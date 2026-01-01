taz Talk über Medien der Amazonasregion Lokal berichten, global wirken: Community-Medien im Amazonas

Der Amazonas steht im Zentrum globaler Debatten über Klimaschutz, Biodiversität und Landrechte. Community-Medien, die von den Gemeinschaften vor Ort getragen werden, berichten über das, was die Region prägt: die Anerkennung indigener und traditioneller Gemeinschaften, Umweltgerechtigkeit, Menschenrechte und Bioökonomie. So machen sie verlässliche Informationen zugänglich und machen die Stimmen der Gemeinschaften öffentlich hörbar.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 24.11.2026, 19.00 - 20.30 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Zu Gast sind Journalist:innen, Kommunikator:innen und Netzwerkkoordinator:innen aus Brasilien, Kolumbien und Ecuador. Sie setzen sich für digitale Teilhabe, freie lokale Medien und indigene Sprachen ein. Für Deutschland als Akteur in der Klima- und Entwicklungspolitik sind ihre Perspektiven unmittelbar relevant.

Im Gespräch fragen wir: Was leisten Community-Medien in ihren Regionen? Warum ist ihre Arbeit auch für Deutschland von Bedeutung? Und was kann und sollte Deutschland tun, um ihre unabhängige Arbeit langfristig zu unterstützen?

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Gespräch:

🐾 Josenite Santos ist Community-Journalistin und Umweltaktivistin aus Pará, Brasilien. Sie setzt sich für die rechtliche und politische Anerkennung ihrer Quilombo-Community, Umweltgerechtigkeit und die Stärkung von Frauen in ländlichen Gemeinschaften ein.

🐾 Nina Yiyoguaje ist A'i Cofán-Kommunikatorin beim indigenen Radiosender Tsampi Jukanima Kañe. Sie engagiert sich für kulturelle Identität, den Schutz des Amazonas und die Stärkung junger indigener Stimmen.

🐾 Adriane Gama ist Pädagogische Koordinatorin des Community-Netzwerks Floresta Digital beim Projeto Saúde e Alegria. Die promovierte Umweltwissenschaftlerin forscht zu Bioökonomie und Community-Netzwerken und fördert gerechte digitale Teilhabe.

🐾 Fábio Anderson Rodrigues Pena ist Pädagoge und Community-Medienschaffender beim Projeto Saúde e Alegria. Er koordiniert Projekte zu Themen wie Bildung, Kultur und Kommunikation mit Fokus auf traditionelle und indigene Gemeinschaften.

🐾 Lina Marcela Álvarez Camargo ist Journalistin und Gründerin des unabhängigen Mediums El Cuarto Mosquetero. Sie berichtet über Frieden, Geschlechtergerechtigkeit, Umwelt und Menschenrechte und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

🐾 Caroline Lima da Costa Puyanawa ist Indigene Aktivistin und Community-Journalistin aus Acre. Sie koordiniert das Netzwerk Floresta Digital im Puyanawa-Territorium und verbindet traditionelles Wissen mit moderner Kommunikation.

🐾 Jorge Guachamín ist Direktor von CORAPE, einem Netzwerk von mehr als 100 Community-Medien in Ecuador. Er setzt sich für freie lokale Medien, indigene Sprachen und kulturelle Vielfalt ein.

🐾 Niklas Franzen ist Journalist und ehemaliger Brasilien-Korrespondent. Im Mai 2022 erschien sein Buch “Brasilien über alles - Bolsonaro und die rechte Revolte” bei Assoziation A. Er moderiert diesen Talk.