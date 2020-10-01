Протест в Беларуси : Баба всех белорусов

Фото культовой белоруски появилось в Vogue. Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 17

Нина Багинская вот уже более 30 лет высказывает диссидентские мысли и идет против власти. Она ходит по Минску с бело-красно-белым флагом на все демонстрации, говорит на белорусском языке, одевается в национальную одежду. Её все очень любят и никто не называет «городской сумасшедшей». Её неоднократно задерживали, подвергали штрафам, которые она выплачивает из своей маленькой пенсии, ее имущество описано – но дух ее не сломлен! Ей неоднократно предлагали финансовую помощь – она отказывается: «За свои идеалы я буду расплачиваться сама!».

Фотограф Иван Ревяко сделал несколько портретов Нины Багинской для материала «The mother of Belarusian revolution» в итальянский журнал Vogue. Черно-белые снимки всегда обладают какой-то магией, на них видны отчетливо и свет и тьма в человеке. В Нине – много света и удивительно яркие глаза человека, живущего по совести.

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Иван рассказывает про эти съемки:

«Мы говорили не так долго, как хотелось бы. Да, если честно, особо не помню, о чем мы говорили. Что-то про яблоки, грядки, протесты, Лукашенко, снова про яблоки и грядки. Где-то под конец она рассказала, что всегда хотела иметь много детей. Я пошутил, что она бабушка белорусской революции, а она сказала «глупости» и смущённо заулыбалась.⠀А потом говорю: «Нина, что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?»⠀Она долго готовилась, долго думала.«Я бы сказала две вещи. Во-первых, что нельзя быть счастливым, если человек не свободен. За волю свою нужно бороться, за землю, за язык, за людей наших нужно бороться. Земля и люди должны быть свободными. И счастливыми.

А второе – нужно сохранять нашу природу. Чтобы было чисто и хорошо. Мы из природы вышли, мы ее и охранять обязаны.

И передайте в Интернете, что я всех люблю».

Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех – маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех белорусов – Нина Багинская»