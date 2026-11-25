Die Nachricht dürfte Schockwellen durch Chinas Parteiführung gesendet haben: Die Anti-Korruptions-Behörden ermitteln derzeit gegen Chen Jining, den Parteisekretär von Shanghai, wegen möglicher „schwerer Verstöße gegen die Parteidisziplin“, wie es in einer knappen Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hieß. Die Tragweite des Falls ist immens. Der 62-jährige Chen ist das vierte gestürzte Politbüro-Mitglied in weniger als zwei Jahren. Nie zuvor seit der Mao-Ära hat es eine vergleichbare Säuberungswelle in China gegeben.

Als Parteisekretär Shanghais hatte Chen nicht nur das Sagen über Chinas wohlhabendste und internationalste Stadt. Der Posten gilt gemeinhin auch als Sprungbrett für höhere Weihen innerhalb der Partei. Sowohl Staatschef Xi Jinping als auch Ministerpräsident Li Qiang dienten einst als Parteisekretär der Finanzmetropole Shanghai.

Der 1964 in der nordöstlichen Provinz Jilin geborene Chen gehörte der sogenannten „Tsinghua-Clique“ innerhalb der Parteiführung an; benannt nach der gleichnamigen Elite-Universität in Peking. An der haben etliche Kader studiert. Er selbst diente zwischen 2012 und 2015 sogar als Universitätspräsident.

Mit dem Tsinghua-Netzwerk sind vor allem Kader gemeint, die ihre Verdienste als Technokraten oder Wissenschaftler erworben haben. Auf Chen trifft dies besonders zu: Er wechselte erst 2015 in die Politik, seine politische Laufbahn erfolgte also ausschließlich unter der Führung von Partei- und Staatschef Xi Jinping.

Politologe: „Niedergang eines bestimmten Funktionärstyps“

Zunächst war Chen Umweltminister, dann Bürgermeister von Peking (2017–22), anschließend Parteisekretär von Shanghai. Ihm wurden gute Chancen nachgesagt, im kommenden Jahr in den meist siebenköpfigen Ständigen Ausschuss des Politbüros aufzusteigen, dem engsten Führungszirkel um Xi Jinping.

Entsprechend überraschend ist nun sein Niedergang. Der renommierte Politikwissenschaftler Mao Shoulong von der Renmin-Universität in Peking bezeichnet Chen als „Musterbeispiel für einen Funktionär, der aus dem Fachgebiet des Umweltschutzes bis an die Spitze der politischen Machtpyramide aufgestiegen ist“. Sein Sturz sei nicht nur der Fall eines einzelnen Politikers, sondern stehe für den Niedergang eines bestimmten „Funktionärstyps“.

Zunächst förderte Xi Jinping loyale Technokraten, die vor allem Fachwissen mitbrachten. Doch zuletzt wurden seine Protegés reihenweise geschasst. Wie der Politologe Mao in seinem mittlerweile zensierten Essay analysiert, dürfte dies auf ein grundlegendes Dilemma der Technokraten zurückgehen: In der Wissenschaft zählen analytische Unabhängigkeit und kritisches Denken. In der Kommunistischen Partei hingegen sind Loyalität, Disziplin, Gehorsam und politische Anpassungsfähigkeit entscheidend.

Bei vielen westlichen Vertretern war Chen Jining überaus beliebt. Er spricht fließend Englisch und gilt als vergleichsweise liberal. Er spielte zudem bei mehreren wichtigen KI-Initiativen eine wichtige Rolle.

Experte: „Ein herber Einschnitt für Chinas KI-Ökosystem“

Als Bürgermeister von Peking gründete er die sogenannte „Beijing Academy of Artificial Alliance“, die unter anderem die Gründer des Chat-GPT Konkurrenzen Moonshot AI hervorbrachte. „Ein herber Einschnitt für Chinas KI-Ökosystem. Unter den Spitzenpolitikern war er wohl am besten mit den Schlüsselpersonen der führenden KI-Unternehmen und Forschungslabore vernetzt“, kommentiert Matt Sheehan, China-Experte bei der US-Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace.

Xi Jinping hat seinen Anti-Korruptions-Kampf seit Beginn seines Machtantritts immer weiter verschärft. Derzeit bringt sich der 73-Jährige für eine geplante vierte Amtszeit in Stellung, über die beim nächsten Parteitag im November 2027 entschieden wird.

Unterdessen wird die Pekinger Elite-Haftanstalt Qincheng rapide ausgebaut. Basierend auf Satellitenbildern, die der britische Economist ausgewertet hat, entstehen dort bis zu 300 neue Zellen. Das Gefängnis, das in den 1950ern errichtet wurde, ist ausschließlich für geschasste Führungskader reserviert. Offensichtlich ist die Anlage derzeit bis zum letzten Zellenbett gefüllt.