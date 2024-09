Wählerwanderung in Thüringen und Sachsen : Wo sie geblieben sind

Die Wähleranalyse zeigt: Das BSW gewinnt vor allem von der Linken, die AfD profitiert von hoher Wahlbeteiligung. Sachsen ist bunter als Thüringen.

Berlin taz | Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen hat es enorme Verschiebungen der Stimmen gegeben.

Einen Einblick darauf geben diese Grafiken zur Wählerwanderung, die auf Berechnungen des Umfrageinstitutes Infratest dimap beruhen.

Thüringen: BSW als Abspaltung von der Linken

Die Linkspartei, die zuletzt 10 Jahre lang mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellte, zeigt sich hier als Partei in Auflösung. Verloren hat sie in alle Richtungen, ganz besonders aber an das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Das BSW ist nicht nur, was das Personal betrifft, eine Abspaltung von der Linkspartei, auch die Wäh­le­r:in­nen sind in Scharen rübergewandert.

84.000 Thüringer:innen, die 2019 noch für die Linke gestimmt hatten, wählten diesmal das BSW. Umgekehrt ausgedrückt: Je­de:r zweite BSW-Wähler:in machte zuvor sein Kreuz bei der Linken.

Überraschend stark ist die Wanderung von der Linken zur CDU. 39.000 Wäh­le­r:in­nen sind diesen Weg gegangen. Noch krasser ist der Sprung von 23.000 ehemaligen Links-Wähler:innen direkt zur AfD.

Die Rechtsextremen konnten nur der CDU mehr Wäh­le­r:in­nen abspenstig machen (26.000). Besonders gut angekommen sind sie aber bei den bisherigen Nichtwähler:innen, von denen sie gleich 71.000 Stimmen bei der diesjährigen Wahl erhielten. Das macht mehr als die Hälfte der Zugewinne der AfD in Thüringen aus.

Durch einstige Nicht­wäh­le­r:in­nen konnten außerdem das BSW mit 27.000 und die CDU mit 23.000 neuen Stimmen einige Prozentpunkte holen. Die zur Splitterpartei degradierte FDP verlor viele An­hän­ge­r:in­nen an die CDU. Auffallend viele wechselten auch von FDP zu AfD beziehungsweise BSW.

Sachsen: AfD profitiert von hoher Wahlbeteiligung

Ein ähnliches Bild in Sachsen: Auch hier hat die Linkspartei massiv an das BSW verloren, das hier überraschend stark bei bisherigen CDU-Wähler:innen punkten konnte.

Die AfD, die auch 2019 schon stark in Sachsen war, hat von den anderen Parteien kaum Wäh­le­r:in­nen rüberziehen können. Der größte Batzen kommt auch hier von den Nichtwähler:innen. Man kann also sagen, dass die Rechtsextremen von der hohen Wahlbeteiligung profitiert haben.

Die SPD konnte übrigens – das geht beim Trubel um AfD und BSW fast unter – in Sachsen ihr Ergebnis von 2019 halten. 8,9 Prozent der Zweitstimmen ist im Bundesvergleich zwar nicht berauschend, doch so stark waren die Sozialdemokraten in Sachsen vor vier Jahren auch.

Ihre Stabilität haben sie vor allem Zugewinnen von den Grünen zu verdanken. Gleich 21.000 Menschen entscheidenen sich statt für Grün für Rot. Das konnte leichte Abwanderungen von der SPD hin zu den drei Wahl­ge­win­ne­r:in­nen CDU, AfD und BSW ausgleichen.

Leicht bunte Wahlkreiskarte in Sachsen

Bei der Betrachtung der Wahlkreise zeigt sich, dass Sachsen durchaus noch bunt sein kann, zumindest in und um Leipzig.

In Leipzig gibt es zwei rote Flecken: die Wahlkreise, in denen die Linken Juliane Neigel und Nam Ngyuen mit jeweils großem Vorsprung auf Platz 1 landeten. Beide erhielten jeweils fast 40 Prozent der Erststimmen – ganz anders als ihre Partei. Die Linke kam in ihren beiden Hochburgen auf nur etwa halb soviel Zweitstimmen. Die beiden Direktmandate garantieren der Linkspartei ein Überleben im Landtag, obwohl sie die 5-Prozent-Hürde verfehlte. Offensichtlich haben hier die Kampagnen gefruchtet, die um Erststimmen für die Links-Kandidat:innen warben – auch um die drohende Sperrminorität der AfD im neuen Landtag zu verhindern.

In Leipzig gibt es aber nicht nur rote Punkte, sondern auch einen grünen. Den Wahlkreis Leipzig 6 gewann die Grüne Claudia Maicher mit 29,2 Prozent. Auf Platz 2 kam hier die Linke mit 22,7 Prozent der Erststimmen. Damit ist das ein ganz besonderer Wahlkreis im sonst so rechten Sachsen. Denn hier kamen Grüne und Linke zusammen auf über 50 Prozent.

Der zweite grüne Punkt auf der Sachsenkarte liegt in Dresden. Im dortigen Wahlkreis 2, der die Neustadt auf der Nordseite der Elbe umfasst, landete der Grüne Thomas Löser mit 36,4 Prozent weit vor seinen Kon­kur­ren­t:in­nen von CDU, AfD und BSW.

Und dann fällt noch ein orangener Farbtupfer auf – im Landkreis Leipzig Land. Dort landete Matthias Berger von den Freien Wählern mit 36,6 Prozent vor der AfD-Konkurrenz mit 30,7 Prozent. Die in der Stadt so erfolgreichen Grünen und Linken kommen hier zusammen nicht einmal auf 5 Prozent der Erststimmen.

Thüringen: braun mit schwarzen Flecken

In Thüringen ist die Wahlkreiskarte fast durchgängig braun. Nur in sechs Wahlkreisen lag am Ende ein:e CDU-Kandidat:in vorn. Und in Jena 1 konnte sich der Linke Jens Thomas durchsetzen – mit 22,3 Prozent der Erststimmen.

In einem Dutzend der 44 Thüringer Wahlkreise kamen die Be­wer­be­r:in­nen der AfD auf mehr als 40 Prozent der Erststimmen. Am stärksten schnitt Uwe Thrum im Saale-Orla-Kreis ab. Er kam auf 47,4 Prozent der Erststimmen.