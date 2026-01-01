taz Talk zu den US-Zwischenwahlen Das Ende des Trumpismus?

Nach den US-Zwischenwahlen vom 3. November analysieren wir die Ergebnisse. Sind die Wahlen ohne erneute Dramen um falsche Fälschungsvorwürfe über die Bühne gegangen? Welche Auswirkungen haben die vielen republikanischen Versuche gehabt, Wahlkreise neu zuzuschneiden oder das Wahlrecht von Minderheiten zu sabotieren?

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi., 11.11.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Was bedeuten die möglichen politischen Verschiebungen für die Republikaner und den bislang eisernen Griff Donald Trumps auf die Partei? Wer kontrolliert ab Januar die beiden Kammern des Kongresses und was heißt das für die letzten zwei Jahre der Amtszeit Donald Trumps?

Falls die Demokraten eine Mehrheit haben sollten: Fällt ihnen mehr ein als Untersuchungsausschüsse oder gar ein weiteres Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten? Haben sich bei den Demokraten die vielen progressiven Überraschungskandidaten durchsetzen können und was heißt das für die Partei? Und natürlich: Wer bringt sich jetzt auf beiden Seiten für den Präsidentschaftswahlkampf 2028 in Stellung?

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Das alles besprechen wir im taz Talk mit:

🐾 Laura von Daniels leitet die Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft Politik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschaftspolitik der USA, Innenpolitische Bedingungen der US-Außenwirtschaftspolitik, US-Währungspolitik, Handelsabkommen, Finanzmarktkrisen und Staatsbankrotte.

🐾 Bernd Pickert ist seit 1994 in der taz-Auslandsredaktion. Seine Spezialgebiete sind die USA, Lateinamerika und Menschenrechte. Von 2000 bis 2012 war er Mitglied im Vorstand der taz-Genossenschaft, seit Juli 2023 ist er Teil des Moderationsteams des taz-Podcasts Bundestalks.

🐾 Barbara Junge ist eine der beiden taz-Chefredakteurinnen. Sie ist Initiatorin der taz-Klima-Offensive und des taz Klimahubs. Vorher war sie US-Korrespondentin des Tagesspiegel in Washington.