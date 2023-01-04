Побег из России в Грузию : Четыре девушки из Дагестана

Раньше женщины с Северного Кавказа бежали от домашнего насилия в центральную Россию.

Пограничный пост Верхний Ларс остается одним из двух в России, где можно перейти границу без оформления визы. Это переход в Грузию и находится он в Северной Осетии.

Последние несколько месяцев именно сюда приезжают девушки и женщины из кавказских республик, которые бегут от домашнего насилия и пытаются выехать из России.

Самым громким таким случаем пока остается история четверых девушек из Дагестана Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедовой и Патимат Магомедовой. 29 октября они пытались выехать из России, но родственники узнали об этом и предприняли попытки их задержать. И это бы получилось, если бы случай не получил широкую огласку. В конечном итоге, спустя 12 часов пребывания на пограничном посту, их всё-таки выпустили, несмотря на протесты родственников, приехавших за ними.

Как выяснилось, все четыре девушки в детстве были подвергнуты так женскому обрезанию, их не выпускали из дома, избивали, не давали получать образование. Последней каплей стало намерение родителей выдать одну из девушек замуж за её кузена.

И таких историй много. Грузия стала местом, куда можно быстро и относительно безопасно выехать девушкам из республик, где доминирует традиционный уклад и у женщин (особенно в отдаленных селах), по сути нет никаких прав. Уже из Грузии девушки разъезжаются по всему миру, либо остаются там.

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Отмечу, что я и сам часто становится участником таких переходов. Как к жителю Северной Осетии, ко мне обращаются представители правозащитных организаций с просьбой сопроводить беглянок до границы. В большинстве случаев, это те, кто скрывается от родственников и кому грозит так называемое „убийство чести“ (когда женщину убивают представители семьи, если есть подозрение, что она ведет „неправедный“ образ жизни или имеет физическую близость с мужчинами).

Если до войны в Украине, девушки в основном пытались выехать в центральную Россию, то сейчас единственное место, куда они бегут, это Грузия. Как говорят они сами и те, кто помогает им выехать, в России сейчас сложно рассчитывать даже на формальную законность, поэтому свое единственное спасение они видят в выезде за границу.

При этом нельзя сказать, что в российских регионах Дагестане, Чечне и Ингушетии (а именно оттуда бегут девушки) насилие над женщинами носит повсеместный характер. Но в дальних селах, где люди веками живут в одной культурной парадигме, за несколько сотен лет мало что изменилось.

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Поэтому современность вступает в жесткий конфликт с традициями, что и приводит к насилию над женщинами и даже к их убийствам, причиной которых иногда становится самое простое желание получить образование либо общение (зачастую чисто платоническое) с мужчинами. У таких девушек сейчас одна дорога – в Грузию.