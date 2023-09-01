Реклама войны в России : Молодые военные смотрят на тебя

Санкт-Петербург должен мобилизовать больше бойцов на войну. Повсюду рекламные плакаты. Просто глупо, когда на них изображены американские вертолеты.

Их невозможно не замечать, потому что они практически повсюду. Молодые военные в форме, с оружием и без, с гордо поднятой головой и с закрытыми балаклавами лицами смотрят на тебя с плакатов в метро, по дороге в магазин и на автобусной остановке. И если раньше это были довольно нейтральные постеры с буквой Z и текстом „Своих не бросаем!“, но теперь дизайнеры гораздо более творчески подходят к делу.

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Чаще всего баннеры призывают пойти служить по контракту и уверяют, что это и есть самая настоящая мужская работа. Официально было объявлено, что перед Петербургом стоит задача: отправить на фронт в полтора раза больше контрактников, чем было призвано по мобилизации. Городские власти прикладывают для этого максимальные усилия.

Такую же задачу правительство поставило и перед бизнес-предприятиями. Поэтому куда ни глянь – на фасадах домов, билбордах, наклейках – всюду солдаты на фоне российского флага. А самым крупным шрифтом выделена цифра: 695 000. Это выплата в рублях, которую получит заключивший контракт. По нынешнему курсу около 7,5 тысяч долларов. Гигантская цифра для большинства россиян, на эти деньги вполне можно купить старенькую иномарку.

Но помимо прямых призывов пойти на службу, есть плакаты и просто для поддержания патриотического духа горожан: в ход идут плохие стихи, религиозные аргументы (Бог, разумеется, с нами) и необычные сочетания изображений икон с военной техникой.

Недавно с перрона одного из старых петербургских вокзалов на войну провожали очередную группу военных. Все было очень торжественно: приехал губернатор, а здание вокзала украсили огромным баннером с силуэтами военной техники и текстом „Во имя мира на Земле“. Губернатор, конечно, сказал речь и напутствовал военнослужащих: „Хваленое натовское оружие бессильно против отваги и стойкости русского солдата“.

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Но не обошлось без скандала: люди, увидевшие репортажные фото с мероприятия, заметили, что вместо российских вертолетов на плакате изображены американские AH-64 Apache. Это в СМИ подтвердил и военный эксперт. Плакат вскоре сняли.

Несколько жарких августовских дней на одной из петербургских набережных был пришвартован десантный корабль. К нему выстроилась очередь. На борту передвижная выставка военных трофеев, которые были добыты российскими военными. В качестве названия взяли цитату культового героя одного из фильмов 90-х – молодого парня, который вернулся с войны в Чечне: „Сила в правде“. Посетители с серьезным видом рассматривали сопроводительные таблички, а по военно