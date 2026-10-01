Jetzt in der Verlosung Tickets für den Film ART WAR zu gewinnen

Im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited” zeigt das BrotfabrikKino in Berlin den Dokumentarfilm ART WAR von Marco Wilms.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Streetart“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 30.10.2026 um 10:00 Uhr.

Nach dem Sturz Mubaraks 2011 explodiert in Kairo die Kreativität: Der Regisseur, Marco Wilms, begleitete zwei Jahre lang junge Künstler:innen und Musiker:innen wie Ganzeer, Ammar Abo Bakr und Ramy Essam. Der Film zeigt, wie sie Graffiti, Streetart und Musik als Waffe des Protests und als Erinnerung an die Opfer der Revolution einsetzen.

Der Film „Art War“ wird am Samstag, den 31.10.2026, um 19.00 Uhr im BrotfabrikKino in Berlin gezeigt.

🐾 Die taz verlost 1x2 Freikarten für den Film „Art War” im Rahmen der Filmreihe „Galerie Straße - Streetart revisited”.

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