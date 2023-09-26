Артисты в России : Культура отмены по-русски

Российские рок-группы не допускаются к выступлениям, их концерты отменяются или переносятся. Причина: они позиционировали себя против войны.

Афишу с сайта сняли. Вместо нее висит объявление о переносе концерта на 15 декабря и инструкция о том, как вернуть билет. Выступление одной из самых популярных в России музыкальной группы „Звери“ перенесли за четыре дня до назначенной даты без объяснения причин.

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Но причины и так все понимают. В июле депутат государственной думы Романов попросил прокуратуру проверить деятельность музыкантов и их менеджеров. Депутат написал, что „Звери“ не должны иметь возможность „доносить до подрастающего поколения свою антигосударственную позицию“.

Это уже второй несостоявшийся концерт „Зверей“ в Петербурге в этом году. В начале лета они должны были выступить в рамках Петербургского экономического форума. Их политическая позиция никогда не была очень яркой, но все же после присоединения Крыма музыканты отказались выступать на полуострове, а в самом начале войны их солист один раз высказался против действий России.

Но, кроме организаторов форума, об никто не забыл. В преддверии концерта местный депутат обратился в прокуратуру с просьбой запретить выступление. Он настаивал, что концерт будет оскорблением для всех, кто рискует жизнью ради безопасности россиян.

Чуть ли не в последний момент программу изменили: на сцене оказались более политически лояльные музыканты.

Забавно, что организаторы экономического форума тогда прокололись с выбором исполнителей уже второй раз подряд. В прошлом году на концерте в рамках ПМЭФ должна была выступать рок-группа „Би-2“, но ее тоже заменили в последний момент. Незадолго до этого музыканты „сорвали“ выступление в Омске: отказались петь в зале, где висел баннер с надписью „Zа президента“ на фоне российского флага.

После этого все концерты их тура по России были перенесены на неопределенный срок. Их солист вскоре уехал за границу и оттуда заявил, что возвращаться не собирается.

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К отменам эстрадных концертов с февраля прошлого года уже даже привыкли. Точнее, привыкли еще со времен пандемии, но тогда причины были гораздо более прозрачные. Теперь же есть только размытые формулировки „по техническим причинам“, „по состоянию здоровья артиста“ или вовсе безо всяких объяснений. Но обычно всем всё бывает понятно.

С каждым днем список „нежелательных“ музыкантов и певцов пополняется новыми именами. Кто-то высказался против войны и сам поспешил уехать из России, а кто-то до последнего пытается выступать здесь, даже не смотря на давление местных властей, поток ненависти в соцсетях и публичные возмущения активистов и депутатов. Но, как мы видим, не всегда удается.