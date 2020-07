Zum Tod der Kuratorin Rebeccah Blum : An wen wir uns erinnern wollen

Die Kuratorin Rebeccah Blum wurde mutmaßlich Opfer von Saul Fletcher, einem in Berlin lebenden britischen Fotokünstler.

Ich kann mich gut an den Tag erinnern, an dem ich Rebeccah zum ersten Mal traf. Wir hatten uns Im Café Einstein zum Lunch verabredet. Es war ein herzliches Kennenlernen mit humorvoller Verwunderung darüber wie viel Gemeinsamkeiten wir hatten.

Zunächst nahmen wir wahr, dass wir beide Jeans trugen, halbhohe Stiefel, Bluse und ähnliche Jacken, wir zückten die identischen Portemonnaies und hatten da schon festgestellt, dass wir gleich alt waren, dass wir beide jeweils eine Tochter im gleichen Alter hatten und die gleiche Deutsch-Amerikanische Verwurzelung. Wir waren erstaunt und lachten und fühlten uns verbunden.

Mörderischer Suizid Letzte Woche erstach der britische Fotokünstler Saul Fletscher seine Lebensgefährtin, die Kuratorin Rebeccah Blum und gestand der gemeinsamen Tochter die Tötung der Mutter. Anschließend beging er Suizid. In der Presse wurde das Verbrechen wie gewohnt mit dem Euphemismus „Familiendrama“ bedacht, man erfuhr dass Brad Pitt ein Freund des Fotografen war, das Opfer dagegen war wie gewohnt keiner weiteren Erwähnung wert. Dagegen erhebt Kit Schulte mit ihrem Nachruf Einspruch. Und viele Leute aus dem Kunstbetrieb tun es ihr gleich.

Ich hatte meine Galerie geschlossen, wollte ein Drawing Center aufbauen und suchte eine Partnerin. Ein gemeinsamer Kontakt führte mich zu Rebeccah. Aus dem Drawing wurde nichts, aber dafür entstand Satellite Berlin, eine Non-profit Plattform mit Fokus auf der Verbindung von Kunst und Wissenschaft, in die wir unser Herzblut steckten.

Rebeccah war unglaublich gut in ihrem Job als Lektorin, Publizistin, Coach, Netzwerkerin, und Kunst- und Kulturvermittlerin. Sie war professionell, präzise und wortgewandt in der englischen und deutschen Sprache. Sie pflegte eine große Leidenschaft für Text, egal ob Dichtung oder Marketing Texte: sie erstellte Inhalte für die unterschiedlichsten Kunden ob Künstlerinnen, Museumskuratoren oder große Autoherstellern und andere Unternehmen.

Neil Gall, Künstler „A fiercely loyal friend, witty, clever and insightful. She was a wonderful, caring, loyal and selfless person who always thought of others before herself“

Eine aufrichtige Zuhörerin

Die Kunst stand jedoch im Fokus und ihr Hauptanliegen galt immer dem Wohl der Künstler und Künstlerinnen, von denen so viele von ihr mit großem Engagement, Liebenswürdigkeit, Verantwortung und ohne Selbstzweck betreut wurden. Rebeccah ging es darum den allgemeinen Dialog von Kunst und Kultur in sinnvoller Weise anzufachen, und neue Inhalte in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen zu entwickeln. Sie war eine aufrichtige Zuhörerin, diplomatisch, verantwortungsvoll und verlässlich, immer 100% da.

Ute Parduhn, Galeristin „Rebeccah kam in den frühen 90iger Jahren als Mitarbeiterin in meine Galerie. Sie bezauberte mit ihrem Wesen nicht nur mich sondern auch alle meine Besucher“

Rebbecah war eine wundervolle Mutter. Sie liebte die Arbeit mit Kindern, wir sprachen oft über Bildungsprojekte und versuchten Programme für den Nachwuchs in unser Programm zu integrieren. Wir sprachen viel über die unterschiedlichen Kulturen der USA und Deutschlands, was wir liebten und was wir vermissten.

Mein Beileid gilt ihrer Tochter, ihrer Familie in den USA und ihrem engen Freundeskreis in Deutschland. Dieses Geschehen, dieser Mord, um es beim Namen zu nennen, ist unverzeihlich. Saul Fletcher wird das mit sich tragen, als Mensch, Seele, Künstler.

Es geht nicht darum wer wer ist oder Freund von wem Prominenten auch immer. Es geht darum, einen Menschen, der aus seinem Leben gerissen worden, zu ehren, Rebeccah Blum als die wundervolle Person die sie war, in liebevoller und aufrichtiger Erinnerung zu verabschieden.

Aurel Scheibler, Galerist „Rebeccah Blum war eine charismatische Frau und ein wunderbarer Mensch mit großer Ausstrahlung. Sie war auch über die Zeit hinaus, in der wir zusammen gearbeitet haben mit mir aber insbesondere mit den Künstlern verbunden. Eine Muse für viele. Sie wird uns fehlen“

Die Kunstberaterin

Rebbecah wurde in Berkeley, California geboren, wuchs in Philadelphia auf und kam in ihren frühen Zwanzigern nach Düsseldorf und anschließend nach Berlin. Von 2007 bis 2012 leitete Rebeccah Blum die Galerie Scheibler Mitte.

2012 gründete sie ihre Firma Blum Fine Art Management, und widmete sich ausgiebig der Unterstützung von Künstler/Innen, Galerien und Sammlern in Form von Projektmanagement, Verwaltung und Beratung. Von 2014-2017 gründete und leitetet sie mit mir Satellite Berlin – art in collaboration und anschließend gründete sie ihr Unternehmen the Wordsmith.