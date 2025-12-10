Die besten taz Talks 2025 taz live im Stream – Die Top 10 im Jahr 2025

Aus der taz | Wie in jedem Jahr wird es zu dieser Jahreszeit etwas stiller, und wir blicken auf das Vergangene zurück. Wir erinnern uns an viele spannende taz Talks inmitten eines ereignisreichen Jahres – mit vielfältigen, interessanten Gästen, lebhaften und stets aktuellen Debatten sowie sorgfältig ausgewählten Büchern in unseren taz Talks.

Wir haben die Gelegenheit genutzt, um nachzusehen, welche Themen Sie, unser geschätztes Publikum, besonders bewegt haben und welche Themen es wert sind, noch einmal in Erinnerung gerufen zu werden. Daraus ist eine gemeinsame Top-10-Liste unserer taz Talks entstanden – eine gehaltvolle Beigabe zum Neujahrsfest und inspirierender Stoff für das kommende Jahr, ideal für Diskussionen über gute Vorsätze im Kreis von Familie und Freund:innen.

Platz 1: Theresa Hannig & Luise Strothmann – Über Morgen wird alles besser!

🐾 Livestream vom 11.09.2025: Die Zeiten sind schlimm, die Zukunft sieht düster aus … – Nein! Die Zukunft wird großartig! So jedenfalls erzählt es der Zeitreisende Felix unserer Kolumnistin Theresa Hannig. Und er muss es wissen, denn er stammt aus dem Jahr 2125 und besucht die altmodische Vergangenheit – unsere Gegenwart – mit einer Mission: der Autorin den Glauben an eine bessere Zukunft wiederzugeben (und nebenbei noch ein paar exklusive Insidertipps zu verraten).

Platz 2: Herfried Münkler & Jan Feddersen – Macht im Umbruch (taz Talk meets Buchmesse Leipzig)

🐾 Livestream vom 27.03.2025: Deutschland steht vor einer tiefgreifenden Erneuerung, sowohl in seinem Selbstverständnis als auch in seiner politischen und gesellschaftlichen Rolle. Doch wie kann das Land in einer sich verändernden Welt aktiv gestalten, statt den Anschluss zu verlieren? Herfried Münkler analysiert präzise die zentralen Herausforderungen und entwirft eine Strategie für Deutschlands zukünftiges Handeln, innen- wie außenpolitisch.

Platz 3: Götz Aly, Jan Feddersen & Ulrich Gutmair – Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933-1945

🐾 Livestream vom 29.10.2025: Götz Aly spricht im taz Talk über die Herrschaftsmethoden, mit denen die NS-Machthaber Millionen Deutsche in gefügige Vollstrecker oder in vom Krieg abgestumpfte Mitmacher:innen verwandelten – und von denen nicht wenige beängstigend aktuell sind.

Platz 4: Ricarda Lang, Angela Furmaniak, Thorsten Mense, Lukas Wallraff & Lotte Laloire – AfD-Verbot – ja oder nein?

🐾 Livestream vom 28.05.2025: Die AfD ist rechtsextrem und brandgefährlich, unter Linken bezweifelt das niemand. Zugleich kennt niemand die perfekte Strategie, die sie aufhält. Umfragen sehen die Rechtsextremen teils als stärkste Kraft. Würde ein Parteiverbot etwas nützen? Darüber diskutieren Angela Furmaniak, Ricarda Lang, Thorsten Mense, Lukas Wallraff und Lotte Laloire.

Platz 5: Ulrike Herrmann, Achim Truger & Ulrike Winkelmann – Das Ende des deutschen Wohlstands (taz Talk zur Seitenwende)

🐾 Livestream vom 13.02.2025: Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, denn sie ist dabei, die technologische Konkurrenz gegen China zu verlieren. Das zeigt sich besonders deutlich bei den Absatzproblemen der deutschen Autoindustrie - betrifft aber auch viele andere Branchen. Was heißt das für die Exportnation Deutschland?

Platz 6: Luisa Neubauer & Peter Unfried – No Future, Frau Neubauer? (taz Talk meets Buchmesse Leipzig)

🐾 Livestream vom 27.03.2025: Wirken geht weit darüber hinaus. Ein Gespräch über ihr neues Buch und die Frage, wie könnte ihre „realistische Utopie für unseren Planeten“ in dieser komplexen Welt Realität werden?.

Platz 7: Die Schwester der perpetuellen Indulgenz, Jan Feddersen & Dennis Watson – Lieber Sekt statt Nazis (taz queer Talk)

🐾 Livestream vom 19.02.2025: Worum geht es – in queerer Hinsicht – bei den Bundestagswahlen, dann wenige Tage nach diesem Queer Talk? Haben wir rechtlich nicht schon viel erreicht? Die Ehe ist längst nicht mehr exklusiv für Heterosexuelle und die Frage der geschlechtsidentitären Selbstbestimmung wurde immerhin von der gescheiterten Ampelregierung noch geklärt. Doch was bleibt sonst?

Platz 8: Andrea Röpke, Dorothea Schneider & Jean-Philipp Baeck – Wo Rechte ums Feuer tanzen

🐾 Livestream vom 31.07.2025: Gespräch mit der Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke und Dorothea Schneider aus Zittau über völkische Familien, rechte Alltagskultur und eine aktuelle Recherche der taz.

Platz 9: Bodo Ramelow, Franziska Brantner, Matthias Mirsch, Sabine am Orde & Anna Lehmann – Rechte Narrative und linke Niederlagen

🐾 Livestream vom 11.02.2025: Rechte Narrative und linke Niederlagen: Warum progressive Themen derzeit keine Konjunktur haben und wie die gesellschaftliche Linke wieder aus der Defensive kommen kann.

Platz 10: Britta Jürgs, Sarah Käsmayr, Jörg Sundermeier & Dirk Knipphals – Wer liest noch Bücher?

🐾 Livestream vom 22.09.2025: Der Buchmarkt befindet sich im Umbruch: Buchverkäufe sinken, Leseempfehlungen werden bei bei TikTok gesucht, die Buchmessen boomen. Wie passt das zusammen? Ein taz Talk über die Zukunft des Buchhandels.

