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Политзаключенные в Беларуси: Мой троюродный брат – „террорист“

Два года назад наш автор послал одному белорусскому диссиденту открытку в тюрьму. Позже он узнал: они родственники друг друга.

Демонстранты в Варшаве отмечают 3-ю годовщину протестов в Республике Беларусь Foto: Kacper Pempel/reuters

Площадь Конституции 6 в Варшаве: Там, где в 1989 году, во времена Польской Народной Республики, собирались диссиденты из „Солидарности“, сегодня собираются активисты из Беларуси. Я часто бываю здесь. Хорошо помню, как два года назад в этом здании открылся Беларусский молодежный центр – популярное место встречи беларусской диаспоры и демократического движения.

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Сегодня я останавливаюсь у информационного стенда инициативы „Dissidentby“, которая, в частности, собирает пожертвования для политзаключенных в Беларуси. Помимо стикеров и листовок на столе лежат футболки.

Я обращаю внимание на одну из них. „За вашу и нашу свободу“ – гласит её надпись, а над ней – четыре улыбающихся человека. Среди них мой троюродный брат Сергей Романов, отбывающий 20-летний срок в беларусской тюрьме строгого режима.

Год назад я узнал, что у меня есть троюродный брат, осужденный за „терроризм“. Это было громкое дело и приговор которого стали достаточно известными. Еще годом ранее на одном из мероприятий в Варшаве я написал открытку солидарности Сергею в тюрьму. Тогда я не знал, что пишу члену семьи.

Сергей всегда обладал большим чувством справедливости, как говорит мне один из его бывших соратников в Варшаве. По этой причине он не мог принять жестокое полицейское насилие после фальсификации президентских выборов 2020 года, не предприняв никакихдействий.

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Вместе с тремя другими соратниками он решает противостоять репрессивному аппарату власти. В октябре 2020 года ночью перед зданием прокуратуры в Солигорске поджигаются четыре автомобиля и совершается попытка поджога здания Государственного комитета судебных расследований.

Возбуждено уголовное дело по статье „хулиганство“. Вскоре после этого всех четверых арестовывают, а Сергея жестоко избивают во время задержания. Чтобы прекратить пытки, он режет себе руки лезвием. В суде уголовное дело неожиданно меняется. Партизан обвиняют уже не в „хулиганстве“, а в „терроризме“. За несколько повреждённых машин Сергей получает 20 лет тюрьмы. Такие драконовские приговоры в Беларуси не выносятся даже за смертные преступления. Для „Вясны“ и других правозащитных организаций Сергей и его товарищи являются политическими заключенными в связи с таким несоразмерным приговором.

К сожалению я не встречался с Сергеем, но я верю, что он будет досрочно освобожден вместе с другими 1750 политзаключёнными. Рано или поздно жители Беларуси поймут, кто настоящие террористы.

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Kolumne Война и мир – дневник

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wurde als Sohn belarusischer Dissidenten in Deutschland geboren. An der Katholischen Universität Eichstätt studierte er Politik und Gesellschaft. Seit 2021 lebt er in Warschau und ist als Journalist bei belarusischen Exilmedien tätig.

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