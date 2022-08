Wachsender Druck auf Ex-Premier : Terrorermittlungen gegen Khan

In Pakistan geht der Machtkampf mit dem im April vom Parlament gestürzten Regierungschef Imran Khan in eine neue Runde.

ISLAMABAD/BERLIN ap/taz/afp | Die Polizei im Pakistan wirft dem populistischen Ex-Premierminister Imran Khan Terrorismus vor. Ein entsprechendes Strafverfahren sei gegen den 69-Jährigen eingeleitet worden, teilten die Behörden am Montag mit. In Pakistan dürften sich damit die politischen Spannungen nach Khans Sturz im April verschärfen.

Der frühere Cricket-Star organisierte zuletzt Massendemonstrationen, um Druck auf die jetzige Regierung auszuüben und seine Rückkehr ins Amt zu erzwingen. In einer Rede in der Hauptstadt Islamabad hatte Khan kürzlich angekündigt, Polizisten und eine Richterin verklagen zu wollen. Zudem erhob er den Vorwurf, dass ein Vertrauter nach dessen Verhaftung gefoltert worden sei.

Doch Khan selbst schien nach Bekanntgabe der Vorwürfe auf freiem Fuß zu sein, zunächst äußerte er sich nicht. Seine Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) postete im Internet jedoch Videos, die Unterstützer zeigten, die sein Haus umringten, um einen möglichen Zugriff der Polizei zu verhindern.

Nach mehr als dreieinhalb Jahren als Regierungschef war Khan im April durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Nachfolger wurde der konservative Politiker Shehbaz Sharif aus einer Politik- und Industriellendynastie aus dem Punjab.

Khans Mobilisierungsfähigkeit hat nachgelassen

Khan hatte seinen Sturz, der angesichts der Machtverhältnisse im Parlament absehbar war, noch durch potenziell gewaltsame Massendemonstrationen zu verhindern versucht, war aber gescheitert. Er selbst hatte in seiner Regierungszeit an Attraktivität verloren und konnte längst nicht so viele Menschen wie angedroht mobilisieren.

Der einst als Reformer angetretene Khan hat behauptet, sein Sturz sei das Ergebnis einer von den USA eingefädelten Verschwörung, in die auch Pakistans mächtiges Militär verstrickt sei. Washington hat dies zurückgewiesen, auch legte Khan keine stichhaltigen Beweise vor. Der neue Premier Sharif bezeichnete Khans Vorwürfe als einen Haufen Lügen, auch die Armee bestritt eine Verwicklung.

Khan war einst selbst mit der Rückendeckung des mächtigen Militärs ins Amt gekommen. Zuletzt hatte er jedoch dessen Vertrauen verloren, das daraufhin auf die bisherige Opposition zuging und sie zum Misstrauensvotum ermutigte.

Das jetzt eingeleitete Terrorismusverfahren wirkt allerdings politisch motiviert. Zum einen ist die Justiz nicht wirklich unabhängig, zum anderen scheint der Vorwurf des Terrorismus übertrieben. Da Khan jedoch bisher nicht festgenommen wurde, scheint es sich zunächst eher um eine Warnung an ihn zu handeln.

Khan hofft auf Rückkehr an die Macht

Bei den ersten Wahlen nach seinem Sturz waren Khan und seine Partei erfolgreich gewesen. Deshalb dürfte er sich weiter Chancen auf eine Rückkehr ins Regierungsamt ausrechnet dürfte und die Regierung nach neuen Wegen suchen, ihn davon abzuhalten. Denn der Machtkampf ist letztlich noch nicht entschieden. Khan fordert seit Monaten Neuwahlen, von denen die Regierungskoalition aus den langjährigen Kontrahenten Muslimliga und Volkspartei aber nichts wissen will.

Die Regierung versucht mit allerlei Tricks, Khans Zugang zur Öffentlichkeit zu behindern. Erst am Sonntag meldete die Tech-Organisation NetBlocks, die weltweit Internetsperren dokumentiert, dass Online-Dienste in Pakistan den Zugang zu Youtube blockiert hätten. Zuvor hatte Khan trotz eines Verbots der Medienaufsichtsbehörde auf der Video-Plattform eine Rede per Livestream verbreitet.

An diesem Montag wollte Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zardari seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock eigentlich in Berlin treffen. Wegen einer Überschwemmungskatastrophe in der Heimat sagte er seine Europareise aber in letzter Minute ab. Baerbock hatte ihrenseits im Juni einen Besuch in Pakistan kurz nach Beginn wegen einer Corona-Infektion abbrechen müssen.