Verschärfte Coronalage in Berlin : Senat will handeln

Hygienbeirat der Bildungsverwaltung diskutiert über ein Zurück zur Maskenpflicht an Grundschulen. 2G-Regel beschäftigt den Senat.

BERLIN taz | Für die Grundschulen in Berlin wird eine Rückkehr zur Maskenpflicht diskutiert. Am Montagnachmittag trifft sich der Hygienebeirat von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Erwartet wird außerdem, dass die SchülerInnen sich weiterhin dreimal die Woche testen müssen. Eigentlich war vorgesehen, 14 Tage nach Ende der Herbstferien wieder zu zweimaligem Testen zurückzukehren.

„Wir werden angesichts der besorgniserregenden Inzidenzen sicherlich über Maßnahmen reden müssen“, sagte Norman Heise, als Landeselternsprecher auch Beiratsmitglied, der taz. Eher unstrittig sei, „dass wir beim häufigeren Testen bleiben müssen“. Der Diskussion um eine Maskenpflicht wollte Heise nicht vorgreifen, da vertraue er auf den Rat der medizinischen ExpertInnen im Beirat.

Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid, ebenfalls Mitglied des Gremiums, hatte am Sonntag bereits dem Tagesspiegel gesagt, eine Rückkehr zur Maskenpflicht für GrundschülerInnen werde zwar die hohen Inzidenzen in der Altersgruppe senken. Allerdings erwarte er keine nennenswerten Auswirkungen auf die Hospitalisierungsquote oder die Situation auf den Intensivsstationen, da Kinder in der Regel milde Verläufe hätten und nicht im Krankenhaus landeten.

Aus Sicht vieler MedizinerInnen ist nach wie vor die Impfquote der entscheidende „Gamechanger“: Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte sich am Wochenende für eine Impfpflicht für Pflegeberufe und pädagogisches Personal ausgesprochen. Allerdings ist die laut Schätzungen der Gewerkschaft GEW und SchulleiterInnenverbänden zumindest an Berliner Schulen ohnehin schon hoch und liegt bei 80–90 Prozent. Insgesamt sind in Berlin 67,3 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

Die Inzidenz in den Altersgruppen der 5- bis 14-Jährigen liegt am Montag in Berlin bei über 500. Insgesamt betrug die Inzidenz stadtweit über alle Altersgruppen 194,5. Das Infektionsgeschehen schlägt sich noch nicht in dem Maße in der Corona-Statistik für die Schulen wider, die immer am Freitag aktualisiert wird: Am Stichtag 5. November waren alle Schulen „grün“ eingestuft, lediglich eine Grundschule in Pankow „gelb“. 59 Lerngruppen sind berlinweit in Quarantäne. Eine Woche zuvor waren es nur 16 geschlossene Lerngruppen.

Keine Grenzwerte für Schulen

Fixe Grenzwerte für die Einstufung der Schulen seitens der Gesundheitsämter gibt es allerdings auch nicht. Heise findet das aber nicht notwendig: „Je nach Größe der Schule können acht oder zehn Coronafälle etwas ganz unterschiedliches bedeuten, auch in Abhängigkeit zum Infektionsgeschehen im Bezirk.“ Treptow-Köpenick hatte am Montag mit 162,3 die niedrigste Inzidenz, Reinickendorf mit 260,3 die höchste.

Allerdings wies ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Montag darauf hin, dass die Fallzahlen auch in den Schulen inzwischen deutlich nach oben gingen. Bei den SchülerInnen sind aktuell 0,4 Prozent positiv getestet, beim pädagogischen Personal 0,3 Prozent. In der Vorwoche lagen die Werte noch bei 0,13 bzw. 0,15. Die Daten melden die Gesundheitsämter der Bezirke immer am Ende jeder Woche an die Bildungsverwaltung.

Eigentlich müssten angesichts der hohen Inzidenz mehr SchülerInnen positiv getestet sein. „Wir werden sicher auch darüber sprechen müssen, warum sich die Inzidenzen nicht in der Statistik für die Schulen widerspiegeln“, sagt Heise. Ob eine Schule in „gelb“ gestuft wird – dann gilt zum Beispiel auch wieder eine Maskenpflicht im Unterricht –, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt.

Erwartet wird außerdem, dass der amtierende rot-rot-grüne Senat diese Woche eine Entscheidung über verschärfte Corona-Regeln trifft. Als wahrscheinlich gilt die Einführung der 2G-Regel: Dann hätten nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants, Kneipen oder Clubs. Ausnahmen zu 2G könnten für Kinder und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, gelten.

Bisher kann jeder Veranstalter selbst entscheiden, ob er auch Getestete zulässt (3G). In dem Fall gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Sachsen, Thüringen und Bayern haben ihre Corona-Regeln bereits dahingehend verschärft. SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte am Sonntag gesagt, 2G werde im Senat schon vorbereitet.

Wann diese Woche ein solcher Beschluss für Berlin fallen könnte, ist noch unklar. Dem Vernehmen will der Senat am Montagabend für eine Telefonschalte zusammenkommen.