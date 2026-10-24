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Wochentaz-Podcast Israel vor Schicksalswahl

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Am Dienstag wird gewählt. Lässt sich der Umbau Israels in ein religiös-autoritäres Land noch stoppen?

Mitsuo Iwamoto
Lisa Schneider
von Mitsuo Iwamoto, Lisa Schneider und Olivia Samnick

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Viele Liberale und Linke sehen die kommende Wahl als letzte Chance, Israels Umbau in ein religiös-autoritäres Land noch zu stoppen. Nahost-Redakteurin Lisa Schneider ist in Tel Aviv und spricht mit uns über die israelische Linke und was sich nach der Wahl ändern könnte.

Die freie Journalistin Olivia Samnick hat für die wochentaz recherchiert, wie Künstliche Intelligenz den Krieg verändert. Mittlerweile genügen wenige Klicks, um Menschen als Ziele zu markieren und zu töten. Bei reingehen erzählt sie, wie sich diese Entwicklung mit Hilfe internationaler Diplomatie noch aufhalten lassen könnte.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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