taz Talks meets Buchmesse Leipzig 2025 No Future, Frau Neubauer?

Luisa Neubauer ist längst nicht mehr nur Aktivistin. Zwar hat sie in den vergangenen Jahren mit Fridays for Future Hunderttausende Menschen für Klimapolitik auf die Straßen gebracht, doch ihr Wirken geht weit darüber hinaus.

Sie schreibt, spricht und sammelt Wissen. Im vergangenen Herbst reiste sie wochenlang durch die USA, beobachtete den Wahlkampf und sprach mit Klimaaktivistinnen, Politikerinnen sowie Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das Ergebnis dieser Reise ist ihr neues Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“, mit dem sie derzeit durch die Bundesrepublik tourt und ganze Hallen füllt.

Veranstaltungsinformation Wann: Do., 27.03.2025, 19 Uhr Wo: Galerie KUB Kantstraße 18 04275 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Es ist längst klar, dass Klimapolitik – oder deren Diskreditierung – ein wichtiges Werkzeug von Rechtspopulisten ist, um die liberalen Demokratien des Westens zu destabilisieren. Eine überzeugende Antwort darauf bleibt bisher aus. Genau darüber wird Peter Unfried, Chefredakteur von taz FUTURZWEI, mit Neubauer sprechen: Wie könnte ihre „realistische Utopie für unseren Planeten“ in dieser komplexen Welt Realität werden?

Was wäre, wenn wir mutig sind – ein taz Talk in der galerie KUB mit:

🐾 Luisa Neubauer, geboren 1996 in Hamburg, ist eine der weltweit bekanntesten Klimaaktivistinnen. Seit 2020 hostet sie den Klimapodcast 1,5 Grad. Die Geografin lebt in Berlin und studiert in Göttingen.

🐾 Peter Unfried moderiert diesen Talk. Er ist taz-Chefreporter, taz-FUTURZWEI-Chefredakteur, Kolumnist und Buchautor.

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de