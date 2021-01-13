Государственные символы в Беларуси : Ребрендинг герба

У белорусов появится новый герб. он отличается от старого? Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 50.

Впервые о планах по изменению герба заговорили в феврале прошлого года. Сообщалось, что символику нужно подкорректировать, и в интернете появился возможный вариант нового герба.

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Теперь он и стал официальным. Не было ни широких общественных дискуссий, ни публичных обсуждений экспертами по геральдике различных вариантов. А ведь у белорусов есть исторический герб Великого княжества Литовского «Погоня» в виде щита на котором изображен всадник с мечом на коне. Кстати, совсем недавно он был официальным государственным гербом Беларуси, в 1991-1995 годах.

Но, став президентом, Лукашенко инициировал процесс смены госсимволики. И к нам вернулся очень похожий на герб СССР «похоронный венок». Собственно, как в детской игре «Найди 5 отличий» в этой композиции было немного изменений: стала меньше звезда, исчезли серп и молот в центре, а также девизы; венок был перевязан не красной, а красно-зелёной лентой. Но спустя пару десятилетий Министерство юстиции решило внести уточнения в изображение и этого национального герба. Если не смотреть одновременно на оба варианта герба, то изменения заметит только посвящённый.

«Контур страны стал золотым вместо зеленого, изменились формы колосьев, клевера и льна. Изменился цвет материков на земном шаре – они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар немного развернулся, теперь на нем видна та часть Европы, в которой расположена Беларусь».

«Косметический» декор нового герба олицетворяет то, что Лукашенко пытается 26 лет сделать и в политике, и экономике – изменить что-то, ничего не меняя.

К тому же это прекрасный способ «освоить бюджет», пополнив собственные карманы, ведь кто-то выиграл многомиллионный тендер, правда? И ведь сейчас заставят государственные предприятия поменять и гербы, и официальные бланки документов, и печати. А это снова деньги...В тот же карман...

При том, что народ, настоящий белорусский народ, который действительно хочет перемен, своим гербом считает именно красно-белую «Погоню». С изображением которого и ходит на акции солидарности.

А фальшивые изменения национальной символики комментирует с сарказмом: «Вместо венка колючую проволоку надо было нарисовать», «Мне не нравится, скромно слишком, не хватает по центру усатой морды в золотой рамочке», «Я думаю, за последние месяцы народ сам определился с флагом и гербом.... Жыве Беларусь!!!»