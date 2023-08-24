Политзаключенные в Беларуси : Мой троюродный брат – „террорист“

Два года назад наш автор послал одному белорусскому диссиденту открытку в тюрьму. Позже он узнал: они родственники друг друга.

Площадь Конституции 6 в Варшаве: Там, где в 1989 году, во времена Польской Народной Республики, собирались диссиденты из „Солидарности“, сегодня собираются активисты из Беларуси. Я часто бываю здесь. Хорошо помню, как два года назад в этом здании открылся Беларусский молодежный центр – популярное место встречи беларусской диаспоры и демократического движения.

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Сегодня я останавливаюсь у информационного стенда инициативы „Dissidentby“, которая, в частности, собирает пожертвования для политзаключенных в Беларуси. Помимо стикеров и листовок на столе лежат футболки.

Я обращаю внимание на одну из них. „За вашу и нашу свободу“ – гласит её надпись, а над ней – четыре улыбающихся человека. Среди них мой троюродный брат Сергей Романов, отбывающий 20-летний срок в беларусской тюрьме строгого режима.

Год назад я узнал, что у меня есть троюродный брат, осужденный за „терроризм“. Это было громкое дело и приговор которого стали достаточно известными. Еще годом ранее на одном из мероприятий в Варшаве я написал открытку солидарности Сергею в тюрьму. Тогда я не знал, что пишу члену семьи.

Сергей всегда обладал большим чувством справедливости, как говорит мне один из его бывших соратников в Варшаве. По этой причине он не мог принять жестокое полицейское насилие после фальсификации президентских выборов 2020 года, не предприняв никакихдействий.

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Вместе с тремя другими соратниками он решает противостоять репрессивному аппарату власти. В октябре 2020 года ночью перед зданием прокуратуры в Солигорске поджигаются четыре автомобиля и совершается попытка поджога здания Государственного комитета судебных расследований.

Возбуждено уголовное дело по статье „хулиганство“. Вскоре после этого всех четверых арестовывают, а Сергея жестоко избивают во время задержания. Чтобы прекратить пытки, он режет себе руки лезвием. В суде уголовное дело неожиданно меняется. Партизан обвиняют уже не в „хулиганстве“, а в „терроризме“. За несколько повреждённых машин Сергей получает 20 лет тюрьмы. Такие драконовские приговоры в Беларуси не выносятся даже за смертные преступления. Для „Вясны“ и других правозащитных организаций Сергей и его товарищи являются политическими заключенными в связи с таким несоразмерным приговором.

К сожалению я не встречался с Сергеем, но я верю, что он будет досрочно освобожден вместе с другими 1750 политзаключёнными. Рано или поздно жители Беларуси поймут, кто настоящие террористы.