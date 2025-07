taz Talk über Neonazi-Sonnenwende Wo Rechte ums Feuer tanzen

Die Szenen sind verstörend: Rund 80 deutsche Neonazis kommen Ende Juni mit ihren Kindern in Tschechien für eine Sonnenwendfeier zusammen. Sie tanzen um ein haushohes Feuer, singen Lieder der Hitlerjugend und schwören aufs „Germanische Volk“. Es ist das Radikalisierungstreffen einer Struktur, die sonst im Hintergrund wirkt. Mit dabei sind auch Lokalpolitiker, die für die AfD kandidierten.

Sie wollten unbeobachtet bleiben. Doch die taz war dabei und hat dazu aktuell eine Recherche veröffentlicht.

Ihr ideologisches Gift verbreiten die Teilnehmer*innen der Feier im Alltag wohl dosiert, um es auf Gemeindefesten oder Vereinstreffen zu normalisieren. Sie sind Sozialpädagogen, Ingenieure, Lokalpolitiker, Architekten und Zahnärzte.

Die Sonnenwendfeier in Tschechien dient ihnen zur internen ideologischen Verfestigung: der politischen Indoktrinierung von Kindern und Vernetzung innerhalb der rechtsextremen Szene. Sie haben auch Verbindungen zu mutmaßlichen Rechtsterroristen der „Sächsischen Separatisten“: Zwei Männer, die wenig später verhaftet wurden, hat die taz im vergangenen Jahr auf einer Feier des gleichen Kreises fotografiert, hier geht es zu dem Artikel.

Ein taz Talk mit:

🐾 Andrea Röpke ist Rechtsextremismus-Expertin und schreibt als Reporterin unter anderem für die taz und ist Autorin des Buches “Völkische Landnahme”. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit der Szene und warnt davor, Feiern wie jene in Tschechien zu unterschätzen: “Wir wundern uns, wenn Kinder und Jugendliche aggressiv in Nazi-Kleidung durch die Straßen ziehen, schauen aber weg, wenn sie zu Tausenden im Hintergrund von fanatischen Eltern bei Brauchtumsfeiern genau dazu geschult werden”, sagt Röpke. Aus ihrer Sicht müssten nicht zuletzt Jugendämter und Polizei besser geschult werden.

🐾 Dorothea Schneider ist seit über 20 Jahren im Verein „Augen auf“ in Zittau aktiv. Sie engagiert sich gegen Rechts, organisiert mit dem Verein Veranstaltungen und macht Bildungsarbeit in Schulen und anderen Einrichtungen, um Demokratie und Toleranz zu fördern. Schneider kennt die Szene in der Oberlausitz und die Akteure, die auch an der Sonnenwendfeier in Tschechien dabei waren. Schneider kann berichten, wie sich der Alltag im Osten Sachsens entwickelt und hat Ideen, welche Strategien gegen die rechte Landnahme helfen könnten.

🐾 Jean-Philipp Baeck ist taz-Reporter und moderiert den Talk zu seiner Recherche.

Fragen des Publikums sind erwünscht! Die komplette Recherche zum Talk gibt es unter taz.de/sonnenwende

