Speeddates zu verlosen Fünf Gespräche, fünf Perspektiven

Wie arbeitet die taz? Wie entscheiden wir, worüber wir wie berichten? Wie geht's der taz eigentlich? Bei unserem Speeddating habt ihr die Gelegenheit, fünf zentrale Köpfe der taz persönlich kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen.

Gewinnen Sie Speeddates mit:

🐾 Doris Akrap, Ressortleiterin taz zwei/Medien

🐾 Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der taz und Bestseller-Autorin

🐾 Jan Kahlcke, Redaktionsleiter der taz nord

🐾 Andreas Marggraf, Geschäftsführer der taz

🐾 Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz

Das Prinzip ist einfach: Jede:r Gewinner:innen trifft nacheinander alle fünf Gesprächspartner:innen. Für jedes Gespräch stehen zehn Minuten zur Verfügung – genug Zeit, um sich kennenzulernen, Einblicke in den taz-Alltag zu bekommen und Fragen zu stellen: zur Zeitung, zu ihrer Geschichte, zu aktuellen Debatten oder zur Zukunft des Journalismus. Nach zehn Minuten beendet eine Glocke das Date und es heißt: Platz wechseln und auf zur nächsten Begegnung.

Fünf Gespräche, fünf Perspektiven, 50 Minuten taz ganz persönlich – machen Sie mit bei der Verlosung und kommen Sie beim Speeddating mit uns ins Gespräch!

Sie möchten gerne dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine Mail an salon@taz.de mit dem Betreff „Speeddating“.

Viel Glück!