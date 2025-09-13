piwik no script img

Seitenwende, Migrationsdebatten und mehr Livestream der taz Genoversammlung 2025

Verfolgen Sie den öffentlichen Teil der taz-Genoversammlung live im Stream. Wir diskutieren die Migrationsdebatten, die Seitenwende – und die Zukunft.

Die gut gefüllten Zuschauer:innenreihen im Festsaal Kreuzberg zur Genossenschaftsversammlung der taz mit Blick auf das Bühnenprogramm.
Nicht grundlos ein Pflichttermin im linken Kalender: die Genoversammlung am 13.09.2025 Foto: Piero Ciussi

taz Genossenschaft | Schalten Sie sich live zum öffentlichen Teil unseres Programms der Generalversammlung der taz Genossenschaft am 13. September dazu. Sie finden das öffentliche Programm mit einem Klick auf 'mehr anzeigen' unter der Tagesordnung.

Wir eröffnen den Nachmittag mit einem Blick auf das Generationenprojekt der taz Genossenschaft. Danach widmen wir uns der Seitenwende und finden heraus, was an unseren Vorbereitungen zur größten Veränderung in der Geschichte der tageszeitung „SO KRASS“ ist.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Sa., 13.09.2025, 13:45 Uhr

Wo: Hier im Livestream

Programm des öffentlichen Teils:

🐾 13.45: Zukunft sichern – Das Generationenprojekt der Genossenschaft

14.05: Aussprache

🐾 14.15: So krass! – Die Seitenwende

So krass rücken wir Ihnen vor Ort auf die Pelle – Vincent Bruckmann & Willi Vogelpohl

So krass sprechen wir junge Leute mit Video an – Anna Böcker

So krass machen wir mit der wochentaz Papier noch besser – Luise Strothmann & Matthias Kalle

So krass müssen Sie jetzt mitmachen – Aline Lüllmann, Andreas Marggraf, Barbara Junge, Katrin Gottschalk & Ulrike Winkelmann

15.05: Aussprache

15.45: Kaffeepause

🐾 16.15: Diskussion: „Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“

17.00: Aussprache

🐾 17.30: taz Panter Preis: Applaus für die Ge­win­ne­r*in­nen

18.15: Ende der Versammlung

Migrationsdebatten in ungeschönt

Auf dem Podium„Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“ diskutieren Ulrike Winkelmann und Barbara Junge mit Christian Jakob, Ricarda Lang und Franck Düvell.

Und zum Finale feiern wir die Gewinner*innen des diesjährigen taz Panter Preises.

Mehr Infos zur Generalversammlung der taz Genoss:innen unter: taz.de/genoversammlung

Eine Aufnahme der Generalversammlung der taz Genossenschaft aus dem Festsaal Kreuzberg mit Blick auf die Bühne.
Beteiligen Sie sich

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: geno@taz.de

