Российскую киноиндустрию : Чебурашка спасает кино

Герой советского анимационного фильма выходит в ремейке. Фильм станет кассовым хитом.

В начале января кинотеатры были переполнены. Билеты были куплены за несколько дней, мы с мамой сели на свои места и огляделись: в зале полно детей. Очевидно, что взрослые пришли ностальгировать по советскому детству, а дети – смотреть современную сказку.

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Чебурашка – фантастический персонаж советских рассказов и главный герой нового одноименного фильма. Мохнатый, ушастый и милый зверек, который в 2004 году стал символом олимпийской сборной России и получил мировую известность. Вряд ли другое кино смогло бы объединить несколько поколений россиян и при этом не сиять пропагандой.

„Чебурашку“ рекламировали из каждого утюга, да и новогодние выходные способствовали ажиотажу. Но такой эффект мало кто ожидал: фильм уже собрал в прокате больше 5 миллиардов рублей (более 66,5 миллионов евро) и стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката.

После застойного 2022 года для кинотеатров это стало глотком свежего воздуха. Кассовые сборы и посещаемость в прошлом году снизились больше, чем на 40%. Однако эксперты могут оценить только „белый рынок“, а большую часть дохода кинотеатров все же составляли нелегальные показы санкционных фильмов. Это помогло им держаться наплаву, хотя убытки все равно были существенные.

На конец 2022 года в России было закрыто 700 кинозалов. И если честно, сейчас „Чебурашка“ вряд ли что-то кардинально изменит. Все же, западные фильмы до войны и санкций занимали до 70% киноафиши, а быстро снять массу прибыльных фильмов в России невозможно.

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Чтобы наполнить экраны отечественным контентом, в ближайшие годы государство будет значительно увеличивать объем финансовой поддержки кинопроизводства. В этом году министерство культуры выделит на это 11,6 миллиарда рублей (примерно 155 миллионов евро).

Только вот в чем подвох. В конце прошлого года Министерство культуры опубликовало список приоритетных тем для государственной поддержки кино. Среди них – „распространение традиционных ценностей“, „миротворческая миссия России“ и „популяризация героизма российских воинов в ходе специальной военной операции“.

Тем временем, на российские экраны вышел конкурент „Чебурашки“. В январе начались показы нового „Аватара“ Джеймса Кемерона. Прокатного удостоверения в России у этого фильма не было и нет. Показ копии, пусть она даже качественно дублирована и соответствует техническим стандартам, с юридической точки зрения, вне закона. Но кинотеатры готовы скорее заплатить штрафы, чем отказаться от показов голливудского кино.