarkt: Besinnlichkeit und Ruhe sind auf diesen Veranstaltungen in der Regel Mangelware. Das könnte sich in Zukunft ändern. Denn aufgrund immens gestiegener GEMA-Gebühren können sich einige Ver­an­stal­te­r*in­nen nicht mehr leisten, Musik auf den Märkten abzuspielen. Für gebührenpflichtige Titel rechnet die GEMA neuerdings nicht nur die räumliche Größe der Beschallung rund um die Bühne oder den jeweiligen Lautsprecher an, sondern die Größe des gesamten Veranstaltungsbereichs.

Darauf reagieren einige Weihnachtsmärkte (warte noch auf Antwort von Alexanderplatz, am Roten Rathaus, am Rathaus Spandau und am Schlossplatz Köpenick) mit einem vollständigen Musikstopp. Andere specken ihr Musikangebot deutlich ab. So auch der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Eine zentrale Beschallung wird es nicht mehr geben, dafür aber Akkordeonspieler und Blechbläser, die für GEMA-freie weihnachtliche Klassiker sorgen, so der Marktleiter, Sebastian Buchmann. Weitere Be­trei­be­r*in­nen berichten, von den GEMA-Anpassungen bislang nicht betroffen zu sein. „Aber wenn diese kommen, müssen wir die Musik ausfallen lassen“, so Holger Zahn, Betreiber des Weihnachtsmarkts in den Späth’schen Baumschulen. Er fordert vom Senat, sich dafür starkzumachen, dass die „unsinnige“ GEMA-Regelung nicht durchgesetzt wird.

In diesem Jahr wird nicht nur an Musik, sondern auch an Licht gespart. Während die Senatsverwaltung die kilometerlange Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm 2021 noch mit 250.000 Euro bezuschusste, trägt sie 2023 nur noch 100.000 Euro bei, so die Arbeitsgemeinschaft City e.V. (AG City). Nur mithilfe der Unterstützung zahlreicher Spon­so­r*in­nen konnten weitere 330.000 Euro eingesammelt werden, um die diesjährige Beleuchtung zu sichern.

Darüber, ob 140 Kilometer luftverschmutzender – wenn auch nach Angaben der AG City „effizienter und stromsparender“ – Lichterketten in Zeiten des Klimawandels und der Energiekrise notwendig sind, lässt sich diskutieren. Das Lichtspektakel hat jedoch neben harmonischem Flair einen weitaus bedeutenderen Zweck: Es zieht unzählige Tou­ris­t*in­nen und Ber­li­ne­r*in­nen zum Weihnachtsshopping an und befeuert damit den gesamten Wirtschaftsstandort. Ein Wegfall des Lichterteppichs würde für den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit erheblichen Umsatzeinbußen einhergehen.

Steigende Kosten für Be­trei­be­r*in­nen

Es sind nicht nur kurze, leise und dunkle Weihnachtsmärkte, die den Be­trei­be­r*in­nen und Schau­stel­le­r*in­nen in diesem Jahr Probleme bereiten. Sie haben außerdem mit enormen Preissteigerungen zu kämpfen. „Alles ist teurer geworden“, beklagt Michael Roden, Vorsitzender des Schaustellerverbandes. Er betreibt seit 4 Jahrzehnten den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Die größten Mehrkosten entstünden durch die drastische Erhöhung der Strom- und Gaskosten, so Roden. „Während wir im letzten Jahr zwischen 30 und 35 Cent pro Kilowattstunde gezahlt haben, zahlen wir jetzt 69 Cent pro Kilowattstunde.“

Der Umgang mit den gestiegenen Kosten variiert je nach Betreiber*in. Einige heben die Standmieten für Schau­stel­le­r*in­nen an, die wiederum die Preise für Be­su­che­r*in­nen erhöhen. Andere verlangen mehr Eintritt aus Sorge, Schau­stel­le­r*in­nen mit zu hohen Standmieten zu verschrecken. Holger Zahn etwa berichtet, die Standgebühren nicht zu erhöhen, dafür aber den Eintritt im letzten Jahr von 5 Euro auf 8 Euro angehoben zu haben.

Sowohl das Abwälzen der gestiegenen Kosten auf die Schau­stel­le­r*in­nen als auch auf die Be­su­che­r*in­nen führe langfristig dazu, dass Weihnachtsmärkte aussterben, so Michael Roden. Ihm sei es wichtig den traditionsreichen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz fortzuführen, „aber wenn der Glühwein 10 Euro kosten muss, dann funktioniert das nicht mehr“.

Be­trei­be­r*in­nen bemängeln Auflagen und Bürokratie

Schließlich kritisieren Be­trei­be­r*in­nen verstärkte Auflagen. Ob Sicherheits- oder Schutzauflagen, Straßennutzungsgebühren oder Genehmigungen für Lärm- und Lichtemessionen – die Auflagen würden immer höher und schwieriger zu erreichen, so Roden. „Wenn das so weitergeht mit den Auflagen, dann stößt man an seine Grenzen.“

Der Pressesprecher des Bezirksbürgermeisters Neuköllns verweist auf die Beratungsangebote der Bezirksämter. Dadurch könnten sich Be­trei­be­r*in­nen schon frühzeitig auf die Auflagen des Veranstaltungsorts einstellen und dies in ihrem Konzept berücksichtigen. Viel problematischer als die Auflagen seien jedoch die langwierigen Genehmigungsverfahren, die keine Planungssicherheit ermöglichten, bemängelt Roden. Er kritisiert zu viel Bürokratie und die Einbindung zu vieler Ämter in Genehmigungsprozessen. Neben Polizei und Feuerwehr müssten alle möglichen Ämter sowie Berliner Verkehrsbetriebe, An­rai­ne­r*in­nen und viele mehr den Auflagen zustimmen. „Es gibt keine kurzen Wege mehr. Je mehr Menschen etwas dazu zu sagen haben, desto mehr Probleme entstehen“, so Roden. Das Land Berlin mache es den Ver­an­stal­te­r*in­nen nicht leicht.

Erfreuliche Nachrichten für frustrierte Schau­stel­le­r*in­nen und Be­trei­be­r*in­nen kommen jedoch vom Bezirksamt Neukölln: Zwar werden die Auflagen immer mehr, aber „dagegen ist das coronabedingte Hygienekonzept entfallen, das ja auch hohe Anforderungen an die Veranstalter setzte“. Die Be­trei­be­r*in­nen können sich also dankbar schätzen, dass sie in postpandemischen Zeiten keine pandemiebedingten Hygienekonzepte auferlegt bekommen.