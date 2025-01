taz Talk meets Buchmesse Leipzig 2025 Macht im Umbruch

Deutschland steht vor einer tiefgreifenden Erneuerung, sowohl in seinem Selbstverständnis als auch in seiner politischen und gesellschaftlichen Rolle. Doch wie kann das Land in einer sich verändernden Welt aktiv gestalten, statt den Anschluss zu verlieren? Herfried Münkler analysiert präzise die zentralen Herausforderungen und entwirft eine Strategie für Deutschlands zukünftiges Handeln, innen- wie außenpolitisch.

Veranstaltungsinformationen Wann: Do., 27.03.2025, 13:15 Uhr Wo: Halle 5 | G500 Leipziger Messe Messe-Allee 1 04356 Leipzig ---------------------------------------- Eintritt frei ---------------------------------------- Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Da wir eine sehr begrenzte Platzkapazität vor Ort haben, bitten wir Sie, frühzeitig am Veranstaltungsort zu sein. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Die neue Rolle Deutschlands wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, seine wirtschaftliche, politische und kulturelle Stärke so einzusetzen, dass der Zusammenhalt Europas gesichert bleibt. Dies erfordert nicht nur grundlegende Reformen im Inneren, sondern auch eine klare Haltung gegenüber externen Akteuren: widerstandsfähig gegenüber Russland, souverän im Umgang mit China und, wenn nötig, unabhängig von den USA.

Mit seiner scharfsinnigen Betrachtung zeigt Münkler, wie Deutschland und Europa ihre Positionen im geopolitischen Machtgefüge des 21. Jahrhunderts behaupten können – und warum ein Umdenken jetzt entscheidend ist.

Macht im Umbruch – ein taz Talk im taz Studio auf der Leipziger Buchmesse mit:

🐾 Herfried Münkler, geboren 1951, ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher gelten als Standardwerke, etwa „Die Deutschen und ihre Mythen“. Herfried Münkler wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wissenschaftspreis der Aby-Warburg-Stiftung und der Carl Friedrich von Siemens Fellowship. Sein neues Buch erscheint am 11.03.2025 beim Rowohlt Verlag.

🐾 Jan Feddersen moderiert diesen taz Talk. Er ist taz-Redakteur, Kurator des taz lab und Autor verschiedener Bücher, etwa zur Identitätspolitik und zur Sprache der Kirche.

Literarischer Frühjahrsimpuls Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Leipzig – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse

