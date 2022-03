Waffenstillstand verkündet : Hoffnung für den Jemen

Die Huthis und die saudisch geführte Militärkoalition verkünden einen Waffenstillstand. Zugleich gehen die Beratungen in Riad weiter – ohne die Rebellen.

RIAD/SANAA rtr/dpa | Im Jemen zeichnet sich nach sieben Jahren Bürgerkrieg ein Hoffnungsschimmer ab: Nachdem die Huthi-Rebellen einen dreitägigen Verzicht auf grenzüberschreitende Angriffe verkündet haben, will die von Saudi-Arabien angeführte Koalition ihre militärischen Einsätze im Jemen von Mittwoch an für eine befristete Zeit aussetzen.

Gleichzeitig begannen in der saudischen Hauptstadt Riad Gespräche über ein Ende des Konflikts, zu denen der Golf-Kooperationsrat (GCC) eingeladen hatte. Die Huthi-Rebellen blieben dem Treffen jedoch fern, weil sie Gespräche auf saudischem Boden ablehnen.

Der UN-Sondergesandte Hans Grundberg begrüßte in Riad die Ankündigungen als Schritt in die richtige Richtung. GCC-Generalsekretär Najif al-Hadschraf erklärte, es gebe bei dem Treffen eine „historische Verantwortung“. Die Beratungen sollen bis Donnerstag nächster Woche dauern. Bisherige diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Konflikts in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel sind gescheitert. Ohne Teilnahme der Huthis sind die Hoffnungen auch diesmal gering.

Im Jemen führen Saudi-Arabien und der Iran einen Stellvertreterkrieg. Während der Iran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, führt Saudi-Arabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten im Kampf gegen die Rebellen an. Saudi-Arabien unterstützt damit die international anerkannte jemenitische Regierung von Abd-Rabbu Mansur Hadi, die von den Huthi-Rebellen 2014 aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben worden war.

Anfang der Woche hatten Drohnenangriffe der Huthis auf die Ölindustrie in Saudi-Arabien eine Verschärfung des Konflikts ausgelöst.