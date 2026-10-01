piwik no script img

Jetzt in der Verlosung Tickets für den Film ART WAR zu gewinnen

Im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt das BrotfabrikKino am 31. Oktober den Film ART WAR von Marco Wilms - die taz verlost 1x2 Freikarten für die Vorstellung in Berlin.

Diesen Artikel teilen
Zu sehen ist eine Grafik, die den Titel der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt, sowie den Zeitraum vom 31.10. bis 26.11.2026 in der, die Veranstaltungsreihe stattfindet.
Auftakt der Filmreihe bildet der Dokumentarfilm „Art War“

Bild: Stiftung wissensART

Im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt das BrotfabrikKino in Berlin den Dokumentarfilm ART WAR von Marco Wilms.

Teilnahme an der Verlosung

Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Streetart“ im Betreff an.

Einsendeschluss ist am 30.10.2026 um 10:00 Uhr.

Nach dem Sturz Mubaraks 2011 explodiert in Kairo die Kreativität: Der Regisseur, Marco Wilms, begleitete zwei Jahre lang junge Künstler:innen und Musiker:innen wie Ganzeer, Ammar Abo Bakr und Ramy Essam. Der Film zeigt, wie sie Graffiti, Streetart und Musik als Waffe des Protests und als Erinnerung an die Opfer der Revolution einsetzen.

Der Film „Art War“ wird am Samstag, den 31.10.2026, um 19.00 Uhr im BrotfabrikKino in Berlin gezeigt.

🐾 Die taz verlost 1x2 Freikarten für den Film „Art War” im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

🐾 Jetzt mitmachen! Stichwort: Streetart

Keine Verlosung mehr verpassen?

Der tazfrisch-Newsletter berichtet wöchentlich über alles was wichtig ist im linken Medienhaus taz – aktuelle Themen, Ereignisse, Veranstaltungen und Verlosungen.

Einfach hier kostenlos abonnieren und immer informiert sein!

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

wochentaz ausprobieren