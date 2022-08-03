Жизнь в России во время войны : Тот же бургер, другое название

Из-за санкций против России „Макдоналдс“ в Санкт-Петербурге теперь называется по-другому. Но меню остается неизменным.

Санкт-Петербург taz |„Ты слышала, как теперь будет называться „Макдоналдс“?“ – коллега за соседним столом читала новости и захлебывалась от смеха.

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Информация о новом названии появилась буквально накануне открытия. Сначала я подумала, что это фейк. Не может ни один маркетолог в здравом уме одобрить название „Вкусно и точка“. А когда я увидела оформление, стало понятно, что вместе с маркетологами в безумие впали и дизайнеры. Как потом объяснили, на зеленом фоне изображены палочки картошки и бургер. Ни за что бы не догадалась.

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За название на российскую сеть вылились просто тонны сарказма. „Вкусно и точка“ звучит не просто длинно и неудобно, но еще и угрожающе. Невольно возникает страх получить штраф за дискредитацию отечественного фастфуда, если тебе не понравится эта еда.

20 миллионов гостей в первые дни

А еда, кстати, осталась такой же. Те же поставщики, рецептура, тот же чизбургер и картошка. Да и главный посыл промо-кампании нового бренда – „мы совсем не изменились“. „Название меняется, любовь остается“ – говорит баннер на входе. Что ж, любовь, может, и остается, а вот чуть ли не половину меню как ветром сдуло.

Например, Биг Мак и Биг Тейсти исчезли из-за запатентованного соуса, газировка в стаканах – из-за ухода „Кока-Колы“, а МакФлурри – из-за технологии приготовления, которую тоже не вправе использовать российская сеть. Бумажная упаковка пока без брендинга. Витрина для игрушек из Хэппи Мил тоже пустует. А вот с соусами ситуация забавная: упаковки остались прежними, но логотип „Макдоналдса“ на каждой крышке вручную закрашен черным маркером.

Цены после реинкарнации немного подросли – примерно на 10%. Но учитывая общий рост цен на продукты, это кажется даже естественным.

Привычка, смешанная с ностальгией, – сильная штука, поэтому в первые дни после открытия некоторых ресторанов очереди стояли на улице. Кто-то соскучился, кто-то пришел из любопытства. Как бы там ни было, за 30 дней со дня перезапуска новая сеть обслужила больше 20 млн человек. При этом открылась только треть обновленных точек. Для сравнения: в 2019 году „Макдоналдс“ посещали 1,5 миллиона россиян ежедневно. Очевидно, что посещаемость „Вкусно и точка“ – заслуга многолетней популярности „Мака“, что будет дальше – посмотрим. Но одно уверенно можно сказать: обновления еще долго будут вызывать ворчание и недовольство. Ведь для россиян „Макдоналдс“ за 32 года так и не стал низкосортной забегаловкой. Сюда приходили не только за простой и знакомой едой, но и, как ни странно, за атмосферой и ощущением причастности к глобальному миру. Глупость, конечно, но почему-то грустно. И точка.