taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Der Kanzler verspricht dem Globalen Süden mehr Klima-Geld. Deutschland hatte Erdüberlastungstag. Ölmulti Total verklagt Greenpeace.

BERLIN taz | Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin verkündetet, dass Deutschland weitere zwei Milliarden Euro für Klimaschutz und -anpassung im globalen Süden zahlen will. Reicht das? Darüber spricht taz-Redakteurin Susanne Schwarz im klima update° mit Sandra Kirchner vom Online-Magazin klimareporter°.

Am 4. Mai war Erdüberlastungstag in Deutschland: Bis zu dem Stichtag haben wir in Deutschland alle natürliche Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Würden alle Menschen so viel konsumieren wie Deutschland, bräuchte es rechnerisch drei Erden. Ab jetzt leben wir auf Pump – auf Kosten künftiger Generationen und der Menschen im globalen Süden, denen entsprechend weniger zur Verfügung steht.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der französische Ölmulti Total hat Greenpeace verklagt. Die Umweltorganisation hatte einen Bericht vorgelegt, nach dem der Ölkonzern seine Treibhausgasemissionen für 2019 massiv unterschätzt hat. Total wiederum behauptet nun, dass die Berechnungen von Greenpeace falsch seien – und fordert die Organisation auf, den Bericht zurückzuziehen.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Online-Magazin klimareporter°. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.