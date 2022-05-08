День Победы и война в Украине : Самый страшный день

День 9 мая в России стал приобретать форму “праздника“, а не “дня памяти“ с 2005 года. Но теперь идет новая война.

День 9 мая в России стал приобретать форму “праздника“, а не “дня памяти“ с 2005 года: в тот год на Красной площади в небо вернули военную авиацию и появился символ “георгиевской ленточки“, а уже в 2008 году в параде участвовала тяжелая военная техника. Постепенно торжество победы начало затмевать торжество памяти, а обычный выходной день стал выкристаллизовываться в патриотический формат требующий однозначного участия и именно праздности, а не горевания.

Когда я училась в школе, я и мои одноклассники подписывали открытки ветеранам ВОВ и разносили им лично по домам, вручали 9 мая с цветами и конфетами, которые покупали на свои личные деньги. Для нас тогда важным было передать им нашу детскую благодарность: за прожитые ими страшные военные годы, за мужество и возможность жить нам детям – свободными от захватчиков.

В школы моего периода обучения приходили ветераны и делились всеми ужасами, которые они прожили и которые остались с ними навсегда. Мы школьники говорили “никогда больше“, а нынешних российских школьников учат говорить “можем повторить“.

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Шествие становилось массовым

Акцию вышедшую из гражданской инициативы “Бессмертный полк“ государство похитило у придумавших ее журналистов, и сделало новым государственным ритуалом: в шествиях стали принимать участие чиновники и президент России. Шествие становилось массовым, постепенно акции стали проводить во всех городах страны, а личное проживание памяти о войне внутри семьи стало уже общедоступным: причем государство само стало диктовать как правильно это проживать, принимать и как на это смотреть.

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Сейчас, я смотрю на это из 2022 года: ценности, которые были мне знакомы из детства исчезли, взамен им пришли только однозначные позиции и яркие образы “русской Победы“ и “борьбы с неким новым/старым нацизмом“. Сегодня день военной победы остался без всех темных сторон: горя, жестокостей, убийств, насилия и потерь. И государство смогло превратить превратить самый страшный день, в некий формальный праздник без рефлексии.

Городское пространство Москвы постепенно обрастает стандартными украшениями к 9 мая: развешаны георгиевские ленты и красные флаги. В сувенирных лавках много символики нового военного времени с буквами, которыми современные военные маркируют себя и свое оружие.

Ежедневно украшения видят много россиян, но думает ли из них кто либо том, что все это происходит одновременно с официальными сводками с настоящего фронта: военными преступлениями, крупнейшим кризисом беженцев, ежедневными сообщениями о гибели мирных жителей Украины и фотографиями где города Украины разрушены бомбежками. И что праздника больше не существует среди этого бесконечного горя.