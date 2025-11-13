piwik no script img

Verbindung mit Waffendeal in BerlinWeiteres mutmaßliches Hamas-Mitglied festgenommen

Bei der Einreise aus Dänemark hat die Polizei einen Mann festgenommen, der zur Hamas gehören soll. Er soll Waffen für Anschläge geschmuggelt haben.

Grenzübergang Ellund zwischen Deutschland und Dänemark, Zollfahrzeug im Vordergrund
Gar nicht Hygge, deutscher Zoll zieht Hamas-Verdächtigen raus Foto: Peter Seyfferth/imago

afp | Anderthalb Monate nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin und knapp zwei Tage nach der Festnahme eines mutmaßlichen Komplizen hat die Bundesanwaltschaft in dem Komplex einen weiteren Mann festnehmen lassen. Mahmoud Z. soll nach Angaben der Karlsruher Behörde vom Donnerstag in die Beschaffung von Waffen für die islamistische Palästinenserorganisation verwickelt sein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Waffen für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa genutzt werden sollten. Anfang Oktober wurden in dem Komplex die ersten drei Verdächtigen in Berlin festgenommen. Z. wurde den Angaben zufolge am Donnerstagmorgen von Beamten des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei vorläufig festgenommen, als er mit dem Zug von Dänemark nach Flensburg einreiste.

Der im Libanon geborene Mann soll im August in Hessen von dem schon am Dienstagabend festgenommenen Borhan El-K. ein vollautomatisches Gewehr, acht Pistolen und mehr als 600 Schuss Munition übernommen und nach Berlin zu einem bereits Anfang Oktober festgenommenen mutmaßlichen Hamas-Mitglied gebracht haben. Bei dessen Festnahme wurden die Waffen gefunden.

Z. soll am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls und die Untersuchungshaft entscheidet. Sein mutmaßlicher Komplize El-K. wurde am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen. Z. werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen.

In der vergangenen Woche wurde bereits ein weiterer mutmaßlicher Komplize in London festgenommen. Mohammed A., ein britischer Staatsbürger, soll von einem der in Berlin gefassten Männer Waffen übernommen und in Österreich gelagert haben. Schon Ende 2023 hatten die Behörden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Deutschland festgenommen. Der Prozess gegen sie läuft derzeit am Kammergericht Berlin.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Hamas #Schusswaffen #Islamismus #Nahost-Konflikt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann schaut grimmig
Aufgedeckte Hamas-Anschlagspläne Neuer Streit um Aberkennung von doppelter Staatsbürgerschaft

Bei einer Waffenübergabe wurden drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen. Die Union will über Ausbürgerungen sprechen.

Von Frederik Eikmanns
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» steht auf einem Schild am Eingang zum Gebäude der Bundesanwaltschaft
Waffen für Anschläge Polizei nimmt mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin fest

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die automatische Waffen beschafft haben sollen. Ziel waren offenbar israelische und jüdische Einrichtungen.

Von Frederik Eikmanns und Konrad Litschko
Abzeichen der Polizei auf schusssicheren Westen
Festnahmen in Berlin Hamas-Männer unter Terrorverdacht

Die Bundesanwaltschaft lässt vier Hamas-Mitglieder festnehmen. Sie sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa geplant haben.

Von Konrad Litschko
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Diskussion um Minijobs Weg mit dem Minijob! Ran an die unbequemen Fragen
2
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Paragraf 265a abschaffen „Aber das sind ja Glückstränen“
5
Christian Lindner findet sich selbst Endlich Gebrauchtwagenhändler
6
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?