Buchpremiere in der taz Kantine Über Morgen wird alles besser!

Die Zeiten sind schlimm, die Zukunft sieht düster aus … – Nein! Die Zukunft wird großartig! So jedenfalls erzählt es der Zeitreisende Felix unserer Kolumnistin Theresa Hannig. Und er muss es wissen, denn er stammt aus dem Jahr 2125 und besucht die altmodische Vergangenheit – unsere Gegenwart – mit einer Mission: der Autorin den Glauben an eine bessere Zukunft wiederzugeben (und nebenbei noch ein paar exklusive Insidertipps zu verraten).

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 11.09.25, 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Wo: taz Kantine und hier im Livestream. Friedrichstr. 21 10969 Berlin Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über das unten aufgeführte Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos.

Seit Ende 2022 veröffentlicht Theresa Hannig einmal im Monat ihre Kolumne Über Morgen in der taz. Felix verrät unserer Autorin darin von Faktenchecks für Politiker*innen und mächtigen Prosumenten-Gewerkschaften. Er weiß, dass die Rechtsextremisten in Sachsen und Thüringen bald ihr zum Scheitern verurteiltes Reichsreich gründen und dass die UNESCO Urlaubsverderber beschäftigt, um dem Massentourismus Einhalt zu gebieten. Ob Leben in Baumhäusern, vielfältige Familienmodelle oder KO-Wettkämpfe unter Rentnern – Felix berichtet, wie die Welt in 100 Jahren aussehen wird; nicht immer so, wie erwartet, manchmal grotesk oder satirisch, oft mit Augenzwinkern und ohne Scheu, unangenehme Wahrheiten auszusprechen.

Hannig zeigt mit ihren Texten, dass die komplexen Probleme der Gegenwart von der Zukunft aus betrachtet ihren Schrecken verlieren und auf vielfältige Weise gelöst werden können. Es kommt auf die Haltung an, mit der wir uns den Herausforderungen der Gegenwart stellen. Aufgeben ist keine Option. Und am Ende sind wir es, die Geschichte schreiben, indem wir mit unseren Taten, unserem Engagement und unserer Solidarität die Welt so gestalten, dass Felix in 100 Jahren hoffnungsvoll davon berichten können wird.

Theresa Hannig liest aus ihren Texten, die am 11. September als Buch im Hirnkost Verlag erscheinen, stellt sich den Fragen des Publikums und signiert so lange, bis die Stifte glühen.

🐾Theresa Hannig ist Science-Fiction-Autorin und taz-Kolumnistin.

Ein taz Talk in freundlicher Kooperation mit dem Hirnkost-Verlag für engagierte Literatur.

