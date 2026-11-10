G enerative KI ist eine „Nostalgie-Maschine“, so hat der Bildwissenschaftler Roland Meyer das einmal formuliert. Offenbar steckt sie aber auch ihre Widersacher mit Vergangenheitssehnsucht an. Im zurückliegenden Monat war mein Feed jedenfalls von Trends und Trenddiagnosen durchdrungen, die in Reaktion auf all den KI-Slop eine Rückkehr des menschlichen Handwerks ersehnen. Da werden Flyer und Werbeplakate und Speisekarten wieder selbstgebastelt, wohingegen man KI-genierte Plakate von klein- und mittelständigen Restaurants regelrecht ächtet.

Dazu passte Diors diesjährige Weihnachtswerbung. In „Christian Dior’s Night in Color“, einem Animationsfilm von Sylvain Chomet, soll der Modeschöpfer 1949 kurzfristig ein Kleid für Marlene Dietrich entwerfen, weil ihr Film plötzlich in Farbe gedreht wird. Oscar-nominierter Regisseur, Robert Pattinson, Rihanna und Josh O’Connor als Stimmen, sieben Minuten Zeichentrick, die Botschaft versteht sich von selbst: Seht her, hier hat noch ein Mensch gearbeitet!

Kurz zuvor hatte Prada mit „Drawing Prada“ die handgezeichnete Animation als Luxusgut ersonnen. Der Disney-Veteran John Pomeroy zeichnete eine Winterwelt, und das Label wurde für sein Bekenntnis zur „Kunst mit Seele“ gefeiert. Die Reels überschlugen sich nur so mit in gegenwartsanalytischer Manier vorgetragenen, allerdings nicht gerade originellen Takes über die Wertsteigerung des Menschlichen im KI-Zeitalter.

Dann kippte es, denn plötzlich tauchten Reels und TikToks auf, in denen Dior unterstellt wurde, mit KI gearbeitet zu haben. Das Menschengemachte sei lediglich als Stil kopiert worden! Schnell wurde die Analyse einzelner Frames, in denen angeblich offensichtlich wurde (ich kann es nicht beurteilen), dass hier KI am Werk war, zum Trend. Und auch über den Prada-Spot fallen nun die Social-Media-Forensiker her. Handgemachtes will eben überzeugend bewiesen werden!

Verläuft die Grenze wirklich zwischen Mensch und Maschine?

Ich möchte wahrlich keine Lanze für KI-Bilder brechen und noch weniger für diejenigen, die ihre Technologie verantworten. Ja, Unternehmen nutzen sie, um Kosten zu senken. Ja, sie umgehen damit Rechtefragen, und ja, sie entwerten dadurch viele Bereiche menschlicher Arbeit und Kreativität. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Aber die Abwehrreaktion nimmt eine nur allzu vertraute Form an, die mir Unbehagen bereitet. Sie belebt die Trennung von „hoher“ und „niederer“ Kultur, bei der sich das Urteil nie nur auf Produkte bezog, sondern auch auf die, die sich daran erfreuen.

Nicht zufällig werden vor allem die KI-Plakate von Dönerbuden und Burgerläden zerlegt, Bilder, die schon vor der KI nicht gerade als Höhepunkt menschlichen Genialität galten. Verläuft die Grenze hier wirklich zwischen Mensch und Maschine? I doubt it, wie Magnus Resch sagen würde. Das Naserümpfen über Slop ist hier jedenfalls sehr nah an jenem, mit dem man seit hundert Jahren Kitsch begegnet ist.

Dabei hat Slop – man verzeihe mir – durchaus eine eigene Ästhetik hervorgebracht. Slop ist überzogen, Dinge zerfallen entweder auf motivischer oder inhaltlicher Ebene, es ist rätselhaft, da unintentional entstanden. Es ist eine Art durch den Fleischwolf gedrehter Pop; vielleicht nicht ansehnlich, aber als sichtbares Symptom einer Gegenwart, in der Bilder günstig und (zumindest vorläufig) endlos hergestellt werden können, durchaus interessant. Und es ist eine Ästhetik, für die man sich entscheidet – genauso, wie man sich für „menschlich“ als Stil entscheiden kann.

Die handgezeichnete Antwort darauf bleibt dagegen oft brav in den Konventionen ihrer Entstehungszeit, im Disney-Look der 1930er und 1940er Jahre eben. Das ist natürlich schön als Weihnachtswerbung, aber nicht automatisch widerständig, nur weil von Hand gemacht.

Vielleicht ist die Sehnsucht nach dem guten alten Handwerk ein letztes Aufbegehren gegen die massive Umwälzung kultureller Produktion und Rezeption. Aber warum sollte ausgerechnet Nostalgie die angemessenste Antwort auf eine Technologie sein, die alles Vergangene in Stil verwandeln kann?