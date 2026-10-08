Verweis auf hohe Kosten: Ryanair macht zunehmend Abflug aus Deutschland
Wegen hoher Gebühren und Luftverkehrsteuer zieht Ryanair Flugzeuge aus Berlin ab. Die Passagiere müssen sich auf weniger Verbindungen einstellen.
dpa | Europas größter Billigflieger Ryanair streicht sein Angebot in Deutschland zusammen. Man werde im kommenden Winterflugplan rund 700.000 Sitzplätze weniger anbieten als vor einem Jahr, kündigt das irische Unternehmen an. Das sei ein Rückgang um 10 Prozent im Vergleich zum Winter 2025/26. Gründe seien hohe staatliche Gebühren sowie die „exorbitante“ Luftverkehrsteuer in Deutschland. Am meisten gekürzt wird am Airport Berlin-Brandenburg, den Ryanair als „erfolglosesten Flughafen Europas“ bezeichnete. Dort schließt die Airline zum 24. Oktober ihre Basis mit sieben Flugzeugen und dazugehörigen Crews. Die Jets würden an „wettbewerbsfähigere“ Flughäfen verlagert. Die deutsche Hauptstadt verliert rund die Hälfte des bisherigen Ryanair-Angebots. Zwölf Strecken unter anderem nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki werden eingestellt, andere ausgedünnt. Kleinere Streichungen von rund 5 Prozent gebe es auch in Hamburg, während die Kapazität in Memmingen und Köln ausgebaut werde. Neu im Winterflugplan von Ryanair sind Saarbrücken und Friedrichshafen. Der Berliner Flughafen wies darauf hin, dass andere Airlines am Standort wachsen. Sechs der zwölf von Ryanair gestrichenen Verbindungen würden von anderen Airlines übernommen oder bereits bedient.
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