taz Talk zur Wahl in Sachsen-Anhalt Kommt die AfD an die Macht?

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt und die AfD liegt in den Umfragen mit weitem Vorsprung vorne. Die CDU ist abgeschlagen auf Platz zwei, könnte aber dennoch den Ministerpräsidenten stellen. Vieles hängt vom Abschneiden von SPD, Grünen, BSW und FDP ab, die an der 5-Prozent-Hürde kratzen.

Veranstaltungsinformationen Wann: So. 06.09.2026, 20:15 Uhr Wo: nur im Livestream

Die Zivilgesellschaft ist trotz zahlreicher Bedrohungen in den letzten Monaten zu Höchstform aufgelaufen, doch ihre Arbeit wäre durch eine Regierungsbeteiligung der AfD gefährdet. Wie gut ist sie darauf vorbereitet? Und wie kann man sie unterstützen oder selber aktiv werden?

Wir liefern am Wahlabend erste Analysen aus Sachsen-Anhalt und sprechen mit unseren Korrespondent:innen und der Zivilgesellschaft. Wie schätzen sie die Ergebnisse ein und was bedeuten sie für ihre Arbeit?

taz-Gesprächspartner:innen:

🐾 Anna Lehmann ist Leiterin des taz Parlamentsbüros und leitete bis Februar 2022 gemeinschaftlich das Inlandsressort der taz.

🐾 Anne Fromm leitet das Ressort Reportage und Recherche und ist Vorständin der taz.

🐾 Gareth Joswig arbeitet seit 2016 als Reporter und Redakteur bei der taz. Seit 2021 als Inland-Redakteur und im Parlamentsbüro tätig.

🐾 Katrin Gottschalk ist zusammen mit Barbara Junge und Ulrike Winkelmann Chefredakteurin der taz.

🐾 Konrad Litschko ist im Ressort Reportage und Recherche tätig. Zuvor war er stellvertretender Leiter des taz-Inlandsressorts.

🐾 Sabine am Orde ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und seit 1998 bei der taz - in der Berlin-Redaktion, im Inland, in der Chefredaktion, inzwischen als innenpolitische Korrespondentin.

Zu Gast:

🐾 David Begrich ist Sozialwissenschaftler und Theologe sowie Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Er sagt, die AfD sei im Westen sozialisiert worden. Ihren gesellschaftspolitischen Resonanzraum aber habe sie im Osten gefunden.

🐾 Robert Fietzke ist Sozialarbeiter für das Soziokulturelle Zentrum ZORA in Halberstadt und Mitglied des Stadtrats für Die Linke.

Eine Ankündigung weiterer Gäste folgt.

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