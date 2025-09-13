Seitenwende, Migrationsdebatten und mehr : Livestream der taz Genoversammlung 2025
Verfolgen Sie den öffentlichen Teil der taz-Genoversammlung live im Stream. Wir diskutieren die Migrationsdebatten, die Seitenwende – und die Zukunft.
taz Genossenschaft | Schalten Sie sich live zum öffentlichen Teil unseres Programms der Generalversammlung der taz Genossenschaft am 13. September dazu. Sie finden das öffentliche Programm mit einem Klick auf 'mehr anzeigen' unter der Tagesordnung.
Wir eröffnen den Nachmittag mit einem Blick auf das Generationenprojekt der taz Genossenschaft. Danach widmen wir uns der Seitenwende und finden heraus, was an unseren Vorbereitungen zur größten Veränderung in der Geschichte der tageszeitung „SO KRASS“ ist.
Wann: Sa., 13.09.2025, 13:45 Uhr
Programm des öffentlichen Teils:
🐾 13.45: Zukunft sichern – Das Generationenprojekt der Genossenschaft
14.05: Aussprache
🐾 14.15: So krass! – Die Seitenwende
So krass rücken wir Ihnen vor Ort auf die Pelle – Vincent Bruckmann & Willi Vogelpohl
So krass sprechen wir junge Leute mit Video an – Anna Böcker
So krass machen wir mit der wochentaz Papier noch besser – Luise Strothmann & Matthias Kalle
So krass müssen Sie jetzt mitmachen – Aline Lüllmann, Andreas Marggraf, Barbara Junge, Katrin Gottschalk & Ulrike Winkelmann
15.05: Aussprache
15.45: Kaffeepause
🐾 16.15: Diskussion: „Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“
17.00: Aussprache
🐾 17.30: taz Panter Preis: Applaus für die Gewinner*innen
18.15: Ende der Versammlung
Migrationsdebatten in ungeschönt
Auf dem Podium„Das schaffen wir: Die Migrationsdebatte von links und ungeschönt“ diskutieren Ulrike Winkelmann und Barbara Junge mit Christian Jakob, Ricarda Lang und Franck Düvell.
Und zum Finale feiern wir die Gewinner*innen des diesjährigen taz Panter Preises.
Mehr Infos zur Generalversammlung der taz Genoss:innen unter: taz.de/genoversammlung
Empfohlener externer Inhalt
Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: geno@taz.de