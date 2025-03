Später, wenn die Trümmer beseitigt sind, wenn man sich mit dem, was noch da ist, oder mit dem, was man sich neu zugelegt hat, ein neues Ich geschaffen hat, dann wird man sagen, ja, da ist so ein Vorgrollen gewesen. So ein leichtes Zittern. Eine Unruhe. Etwas nicht Fassbares, zu undeutlich, als dass Alarmglocken geklungen hätten. So, wie man nach den Erdbeben erfährt, Seismografen hätten schon Tage vorher ausgeschlagen. Kaum messbar, aber jetzt, in der Nachbetrachtung eindeutig.

Die Vögel hatten sich, so wird im Nachhinein auffallen, zurückgezogen. Waren verstummt. Überhaupt, die Tiere …

Ich hatte keinen Ara auf der Schulter. Keine Meise auf der Latte sitzen, keine Katze, die verstärkt um meine Beine schlich. Im Nachhinein, nachdem ich die Trümmer wieder zusammengesetzt habe und mit einem Ich durch die Welt gehe, das dem alten keine Träne nachweint, es wohl aber freundlich betrachtet, denke ich: Ja, da gab es ein Grollen.

Aber wer denkt mit Ende 40 schon an so was?

Das Leben einer Frau 2025 „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ Zum feministischen Kampftag am 8. März wird die wochentaz zur Frauentaz. Auf 52 Seiten blicken wir auf das gesamte Leben einer Frau – von der Geburt bis zum Tod. Auf taz.de widmen wir uns dem Thema ganze drei Tage.

Wer hat mit Ende 40 schon eine Vorstellung davon, dass die Wechseljahre alles im Namen tragen, um das es bald gehen wird? „Wechsel“. Wechsel der Person, die man ist. Der Frau. Oder der Lebensumstände.

Natürlich erinnere ich mich daran, dass mein Körper anfing, eigenartige Dinge zu tun. Er schien nach all den Jahrzehnten des Gemeinsamen einen eigenen Kopf zu entwickeln. Und diesen durchsetzen zu wollen. Ich schlief schlecht. Ich wachte ständig auf. Ich ging durch die Welt, als hätte ich Blei in meinen Gliedern. Ich nahm zu, ohne mehr zu essen. Mein Körper war nicht mehr der, den ich kannte. Ganz vorsichtig fragte ich die Gynäkologin, ob das wohl die Wechseljahre sein könnten. Sie sagte: „Sie bluten noch. Also nein.“

Zu „bluten“ war mit Ende 40 keine passende Beschreibung. Meine Regel glich einer Schlachtung. Sturzbäche kamen aus mir heraus. Das Blut lief den Arm herunter, wenn ich ein Tampon einführte. Die Mega-Größe war ein süßer Witz. Zwanzig Minuten später kam er vollgesogen wieder raus. Er gebar sich quasi selbst.

Der Tampon ließ sich nicht optimieren. Vielleicht die Gynäkologin. Ich müsse bei so einem Blutverlust auf meine Eisenwerte achten, sagte die Neue. Aber nein, im Wechsel sei ich nicht. „Sie bluten ja noch.“

So begann ich die Veränderungen hinzunehmen und mitzuschleppen, wie ich so vieles mitschleppe im Leben. Den Umstand etwa, dass mich als junge Frau die Periode regelmäßig so aus der Kurve trug, dass ich vor Schmerzen nicht wusste, wohin. Dass es an mir war, Hormone zu schlucken, damit kein Baby kommt. Dass, als das Baby kam, die Hebamme im Kreißsaal sauer wurde, weil ich unter der Geburt pinkeln musste. Dass mir der Kinderarzt ungefragt an die geschwollenen Brüste griff.

Man kann auf die Straße gehen gegen den Umstand, dass Frauen nicht selbst bestimmen können, ob sie abtreiben, dass sie für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen als Männer, dass es nicht genug Schutzräume für Frauen und Kinder gegen Männergewalt gibt.

Gegen die Scham und das Ungemach, die es bedeuten, in dieser Gesellschaft einen Frauenkörper zu haben, nicht.

 Ich nahm keine Hormone, weil mir die Informationen fehlten. Ich durchlebte diesen Sturm und es war eine enorm harte Zeit – für alle

Im Nachhinein ist mir klar, dass meine Krise mit Ende 40 begann, als mir bewusst wurde, dass ich alles, was ich mir für mein Leben vorgenommen hatte, erreicht habe.

Ich war als Journalistin dort angekommen, wo ich immer hinwollte (bei den Toll-Schreiber*innen, die für und wegen ihrer Meinung gefragt sind). Ich hatte ein Kind, das noch dazu großartig gelungen ist und die eine Liebe an meiner Seite, die genau das ist, worum es bei der Liebe zu gehen scheint. Mit Ende 40 guckte ich auf mein Leben und war – zu meiner eigenen Überraschung – vollkommen zufrieden. Es war alles da, es war alles gut. Wenn morgen der Lkw käme und mich überführe, wäre das nicht schlimm. Ich hatte das Gefühl, es sei alles gesagt.

Ich fühlte und fühle mich damit reich beschenkt. Was für ein Glück, das erleben zu können. Manche werden 80 und hoffen noch darauf.

Und doch scheint dieses Momentum elementar für die große Krise, die mit der Entfaltung der Wechseljahre in ihre Sturm-und-Drangphase, der Perimenopause, einsetzte. Es ist der Bodensatz für das Trümmerfeld, das entstehen sollte. Für die Auflösung derer, die ich war.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Journalistin Lisa Ortgies schreibt in ihrem Buch „Heißer Scheiß“: „Mit 30 wusste ich, was ich will. Mit 40 wusste ich, was ich kann …“ Ja, die 40er bringen ein neues Selbstbewusstsein mit sich. Sie sind die Zeit der gekonnten Umsetzung. Wir realisieren und bringen zur Blüte, was wir seit Jahrzehnten vorbereitet haben: Karriere, Familie oder was wir uns sonst unter Glück vorstellen. Wir sind auf den unterschiedlichsten Ebenen gefordert und haben die Energie, uns diesen Herausforderungen zu stellen und sie zu bestehen. Oft mehr schlecht als recht, vor allem, wenn Familie und Beruf aufeinandertreffen. Aber wir sind entschieden, das hinzubekommen.

Doch wenn das fünfte Lebensjahrzehnt langsam ausläuft, verkrümeln sich mit ihm die Hormone, die das Ganze zusammengekleistert haben. Der Beginn der Wechseljahre, der mit der Prämenopause für die meisten Frauen Anfang/Mitte 40 einsetzt und mit Mitte/Ende 40 in die Perimenopause übergeht, verändert langsam, aber sicher das hormonelle Gefüge.

Das Zusammenspiel der drei großen Player Östrogen, Progesteron und Testosteron wird ein neues. Ein Auf und Ab. Mit dem Ergebnis, dass wir möglicherweise nicht nur uns bis dahin unbekannte körperliche Symptome haben, sondern sich auch unser Wertekanon verschiebt. Östrogen etwa hat Einfluss auf das Bindungsverhalten. Auf das Bedürfnis, sich zu kümmern. Um den Nachwuchs. Um die Familie. Wenn der Östrogenspiegel sinkt, kann dieses Bedürfnis geringer werden – und das, sich selbst in den Fokus zu stellen, wächst.

Durch den Rückgang des Östrogens gewinnt zugleich das Testosteron an Gewicht, wir werden gereizter und aggressiver. Unsere patriarchale Gesellschaft würde sagen: männlicher. Ich sage: endlich wütend. Uns passen Dinge nicht mehr, wir nehmen sie nicht länger hin: Die Beknacktheit des Chefs, die man jahrelang ausgehalten hat, will man nicht länger ertragen. Die Risse im Boden der Beziehung werden mitunter zu Gräben, das berufliche Tun bringt keine Erfüllung mehr. Kurz: Was die letzten Jahrzehnte richtig schien und was unser Leben ausgemacht hat, passt nicht mehr.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In meinem Fall war das mein Beruf. Journalistin. Es gab keine Möhre mehr. Keine Entwicklungsmöglichkeiten. Ich hatte alles erreicht. Das Einzige, was noch fehlte, war so was wie der Nannen-Preis. Aber auch das gehört dazu, zu denken: Ob ich den nun hab oder nicht, ist auch egal.

Zu bemerken, dass mit meinem Beruf etwas nicht mehr stimmt – das war das leise Grollen. Wieder und wieder gab es kleine Eruptionen. Unzufriedenheit. Genervtsein. Schon bedenklicher im Ausschlag: Langeweile. Dann kam die Perimenopause. Jene Zeit, in der die Natur uns Frauen zeigt, was sie kann. Ich hatte das Gefühl, ich sei ein Schoner auf dem offenen Meer und ich würde durch die Palette an Stürmen geschickt, die ein Meer bereithält. Herzklopfen, Nachtschweiß, Haarausfall, Gelenkschmerzen, dazu Brainfog und dauerhafte Schlafstörungen, bleierne Glieder und bleierne Müdigkeit, Depression.

Ich war mitten im tobenden Sturmgebraus und wusste nicht mehr, wo unten und oben ist. Die hilflosen Ärz­t*in­nen schickten mich zum Infoabend „Schlafhygiene“ und zum Alzheimer-Test. Dass das tägliche, nächtliche Aufwachen um 3.30 Uhr mit den Wechseljahren zu tun haben könnte, davon hatte der Schlafexperte so wenig gehört, wie die Neurologin hormonell bedingten Brainfog als Ursache dafür in Erwägung zog, dass ich meinen Nachbarn nicht mehr erkannte.

Rückblickend würde ich „was genommen“ haben. Ich hätte mir Hormone verschreiben lassen, um dem Sturm nicht so hilflos ausgeliefert zu sein, um nicht zwei Jahre meines Lebens in einer elementaren Krise gesteckt zu haben, in der ich annehmen musste, es sei meine Unzulänglichkeit, die mich in diese Erschöpfung gebracht hatte, in dieses Aus.

Diese Zeit ist erst ein paar Jahre her, aber die Wechseljahre waren noch kein Thema. Es gab kaum eine Mediziner*in, die informiert war, kaum eine Frau. Das ändert sich gerade. Aktivistinnen, zu denen auch ich mich zähle, treiben das Thema voran. Fordern mehr Kenntnis aufseiten der Medizin, mehr Blick auf die Frage, wie Frauen durch ihren Arbeitgeber am Arbeitsplatz unterstützt werden können.

Die Pharmaindustrie frohlockt: Hormone und Nahrungsergänzungsmittel werden zu Lifestyle-Produkten, die Energie und Produktivität bis ins hohe Alter versprechen. Jede Frau, die keine nimmt, so die Suggestion, schaufelt sich ihr Grab, in Sabber und Demenz verbrachter Jahre im Altenheim. Denn alles, was das Alter schwer macht, ließe sich – so der Ruf etwa von Sheila de Liz, Gynäkologin und Autorin von „Woman on Fire“ – durch die rechtzeitige Einnahme von Hormonen verhindern. Ob das so ist und ob die Hormonersatztherapie so harmlos ist, wie behauptet wird, weiß kein Mensch.

Ich nahm keine Hormone, weil mir die Informationen fehlten. Ich durchlebte diesen Sturm und es war eine enorm harte Zeit. Auch für mein Umfeld. Die Frage, wer ich wäre, wenn ich keine Journalistin mehr wäre, war existenziell. Für andere mag die Frage sein: Wer bin ich, wenn ich mich von meinem Partner, meiner Part­ne­r*in trenne? Wer bin ich, wenn die Kinder fort sind? Wenn ich das Haus aufgebe, umziehe, noch mal was ganz anderes mache?

Ich habe mich sehr mühsam wieder zusammengesetzt. Es ist, als hätte ich alle meine Einzelteile wiederfinden müssen. Und nicht alle davon wollte ich für mein neues Leben haben. Ich frage mich, was gewesen wäre, wenn ich Hormone genommen hätte. Hätten sie mein Auseinanderbrechen gemildert? Was hätte das für meine Entwicklung bedeutet?

Die Krise in der Lebensmitte ist eine elementar wichtige, sagen die Psycholog*innen. Sie sei die Vorbereitung auf das, was kommt: das Alter.

Ich war noch nie so in Frieden mit mir wie heute.