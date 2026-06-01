Daniel Cohn-Bendit über WM-Ambivalenz Müsste man die Fußball-Weltmeisterschaft boykottieren?

taz FUTURZWEI | Ja. Ganz klar. Der Fernseher müsste ausgeschaltet bleiben.

Donald Trump, die Fifa, 48 Teams, drei Länder, permanent hin- und herfliegen, die exorbitanten Ticketpreise, die ganzen Bezahlsender, das ökologische Desaster, da muss man sagen: alles scheiße. Trump muss in die Hölle, Fifa-Präsident Infantino gleich mit! Man kann eine ellenlange Liste machen, was alles nicht geht und was wir nicht mehr wollen.

Aber das Rationale und das Irrationale kriegt man nicht zusammen, jedenfalls tun die das nicht, die das Spiel lieben. Wer den Fußball liebt und etwa das Halbfinale der Champions League zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern gesehen hat, der will einfach solch großartigen und bewegenden Fußball sehen. Der ja auch deshalb auf diesem Niveau sein kann, weil so viel Geld im Spiel ist. Noch so ein Zusammenhang, der sich nicht ethisch auflösen lässt.

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Ich werde also den Fernseher einschalten. Ich muss doch die Vorrundenspiele von Frankreich gegen Senegal, Irak und Norwegen sehen. Ich will sehen, wie Frankreich Brasilien ausschaltet. Und ich will unbedingt sehen, wie Frankreich Deutschland abzockt.

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