Национальный праздник в Беларуси : Дубинки и водомёты

Каким будет в этом году День Воли белорусы гадают в соцсетях. Янка Беларус рассказывает о жизни в эти тревожные времена. Эпизод 71.

18 марта на канале Youtube Светлана Тихановская объявила общенациональное голосование за начало переговоров с режимом по выходу Беларуси из кризиса при международном посредничестве. Голосование проходит на платформе „Голос“, данным которой доверяет ЕС, США, ОБСЕ и другие. Этим заявлением она рассчитывает дать конкретный сигнал для международных партнеров к действию, а также доказать белорусам чувство единства, большинства, силы и превосходства на улицах.

Мой коллега-журналист поделился мнением: „Полагаю массу злорадства по поводу беззубости и наивности, но есть одна мысль. Для Запада очень важен паттерн „когда использованы все возможные способы“. После чего ставится галочка, и дальше запускаются какие-то другие механизмы. Не забываем про недавние заявления Байдена и выступление Тихановской в Конгрессе США. Полагаю она не просто зашла и вышла. Явно были некие консультации, либо подтверждения чего-то“.

Только за первые два часа в чат-ботах платформы проголосовало 170 000 человек. Скорость одновременно поступающих сообщений в пиковый момент превысила показатели проведенного в августе народного опроса в 3,5 раза. При этом следует понимать, что подтасовка результатов (как это сделала бы глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина) исключена – голосовать можно только с зарегистрированного белорусского мобильного телефонного номера и только один раз.

Да, можно сказать, что эта не очень репрезентативная выборка, поскольку есть большой процент далеких от достижений прогресса, например, пенсионеров. Но как показала практика подобные акции провоцируют общение и обучение детьми и внуками даже самых консервативных бабушек и дедушек.

Первые результаты голосования, показывающего сколько белорусов хочет разрешения политического кризиса в стране, будут озвучены к Дню Воли – 25 марта. Эта дата достаточна значимая – именно в этот день в 1918 году было объявлено о провозглашении независимой Белорусский Народной Республики. Этот день как национальный праздник традиционно ежегодно отмечается сторонниками оппозиционных партий проведением акций, митингов и шествий.

В 2018 году в день столетия основания Белорусский Народной Республики власти официально разрешили митинг и концерт в центре города и взяли на себя расходы на охрану правопорядка, медицинское обслуживание и уборку во время и после мероприятий, обеспечили площадку биотуалетами. По подсчетам волонтеров в течение всего дня мероприятие посетило около 50 000 человек.

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Каким будет в этом году День Воли белорусы гадают в соцсетях. Судя по тому, что говорится пропагандистами официального ТВ, всех нас ждёт встреча с представителями силовых структур, потому что мы априори протестующие, а не просто вышли погулять на свежий воздух. На всякий случай в 10-х числах марта милиция задержала „активных писателей“ в соцсетях – просто людей с гражданской позицией. Все они получили порядка 15 суток ареста, чтобы не было возможности выйти в город 25 марта.

Вообще, те действия, которые предпринимает режим, уже вполне можно назвать гражданской войной против своего народа, ведь Лукашенко привлёк армию для подавления протестов. Всё направлено на то, чтобы не дать собраться людям, сбить волну заранее. Моя коллега-журналист говорит: „Если раньше я не боялась выходить работать, теперь есть тревога, что возьмут сразу“.

Уже сегодня можно прогнозировать, что будут дубинки и водомёты, отключение мобильной связи. Нас захотят разогнать быстрее, задержать, дать по 30 суток ареста, а тем, кто не первый раз – грозить уголовной ответственностью. Хочется спросить: может стоит отказаться от уличной активности? Вот что говорит Марина, мать двоих несовершеннолетних детей: „Нужно делать все, что доступно и возможно. Мы выходим. Может нас немного, может – не дойдём. Но мы выходим“.