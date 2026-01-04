piwik no script img

Unzuverlässiger FernverkehrBahn-Pünktlichkeit lässt weiter nach

Bauarbeiten und Staus auf den Gleisen haben zu zahlreichen Verspätungen geführt. Auch 2026 ist keine Besserung in Sicht.

Eine Anzeigentafel am Duisburger Hauptbahnhof zeigt Zugverspätungen und Zugausfälle an.
Verspätungen und Zugausfälle: Nur noch 60,1 Prozent der Fernzüge waren 2025 pünktlich Foto: Christoph Reichwein/dpa

dpa | Die Pünktlichkeit der ICE und Intercity der Deutschen Bahn hat im vergangenen Jahr weiter nachgelassen. Nur noch 60,1 Prozent der Fernzüge waren 2025 pünktlich, wie die Bild am Sonntag erfahren hat. Im Jahr zuvor waren es 62,5 Prozent. Zum Vergleich: 2015 lag die Quote immerhin noch bei 74,4 Prozent.

Als verspätet gilt ein Zug nach Bahn-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Als Gründe für die vielen Verspätungen nennt die Bahn zumeist die vielen Baustellen im maroden Schienennetz sowie die überlasteten Fernverkehrsknoten, vor denen sich Züge immer wieder stauen. Ein Bahnsprecher sicherte in der Zeitung zu, dass nun eine Trendwende eingeläutet werde.

Klar ist aber: Die Fahrgäste müssen sich auch im neuen Jahr auf zahlreiche Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr sollen mindestens 60 Prozent der Züge pünktlich unterwegs sein, hatte die neue Bahnchefin Evelyn Palla angekündigt. „Wir hatten auch im Jahr 2025 einen deutlich sinkenden Trend bei der Pünktlichkeit insbesondere im Fern- und Regionalverkehr“, sagte die Managerin. „Es gilt nun, diesen fallenden Trend zu stabilisieren.“

An dem von der Bundesregierung vorgegebenem Ziel von einer Pünktlichkeitsquote von mindestens 70 Prozent bis Ende 2029 hält sie fest. Um die Probleme angehen zu können, will die Bahnchefin den bundeseigenen Konzern neu aufstellen: Mehr Verantwortung soll dabei in die Fläche verlegt werden. Regionale Manager sollen künftig darüber bestimmen, wie die Ziele des Konzerns vor Ort erreicht werden können.

Zu Weihnachten etwas pünktlicher

Die Managementstrukturen in der Berliner Zentrale will Palla dafür deutlich verschlanken. Auf der Ebene unterhalb des Konzernvorstands sollen rund die Hälfte von derzeit 43 Führungsstellen gestrichen werden. Bei den Töchtern DB Regio und DB Fernverkehr werden die Vorstände verkleinert. Auch im Vorstand des Gesamtkonzerns sind bereits zwei Posten abgebaut worden.

Über die Weihnachtsfeiertage waren rund fünf Millionen Reisende mit den Fernzügen der Deutschen Bahn unterwegs. Die Pünktlichkeitsquote habe bei gut 75 Prozent gelegen, teilte die Bahn jüngst mit. Die Arbeiten auf den meisten Baustellen ruhten. Das habe sich positiv auf die Pünktlichkeit ausgewirkt, hieß es.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Deutsche Bahn (DB) #Schienenverkehr #Verkehrswende
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein ICE fährt über eine Brücke, eine Autobahn ist im Hintergrund zu sehen
Verkehrsunfälle Zug fahren ist deutlich sicherer als Auto fahren

Zahlen statt Horrorbilder: Die Allianz pro Schiene hat Unfälle der letzten zehn Jahre ausgewertet, um die Sicherheit von Bahn und Auto zu vergleichen.

Von Nanja Boenisch
Eine Gruppe von Menschen im Zug
Werbekampagne der Deutschen Bahn Der Witz kommt zu spät

Mit selbstironischen Werbespots versucht die Deutsche Bahn einen Imagewechsel. Ein Ablenkungsmanöver, das dem Personal gar nichts bringt.

Von Sunny Riedel
Die neue Bahnchefin steht vor einem Zug
Eveyln Palla wird neue Bahn-Chefin Sie hat gezeigt, dass sie es kann
Kommentar von Wolfgang Mulke

Der Job als Bahn-Chefin ist wohl so schwierig wie der Posten als SPD-Chef. Eveyln Palla hat ihre Managementqualitäten aber unter Beweis gestellt.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
2
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
3
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
4
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr