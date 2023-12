Vor dem Mercosur-Gipfel : Vorerst kein Freihandel mit der EU

Der Vertrag zwischen dem Wirtschaftsraum in Europa und Südamerika ist zunächst gescheitert. Doch ein anstehender Amtswechsel könnte die Lage ändern.

BUENOS AIRES taz | Wenn sich die vier Präsidenten der Mercosur-Mitgliedstaaten am Donnerstag in Rio de Janeiro zu ihrem halbjährlichen Gipfel treffen, steht eines bereits fest: Sie werden das Freihandelsabkommen zwischen der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Union nicht billigen. „Es ist ein schlechtes Abkommen, das negative Folgen für die Industrie und die Agrarexporte haben könnte“, erklärte Argentiniens Außenminister Santiago Cafiero am Montag.

Auch wenn Cafiero nur noch bis Sonntag im Amt ist, hält die scheidende argentinische Regierung an ihrer Ablehnung fest. „Wir haben immer für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen plädiert, weil die derzeitige Version nicht beiden Blöcken zugutekommt, sondern die Asymmetrien zementiert und die bestehenden produktiven, finanziellen und technologischen Unterschiede verstärkt“, sagte der noch amtierende Minister und räumte damit alle Zweifel aus.

Wenige Tage zuvor hatte sich die künftige argentinische Außenministerin noch voller Optimismus gezeigt. „Es bestehen gute Chancen, dass das Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union am 7. Dezember unterzeichnet wird“, sagte Diana Mondino da. Sie prophezeite gar, dass „Alberto Fernández seine Amtszeit mit diesem Ergebnis beenden wird“. Fernández' Amtszeit als Präsident endet am kommenden Sonntag, wenn Javier Milei als sein Nachfolger vereidigt wird.

Milei selbst hat sich bisher nicht zu dem Abkommen geäußert. Seine marktradikalen Ansichten sowie die positiven Aussagen seiner designierten Außenministerin deuten jedoch auf eine Kehrtwende in Argentinien hin.

Lula will weiter kämpfen

Da Brasilien, Uruguay und Paraguay ohnehin zur Annahme des Abkommens tendieren, scheint es nur noch eine Frage des Amtswechsels in Buenos Aires zu sein. Unter diesen Umständen könnte auch Paraguays Präsident Santiago Peña sein Ultimatum zurückziehen. Für den Fall, dass das Abkommen bis Dezember nicht unter Dach und Fach ist, hatte er Ende September mit dem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Paraguay übernimmt am Donnerstag die Präsidentschaft des Mercosur.

Das alles weiß auch Lula da Silva. Einige Äußerungen des brasilianischen Präsidenten bei seinem Berlin-Besuch am Montag zielten denn auch in Richtung EU. So sei jetzt ein „entscheidender Moment der Verhandlungen“ bei dem Mercosur-Gipfel am Donnerstag in Rio de Janeiro und er werde sich für einen zügigen Abschluss des Handelsabkommens einsetzen. Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass er hoffe, „dass die EU entscheiden wird, ob sie an dem Abkommen interessiert ist“.

„Altmodischer Zollabbau-Pakt“

Dass es bei dem Gipfel noch eine Chance für das Abkommen gibt, glaubt die EU-Kommission allerdings offenbar nicht mehr. Das berichtete am Montagabend jedenfalls das digitale Medienhaus Table Media und berief sich dabei auf Verhandlungskreise.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich am Rand der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai negativ geäußert. „Das Abkommen wurde vor 20 Jahren ausgehandelt, und wir haben versucht, es zu flicken, und zwar schlecht, denn es berücksichtigt weder die biologische Vielfalt noch das Klima“, sagte Macron. Das Abkommen enthalte „ein paar Absätze, die Frankreich glücklich machen“, aber im Kern sei es ein „altmodischer Zollabbau“-Pakt, bekräftigte er seine Ablehnung in seiner jetzigen Form.

Ein weiterer Einspruch könnte aus einem ganz anderen Land kommen. Bolivien wird auf dem Gipfeltreffen als fünftes Vollmitglied in die südamerikanische Wirtschaftsgemeinschaft aufgenommen werden. Zwar sind die Beitrittsverhandlungen schon lange abgeschlossen, aber die Ratifizierung durch die Parlamente der Mitgliedsländer stand noch aus.

Ende November hatte die Senatskammer im brasilianischen Kongress als Letzte ihr Okay gegeben. Noch ist unklar, ob – und wenn ja, wie – der Beitritt Auswirkungen auf ein noch nicht vollständig ausgehandeltes Freihandelsabkommen haben wird.