Trojaner hackt Kammergericht Berlin

Zugriff auf alle Daten

Der Hacker-Angriff auf das Kammergericht war schwerer als bisher gedacht. Das belegt ein Gutachten. Wer die Angreifer sind, bleibt unklar.

BERLIN taz | Es ist das Sinnbild der Digitalisierung in Berlin schlechthin: Die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse der Pressestelle des Kammergerichts Berlin ist nicht zu erreichen – noch immer nicht. Und die rund 120 Richter:innen müssen sich in Schichten 60 Not-PCs teilen. Einige haben deswegen sogar den guten alten Karteikasten wieder eingeführt.

Seit vier Monaten schon ist Berlins höchstes Gericht nach einem Angriff durch den Trojaner Emotet offline. Ein Ende des Notbetriebs ist noch immer nicht absehbar, wie es auf Nachfrage heißt.

Nun stellt sich heraus, dass der Angriff deutlich schwerwiegender war als bekannt: Es wurden auch sensible Daten geklaut. Es gibt sogar Hinweise auf manuelle Zugriffe durch Angreifer:innen. Bislang waren das Kammergericht und die Justizverwaltung von Senator Dirk Behrendt (Grüne) vom Gegenteil ausgegangen.

Die neuen Erkenntnisse beruhen auf einem zunächst nur internen Gutachten. Es wurde von den mit der Schadensbegrenzung betrauten Expert:innen, die seit Oktober im Kammergericht arbeiten, erstellt und von Behrendts Justizverwaltung erst unter Druck am Montag veröffentlicht. Da war dessen Inhalt ohnehin schon in der Öffentlichkeit – der Tagesspiegel hatte darüber berichtet.

Laut Justizverwaltung ist davon auszugehen, dass „beispielsweise“ Zugangsdaten und Browserpasswörter geklaut wurden, heißt es in einer Mitteilung. Justizsenator Behrendt will dem Kammergericht nun weitere Expert:innen zur Seite stellen, um „eine IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit zu gewährleisten, die den aktuellen Anforderungen entspricht“.

Zudem kriecht Behrendt bei der Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk zu Kreuze, die „angesichts der neuen Erkenntnisse“ eingeladen sei, sich am Kammergericht ein eigenes Bild zu machen. Smoltczyk wollte die neuen Erkenntnisse bisher nicht kommentieren. Sie leitete das am Montag erhaltene Gutachten ihrer Informatikabteilung zur Prüfung weiter.

Wirklich das Schlimmste verhindert?

Auch Bernd Pickel, Präsident des Kammergerichts Berlin, äußerte sich am Montag erneut: „Es handelte sich um einen äußerst gefährlichen und schwerwiegenden Sicherheitsvorfall“, so Pickel. „Der Angreifer wäre in der Lage gewesen, sich alle Daten anzueignen oder zu zerstören.“

Aber Pickel wiegelt auch ab: Die Entscheidung, das Kammergericht Ende September 2019 sofort vom Internet zu trennen und abzuschalten, hätte „das Schlimmste noch rechtzeitig verhindert“. Es seien nur Zugangsdaten geklaut worden, die den Angreifer:innen nichts mehr genutzt hätten, weil die Systeme sofort offline gegangen seien.

Ob das in Gänze stimmt, bleibt fraglich. Denn obwohl die eingeschalteten IT-Experten keine eindeutigen Belege dafür gefunden haben, dass weitere Dateien gestohlen, verfälscht, gelöscht oder verschlüsselt wurden, können sie dies genauso wenig ausschließen, wie es in dem 14-seitigen Gutachten heißt. Die Angreifer hätten ebenso gut ihren Angriff verschleiern können.

Tatsächlich hält dieser forensische Abschlussbericht auch das Worst-Case-Scenario für möglich: Nämlich, dass Emotet sich auf dem Hauptserver ausgebreitet hat. Eine Infektion kann zwar nicht nachgewiesen werden – auch weil die Sicherheitsarchitektur des Netzwerks derart unzureichend war, dass dies nicht mehr ersichtlich ist. Aber auszuschließen ist das eben auch nicht.

Zugriff auf alles

So heißt es im Gutachten wörtlich: „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein Angreifer höchstwahrscheinlich in der Lage gewesen ist, einen verborgenen Account anzulegen und den gesamten Datenbestand des Kammergerichts zu exfiltrieren und zu manipulieren, während gleichzeitig die Spuren verschleiert wurden.“ Demzufolge hatten Angreifer:innen Zugriff auf alles.

Dass das Kammergericht dem Angriff recht schutzlos ausgeliefert war, lag auch am völlig veralteten System. Laut Gutachten lässt sich nicht mehr sagen, wann genau das System infiziert wurde – die Log-Dateien, also digitale Protokolle, des Hauptservers sind laut Gutachten bereits überschrieben. Denn für eine umfassende Aufzeichnung war zu wenig Speicher vorhanden: Nur 128 Megabyte standen für eine Protokollierung aller Prozesse und Logins auf dem Windows-7-basierten Server dafür zur Verfügung – eine aus heutiger Sicht lächerlich geringe Datenmenge. Deshalb seien „Zugriffe nicht lückenlos rekonstruierbar“, wie es im Gutachten heißt.

Und es existierten weitere Schwachstellen. Neben dem unzureichenden Log-Files gab es zu wenige Sicherheitsschranken: Dem IT-System fehlte es an Netzwerksegmentierung und gegliederten Berechtigungskonzepten. Eine Abschottung einzelner Systemteile hätte eine umfassende Infektion verhindern können. Aus einem Standardvorfall wie einer Trojaner-Mail konnte so ein „massive Incident“ werden, wie der Bericht schlussfolgert.

Klar ist bei alledem: Es handelt sich um einen Totalschaden. Das System des Kammergerichts muss komplett neu aufgesetzt werden. Auch weil der genaue Infektionszeitpunkt weiter unklar ist, müssen alte Datenbestände von Schadsoftware bereinigt werden, bevor diese übertragen werden könnten. Daten, die noch geprüft werden, sind bis auf Weiteres nicht verwendbar. Inwieweit diese Datenmigration erfolgreich sein wird, kann man beim Kammergericht auf taz-Anfrage noch nicht sagen.

Bisher kein Erpressungsversuch

Der Ursprung des Angriffs war laut Expert:innen am wahrscheinlichsten eine Word-Datei im Mail-Anhang, welche die Schadsoftware Emotet enthielt. Dieser Trojaner verselbstständigte sich und lud das Programm Trickbot herunter. Das wiederum ist ein mächtiges Hacker-Werkzeug, mit dem Daten verschlüsselt werden können und noch mehr Schadsoftware nachgeladen werden kann.

Die digitale Infrastruktur von Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen sind besonders anfällig für diese Art von Angriff. Was schlimmstenfalls hätte passieren können, zeigt etwa ein Fall aus dem niedersächsischen Neustadt: Die Behörden der 45.000-Einwohner-Stadt wurden von Emotet ebenfalls infiltriert. Dort wurde ein Drittel der Daten verschlüsselt, sodass wichtige öffentliche Informationen nicht mehr zugänglich waren – darunter Pläne für eine neue Kita, eine Schule und der Kanalisation. Kriminelle hatten für die Entschlüsselung der Daten Lösegeld verlangt. Die Gemeinde weigerte sich zu zahlen. Die Daten sind seither verloren.

Immerhin: Von verschlüsselten Daten des Kammergerichts ist bisher nichts bekannt. Und einen Erpressungsversuch wie in Neustadt hat es bislang auch nicht gegeben, wie das Kammergericht auf Nachfrage mitteilt.