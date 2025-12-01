Die große tazzwei-Kolumnist:innen-Lesung Boomer und Zoomer

Wenn Gender fluide ist, warum nicht auch das Alter? Welche Spuren hinterlässt der Kapitalismus in uns? Ist die deutsche Medienpolitik wirklich so schlecht, wie behauptet wird? Und war Vielfalt in Kultur und Medien nur ein Marketingtrick?

Veranstaltungsinformationen Wann: 17.12.2025, 20 Uhr Einlass: 19:30 Wo: Fahimi-Bar, Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin

Mit solchen Fragen schlagen Christiane Rösinger, Philipp Rhensius, Simone Dede Ayivi und Steffen Grimberg in ihren taz-Kolumnen Schneisen in eine Gegenwart, die sich oft viel zu sicher ist. An diesem Abend lesen sie live aus ihren Kolumnen: pointiert, humorvoll, wütend, liebevoll, politisch.

Moderiert von der taz-Redakteurin Christiane Rösinger, Musikerin und Autorin, schreibt in “Aus dem Leben einer Boomerin” über das Glück und Unglück des lieblich-woken Älterwerdens.

Philipp Rhensius, Autor und Musiker, zoomt in “Was Macht Mich” auf Mikro-Szenen des Alltags – mal politisch, mal poetisch, mal wtf!?

Simone Dede Ayivi, Theatermacherin, seziert in „Diskurspogo“ die angeblich diverse und antirassistische Kultur- und Diskurslandschaft.

Steffen Grimberg, Journalist, bringt mit "Flimmern und rauschen" Unordnung in die viel zu aufgeräumte Medienwelt.

Zu Gast sind:

🐾Christiane Rösinger, Musikerin und Autorin, kam 1985 nach Berlin und gründete hier die Bands Lassie Singers und Britta. Die Themen ihrer Bücher und Lieder sind Paar- und Kapitalismuskritik, prekäres Leben vs. Boheme-Entwürfe und praktischer Feminismus. Aktuell läuft ihre neue Musiktheater-Produktion “Leben im Liegen” im Berliner HAU-Theater. Bis Sommer 2025 schrieb sie die Kolumne “Aus dem Leben einer Boomerin”.

🐾 Philipp Rhensius aka Alienationist, Autor, Musiker, Poet und Editor von Norient. Seine Projekte sind u. a. von der Idee angetrieben, dass das Fühlen der Ketten ein erster Schritt der Emanzipation ist. Im Herbst 2025 veröffentlichte er das Norient-Buch „Home Is Where The Heart Strives“ mit 85 Mitwirkenden aus 35 Ländern. Für die taz schreibt er die Kolumne “Was Macht Mich”.

🐾 Steffen Grimberg, 2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen".

🐾 Simone Dede Ayivi, Regisseurin und Autorin, macht Theater aus Schwarzer feministischer Perspektive. Sie studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis in Hildesheim. Aktuell arbeitet sie zu den Themen Feminismus, Antirassismus, Protest- und Subkultur. Sie ist eine der Autor*innen von „Eure Heimat ist unser Albtraum“ und hat in verschiedenen Sammelbänden veröffentlicht. Alle zwei Wochen erscheint in der taz ihre Kolumne Diskurspogo.

🐾 Doris Akrap, Ressortleiterin von taz zwei + medien. Als Journalistin, Kolumnistin und Autorin schreibt sie auch über Gesellschaft, Literatur und Politik Kroatiens und Dalmatiens. Sie ist Mitgründerin des PEN Berlin. Ihr aktuelles Buch „Oh! Dalmatien“ erschien 2025 im folio Verlag.