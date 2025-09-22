taz Talk zur Lesekrise – Buchmarktkrise? Wer liest noch Bücher?

In diesem Jahr feiert der Aufbau Verlag sein 80. Verlagsjubiläum, Suhrkamp sein 75. und der Quer Verlag und der Verbrecher Verlag ihr 30. Allerdings ist der Jubel allerorten verhalten, der Buchhandel befindet sich offenkundig in einer schweren Krise – selbst wenn der Umsatz sehr leicht gestiegen ist, ist die Zahl der Buchverkäufe spürbar zurückgegangen.

Wann: Mo., 22.09.25, 19:00 Uhr
Wo: taz Kantine
Friedrichstr. 21
10969 Berlin

Andererseits streben immer mehr Menschen auf die Buchmessen, die erstmals am Wochenende ausverkauft sind, zudem feiern junge Erwachsene ihre Buchregale bei TikTok und in den Druckereien werden Bücher in Sonderschichten gedruckt.

Gibt es also wirklich eine Lesekrise? Ist die Bibliodiversität, die Vielfalt in der Buchwelt, in Gefahr? Darüber diskutieren Britta Jürgs , Sarah Käsmayr und Jörg Sundermeier mit Dirk Knipphals. Publikumsfragen und -kommentare im Livestream sind hoch erwünscht, Antworten und andere Statements garantiert.

Zu Gast sind:

🐾 Britta Jürgs, Gründerin des AvivA Verlags und 2. Vorsitzende des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Landesverband Berlin Brandenburg

🐾 Sarah Käsmayr, Leiterin des Maro Verlags, Vorständin der Kurt Wolff Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene

🐾 Jörg Sundermeier, Co-Geschäftsführer des Verbrecher Verlags

🐾 Dirk Knipphals, Ressortleiter Kultur der taz, moderiert diesen taz Talk

