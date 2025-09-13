Seitenwende, Migrationsdebatten und mehr Livestream der taz Genoversammlung 2025

taz Genossenschaft | Schalten Sie sich live zum öffentlichen Teil unseres Programms der Generalversammlung der taz Genossenschaft am 13. September dazu. Sie finden das öffentliche Programm mit einem Klick auf 'mehr anzeigen' unter der Tagesordnung.

Wir eröffnen den Nachmittag mit einem Blick auf das Generationenprojekt der taz Genossenschaft. Danach widmen wir uns der Seitenwende und finden heraus, was an unseren Vorbereitungen zur größten Veränderung in der Geschichte der tageszeitung „SO KRASS“ ist.

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 13.09.2025, 13:45 Uhr Wo: Hier im Livestream Programm des öffentlichen Teils: 🐾 13.45: Zukunft sichern – Das Generationenprojekt der Genossenschaft 14.05: Aussprache 🐾 14.15: So krass! – Die Seitenwende So krass rücken wir Ihnen vor Ort auf die Pelle – Vincent Bruckmann & Willi Vogelpohl So krass sprechen wir junge Leute mit Video an – Anna Böcker So krass machen wir mit der wochentaz Papier noch besser – Luise Strothmann & Matthias Kalle So krass müssen Sie jetzt mitmachen – Aline Lüllmann, Andreas Marggraf, Barbara Junge, Katrin Gottschalk & Ulrike Winkelmann 15.05: Aussprache 15.45: Kaffeepause 🐾 16.15: Diskussion: „Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“ 17.00: Aussprache 🐾 17.30: taz Panter Preis: Applaus für die Ge­win­ne­r*in­nen 18.15: Ende der Versammlung

Migrationsdebatten in ungeschönt

Auf dem Podium„Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“ diskutieren Ulrike Winkelmann und Barbara Junge mit Christian Jakob, Ricarda Lang und Franck Düvell.

Und zum Finale feiern wir die Gewinner*innen des diesjährigen taz Panter Preises.

Mehr Infos zur Generalversammlung der taz Genoss:innen unter: taz.de/genoversammlung

