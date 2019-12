„Weser Report“ vs. „Weser-Kurier“

Kampf der Print-Dinosaurier

Der „Weser Report“ klagt wegen falscher Reichweiten-Zahlen, mit denen der „Weser-Kurier“ Anzeigenkunden gewinnt. Nun geht es um Schadensersatz.

BREMEN taz | „Friedensrichter“, die Familienstreitigkeiten schlichten, gibt es eigentlich in unserer Gesellschaft nicht mehr – aber hin und wieder schlüpfen ordentliche Richter in zivilen Streitigkeiten in diese Rolle. In dieser Woche standen die Oberhäupter der „Familien“ des Weser-Kuriers und des Weser-Reports vor dem Richter Claas Schmedes. Der mahnte eindrücklich und mehrfach die streitenden Parteien, sich doch zu einigen – unabhängig von der Klärung strittiger Rechtsfragen, für die er zuständig wäre.

Trotz intensiver Lektüre der Schriftsätze und Vorbereitung auf die Verhandlung könne er nämlich nicht sagen, zu welcher möglichen Rechtsauffassung er tendiere, unterstrich Schmedes bei verschiedenen Punkten des komplexen Juristenstreits. Die Parteien könnten sich auch einen langwierigen Prozess sparen, denn, da war er sich ganz sicher, das Verfahren werde kompliziert und „wir sehen uns hier nicht das letzte Mal vor Gericht“.

Und auch nicht das erste Mal. Reihenweise hat es in den letzten Monaten Prozesse gegeben, und immer wieder dasselbe Thema: der Weser Report beklagt sich, dass sich der Weser-Kurier mit unlauteren Methoden bei Werbekunden als Platzhirsch präsentiere. Er stelle seine effektive Verbreitung als deutlich höher dar, als sie in Wirklichkeit ist. Diese Sicht wurde bestätigt, und das zu unterlassen hat daher Richter Schmedes höchstselbst den Weser-Kurier im August 2018 aufgefordert. Verhängt wurden seitdem mehrere Ordnungsgelder, weil der Weser Report erfolgreich dagegen klagte, dass der Weser-Kurier die überhöhten Angaben zu seiner Verbreitung nicht unterlassen hat.

Einzelne Beilagen-Kunden hätten sogar eine Rückvergütung bekommen, heißt es in der aktuellen Klageschrift. Das sei falsch, widerspricht Weser-Kurier-Geschäftsführer David Koopmann, allerdings gebe es „Gutschriften“ im Zusammenhang von neuen Jahresverträgen. Zuletzt hatte Schmedes am 1. Juli 2019 dem Weser-Kurier eine Ordnungsstrafe von 65.000 Euro aufgebrummt, „auch wegen der Hartnäckigkeit der Werbung“ mit falschen Zahlen.

In Delmenhorst könnte sich ein neues Streitfeld zwischen den Platzhirschen der Bremer Zeitungs-Landschaft auftun

Der Weser-Kurierräumt im Grunde nur Missverständnisse ein und bestreitet eine absichtliche Täuschung. Immerhin gibt es aber das Phänomen, dass die „erreichten Haushalte“ am Sonntag in den Mediadaten des Hauses von 2018 auf 2019 um satte 25.000 gesunken sind.

Da alle, die den Weser-Kurier nicht abonniert haben, theoretisch das Anzeigenblatt Kurier der Woche bekommen sollten, könnte das entweder daran liegen, dass die Bremer Bevölkerung entsprechend geschrumpft ist. Das widerspricht aber den Daten und Trends der Statistiker. Dann bleibt nur noch, es als Eingeständnis zu deuten, dass die alten Zahlen deutlich überhöht waren. Am Sonntag findet die wesentliche Konkurrenz mit dem Weser Report statt, deswegen werden die Reichweiten am Sonntag von der Konkurrenz besonders genau beobachtet.

Im aktuellen Verfahren nun geht es um die Frage, ob der Weser-Kurier auch Schadensersatz zahlen muss für die Aufträge, die dem Weser Report entgangen sind aufgrund der falschen Reichweiten-Angaben. Und das könnte theoretisch zehn Jahre rückwirkend verfolgt werden, der Weser-Kurier müsste die entsprechenden Zahlen, mit denen er Kunden geworben hat, an die Konkurrenz rausrücken. Damals war Rolf Pracht für den Weser-Kurier tätig und zeitweise sogar Geschäftsführer des Bremer Anzeigers, der damals zusammen mit dem Weser-Kurier die Konkurrenz des Weser Reports bildete. Ausgerechnet dieser intime Kenner der alten Verhältnisse ist es, der im vergangenen Jahr Strafanzeige gegen den Weser-Kurier gestellt hatte mit Hinweisen darauf, dass die falschen Verbreitungs-Zahlen den Straftatbestand des Betruges erfüllen könnten – damals wie heute.

Richter Claas Schmedes betonte mehrfach, dass er da ganz komplizierte Rechtsfragen sehe, und drängte die beiden Parteien, sich doch zu verständigen und ihm die Rechtsfindung zu ersparen. Mit der Zusage, es noch mal zu versuchen, haben die streitenden Parteien das Verfahren dann unterbrochen.

Geeinigt hatten sich beide Seiten schon vorher darauf, sich über die Angaben zur Reichweite zu verständigen, ohne immer gleich zu Gericht zu laufen. Strittig blieb die Frage, mit welcher Summe der Weser-Kurier den Streit über die Vergangenheit glattstellen würde. Da stünde eine „beträchtliche Summen im Raum, nicht nur 5.000 Euro“, deutete Richter Schmedes an. Auf dem Gerichtsflur sind beide Parteien sich diesbezüglich offenbar nähergekommen – bei welcher Summe, das wollte weder David Koopmann noch Peter Führing vom Weser Report der taz sagen.

Ein neues Streitfeld zwischen den beiden Platzhirschen der Bremer Print-Landschaft könnte sich indes in Delmenhorst auftun. Das Delmenhorster Druckhaus druckt seit Jahren die „Delme“-Ausgabe des Weser Reports. Nun hat der Weser Report sozusagen aus der Zeitung erfahren, dass das Druckhaus dort auch den Weser-Kurier drucken wird: Man habe einen Zehnjahresvertrag geschlossen, teilte der Weser-Kurier mit. In Bremen soll die eigene Druckerei mit ihren 80 Festangestellten und 50 Fremdbeschäftigten geschlossen werden. Diese Schließung war seit Langem erwartet worden, da der Weser-Kurier die erforderlichen Investitionen scheute und vor sich herschob.

Neue Druckmaschine

Das Delmenhorster Druckhaus muss allerdings für den Weser-Kurier eine neue Druckmaschine anschaffen, die das größere Zeitungsformat drucken kann, eine Investition von mehr als 10 Millionen Euro und kein leichtes Thema für den Familienbetrieb des Geschäftsführers Gerd Tapken. In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass Tapken wenige Tage vor der Verkündung des Weser-Kurier-Auftrages eine „Zweite Druckhaus-Beteiligungsgesellschaft“ in Delmenhorst gegründet hat. Bislang bedeutet das nur, dass sich Gerd Tapken an dem Druckhaus von Gerd Tapken beteiligen will. Was das soll, wollte er gegenüber der taz nicht erklären. Sinn würde das nur machen, wenn da ein ungenannter Finanzier der Druckmaschine „einsteigen“ wollte, aber wer sollte für den Weser-Kurier die Druckmaschine finanzieren helfen?

Treuhandverträge über solche Beteiligungen sind streng vertraulich, aber für solche Treuhand-Konstruktionen gibt es Vorbilder. Über Jahre wurden Anteile an dem Nordbremer Anzeigenblatt Das BLV über Treuhänder gehalten, und auch der Bremer Anzeiger, formell und kartellrechtlich unabhängig, wurde über eine Treuhand-Konstruktion geführt: Eine in Berlin studierende Tochter aus der Weser-Kurier-Familie hielt ein großes Anteilspaket, die sich bei Aufsichtsratssitzungen gewöhnlich von den Chefs des Weser-Kuriers vertreten ließ. Falls nun der Weser-Kurier sich hintenherum an der Delme-Druckerei beteiligen würde, wäre das für den Weser Report ein mehr als unfreundlicher Akt.