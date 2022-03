Veganes Nudelrezept : Alles lecker macht der März

Deftig-heftige Ei-Nudeln und Käsepampe? Da gibt es Besseres. Ein Beispiel: Seetangnudeln mit Cashew-Pilz-Sauce.

Der März ist mein Lieblingsmonat! Nicht nur, weil ich da Geburtstag habe, sondern und vor allem, weil jetzt der Frühling offiziell beginnt. Die Tage sind bald wieder so lang wie die Nächte, und nach den schwierigen Wintertagen voller Kälte und Coronastress (sowie dem damit oft verbundenen schweren Essen) ist es Zeit, wieder etwas Leichtigkeit in unsere Leben fließen zu lassen. Für mich ein Anlass, meine Ernährung umzustellen und es so meinem Körper etwas leichter zu machen (und – idealerweise – auch ihn etwas leichter zu machen).

Weil das aber natürlich nicht heißen soll, auf Genuss zu verzichten, möchte ich heute meinen derzeitigen Rezeptfavoriten teilen: Seetangnudeln mit Cashew-Pilz-Sauce. Statt deftig-heftiger Ei-Nudeln und Käsepampe ist diese Variante komplett vegan und wahnsinnig lecker – versprochen!

Seetangnudeln werden aus Algen (beispielsweise Kombu) gemacht, sind glutenfrei und haben einen guten Biss. Wer jetzt befürchtet, dass Algennudeln nach Meer schmecken, der sei beruhigt: sie sind komplett geschmacksneutral. Wichtig ist lediglich, sie vor dem Kochen gut mit Wasser abzuspülen. Sie enthalten außerdem kaum Kohlenhydrate, dafür viele Mineralstoffe und sind somit eine tolle Alternative zu normalen Spaghetti. Cashews wiederum sind ein wunderbarer Ersatz für Sahne oder Käse in cremigen Soßen. Sie sind voll mit Ballaststoffen und pflanzlichem Eiweiß und liefern jede Menge herzfreundliche Omega-3-Fettsäuren.

Nun aber zur Zubereitung: Über Nacht 300 g Cashews einweichen. Am nächsten Tag 650 g Seetangnudeln unter kaltem Wasser in einem Sieb spülen, abtropfen lassen und in eine Schüssel mit warmem – nicht kochendem – Wasser geben. 1 TL Natron hinzufügen, einrühren und eine Viertelstunde ziehen lassen.

taz am wochenende In der Ukraine herrscht Krieg. Seit über einer Woche greift das russische Militär die Städte, die Infrastruktur des Landes und die Zivilbevölkerung an. Unzählige Menschen sind auf der Flucht, andere bleiben und kämpfen. In der taz am Wochenende vom 5./6. März geben uns drei Ukrai­ne­r:in­nen einen Einblick in das Unvorstellbare. Außerdem: Wie ist die Politikwende der Bundesregierung zu bewerten? Und: Können die Oligarchen Putin stoppen? Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder als Wochenendabo. Außerdem rund um die Uhr bei Twitter.

In einer kleinen Pfanne 4 EL Sesamsamen auf niedriger Hitze toasten, dann zur Seite stellen. In einer zweiten Pfanne 2 EL Olivenöl erhitzen, 250 g feingeschnittene Shiitakepilze und/oder Champignons anbraten, bis sie leicht braun werden. Dann eine Handvoll des fein gehackten weißen Teils von Frühlingszwiebeln dazugeben und für weitere 2 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vom Herd nehmen.

Die eingeweichten Cashews in einer Küchenmaschine samt 180 ml Wasser, 60 ml Zitronensaft, 1 TL Zwiebelpulver, 2 1/2 EL Nährhefe und 4 Knoblauchzehen mixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Nudelwasser abgießen und die Seetangnudeln anschließend wieder in die Schüssel geben, mit 3 EL Olivenöl und 60 ml Tamari-Sauce vermengen und alles 5 Minuten ziehen lassen.

Jetzt die Cashew-Sauce in die Nudeln einrühren und ganz zum Schluss die Pilze und Sesamsamen hinzufügen. Auf einen leichten Frühlingsanfang für uns alle!