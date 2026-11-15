So viel Tageslicht gab es vielleicht noch nie bei einem Open Mike. So viel Straßenlärm aber auch nicht. Ein bisschen tragisch ist es schon, dass es eine kleine Multifunktionshalle ist, in der am Wochenende zum mittlerweile 34. Mal Nach­wuchs­li­te­ra­t:in­nen unter 36 Jahren zusammenkamen, um ihre Texte vorzutragen.

Dass es um die Kulturfinanzierung in Berlin derzeit nicht gut steht, ist bekannt. Auch der Open Mike kämpft um sein Überleben. Nach Jahren im Heimathafen Neukölln und einem Zwischenstopp im Weddinger Silent Green vergangenes Jahr fand die diesjährige Ausgabe nun im Pop-Up-Anbau der Amerika-Gedenkbibliothek der ZLB statt, der sich zwischen Hauptgebäude und Blücherstraße quetscht.

Gleich mehrfach betonten die Veranstalterinnen, wie überlebensnotwendig dieser Ort für den diesjährigen Wettbewerb ist. Über die beklagenswerten Finanzierungslücken der Berliner Kultur ist viel gesagt, macht man sich klar, dass einer der wichtigsten deutschsprachigen Nachwuchsliteraturwettbewerbe in einem Notbau stattfinden muss, der selbst nur deshalb existiert, weil die Politik seit Jahren keine Lösung für die überfüllte ZLB findet. So schön die Solidarität der gebeutelten Berliner Kulturszene untereinander ist, so schön wäre es doch auch, könnten die Texte in Zukunft wieder an einem Ort gelesen werden, der nicht ganz so sehr nach Turnhalle aussieht.

Trotzdem ist die Idee, den Wettbewerb zusammen mit der ZLB zu veranstalten, eine gute – so können auch Bi­blio­theks­be­su­che­r:in­nen der jungen Literatur der zwölf Fi­na­lis­t:in­nen zuhören, deren thematische Bandbreite groß war.

Sprachspielereien und digitales Chaos

Alina Sauernheimer und Lotti Spieler brachten mit „entkränzung“ und „Report in 7“ Sprachspielereien auf die Bühne. Florian Kranz, der schon 2023 als Finalist dabei war, knöpfte sich in Form seines Anagrammgedichtzyklus „Manische Maschine“ das Digitalchaos vor, das uns umgibt: „Waehlen Sie alle Bilder mit Ampeln aus.“

Die Jury, bestehend aus Daniel Falb, Martina Hefter, Ruth Klinkenberg und Sasha Marianna Salzmann, kürte drei Gewinner:innen. Für ihre Prosa zeichneten sie unter anderem Charlotte Obenaus aus. „Valerie. Eine Chronologie“ ist ein geheimnisvoller Text, der in Variationen des Namens „Valerie“ mittels geschwungener Sätze über Variationen eines ganzen Lebens reflektiert.

Überzeugt war die Jury auch von Bente Schwichtenbergs Kurzgeschichte „6A02“, in der Schwichtenberg Autismus und trans Identität mit einer Reise ins Weltall verknüpft. Schwichtenbergs Text ist vielleicht der am stärksten nach innen gekehrte Text der diesjährigen Ausgabe.

Dass die Introspektion, die die vergangenen Open Mike-Jahrgänge prägte, nun in weniger Texten zu finden war, ist erfrischend. Eine wirklich überzeugend gearbeitete Kurzgeschichte war dieses Jahr dennoch nicht dabei, dafür aber vielversprechende Romanausschnitte. Der serbischstämmige Boban Ristić drapierte genregerecht einen blauen Durstlöscher-Tetrapak auf dem Tisch und las dann Ausschnitte aus seinem Romanprojekt „Das Leben des Goran Gorki“. Darin stolpern drogenvertickende Halbstarke durch Wien, auf der Suche nach dem großen Durchbruch in der Deutschrapszene. Die Authentizität von Ristićs Vortrag reicht bis zum perfekt weich gerollten „r“ des im Text omnipräsenten Worts „Bruder“.

Saure Grubenwässer schlürfen

Genauso perfekt trug Marie Hahn ihr herausragendes Gedicht „glueck_unter“ vor. Die aus dem Erzgebirge stammende Hahn begibt sich darin unter Tage und buddelt Aktualitätsbezüge deutscher Industriekultur hervor. Hahn nimmt das alte Bergmannsvokabular, reiht es ins Versmaß ein, beschreibt den Stolz der Bergleute, ohne die harte Arbeit zu verklären – und vermag auch noch, das darin wurzelnde kulturelle Erbe zu entschlüsseln: „der Schacht als senkrechte Identitätsstiftung“.„glückauf glückan, ich führe dich aus – zum fine mining heute Nacht / dort können wir kleinschürfend kriechen, saure Grubenwässer schlürfen / dahinsiechend uns Fisch mit reinem Nervengift auftischen“.

Zu Recht gewann Hahn nicht nur den Lyrik-Preis der Jury, sondern auch den Publikumspreis, den sie sich mit Ina-Lena Dinse teilt, die einen Romanausschnitt vortrug, in dem eine bildstarke Coming-of-Age-Geschichte über zwei mit ihren männlichen Freunden und der Zukunft hadernden Freundinnen angelegt ist, die auch als Film gut funktionieren könnte.

Die algorithmische Verrohung

Angesichts der Härten, denen sich junge Menschen ausgesetzt sehen (Wohnung, Klima, Bildungskürzungen), fällt dennoch auf, dass die Texte der Teil­neh­me­r:in­nen sich der expliziten Gegenwartskritik weitgehend enthalten; eher versuchen, neue Arten der Gegenwartsbeschreibung zu finden.

Am stärksten waren beim Wettbewerb noch Spuren der Technik- und Digitalkritik zu vernehmen. Neben Florian Kranz’ Maschinenanagrammen spießt Miriam Suad Bühlers Prosatext „Blut, Orange“ zumindest die algorithmische Verrohung auf: „Ich hatte nicht auf Suzanne gehört und stattdessen am Abend stundenlang durch Reels gescrollt. Jemand mit Krebs brauchte noch mehr Geld für seine GoFundMe-Seite, eine Schulfreundin war auf den Bahamas, in Gaza hatte man einem Kind den Kopf weggebombt. Ach, das Internet war doch toll.“