piwik no script img

Treffen der EU-EnergieministerEin Plan für den Ausstieg aus russischem Gas

Der Zeitrahmen ist nicht neu, aber die Mehrheit der Staaten steht jetzt dahinter. Die EU will ihre Abhängigkeit von Putin bis Ende 2027 verringern.

Menschen ordentlich aufgestellt für ein Gruppenfoto
Gruppenbild mit Dame: MED9-Gipfeltreffen in Portoroz, Slowenien, am 20. Oktober 2025 Foto: Borut Zivulovic/reuters
Eric Bonse

Von

Eric Bonse aus Brüssel

taz | Die EU treibt den Ausstieg aus fossiler russischer Energie nun doch voran. Trotz massiver Probleme in Ungarn und der Slowakei und Bedenken in Österreich hat sich eine Mehrheit der 27 EU-Länder am Montag beim Treffen der Energieminister in Luxemburg für ein Verbot russischer Gaslieferungen bis Ende 2027 ausgesprochen.

Da es sich um ein EU-Gesetz handelt und nicht um eine Sanktion, genügte eine qualifizierte Mehrheit. Die unterlegenen Länder können die Umsetzung auch nicht mehr mit einem Veto blockieren. Allerdings dürften Ungarn und die Slowakei von einer Ausnahmeklausel profitieren, die ihnen noch zwei Jahre russisches Gas sichert.

Der Ausstieg sei für die Slowakei „wirtschaftlich hochsensibel“, sagte Wirtschaftsministerin Denisa Sakova in Luxemburg. „Wir werden zu den am stärksten negativ betroffenen Mitgliedstaaten gehören.“ Sie forderte finanzielle Unterstützung durch die EU, Gespräche mit der EU-Kommission laufen bereits.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto erklärte, die Energieversorgung habe „nichts mit Politik zu tun“. Die Alternative zu russischem Gas – eine Lieferung über die sogenannte Adria-Pipeline durch Kroatien – sei viel zu teuer. Sein kroatischer Amtskollege wies das zurück. Auch hier will Brüssel vermitteln.

Gute Gründe

Begründet wird der Ausstieg mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022. Zunächst hatten sich auch Deutschland und andere EU-Länder dagegen ausgesprochen, russische Gaseinfuhren zu verbieten, um die Versorgung nicht zu gefährden. Sanktionen gegen russisches Gas wurden nicht verhängt. Und immer noch importieren mehrere EU-Länder flüssiges Gas aus Russland. Es macht rund 13 Prozent der Einfuhren aus. Allerdings drängen nun die USA mit ihrem – schmutzigen und teuren – Frackinggas in den europäischen Markt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat US-Präsident Donald Trump im Sommer zugesagt, jährlich Energie im Wert von 250 Milliarden US-Dollar einzukaufen.

Wenn das umgesetzt wird, würde die Abhängigkeit von Russland durch eine noch größere von den USA ersetzt. Die EU-Minister sehen sich dennoch auf dem richtigen Weg. „Wir wollen einen wichtigen Schnitt machen, damit Putin seinen Krieg nicht weiter aus Energielieferungen, Rohstofflieferungen finanzieren kann“, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

Das Ausstiegs-Gesetz muss nun noch vom Europaparlament gebilligt werden. Die Abgeordneten hatten sich am Freitag für einen früheren Ausstieg ausgesprochen. Sie wollen Russland den Gashahn schon Ende 2026 zudrehen. Man strebe eine schnelle Einigung mit den Mitgliedsstaaten an, erklärte die grüne Unterhändlerin Jutta Paulus. Das Gesetz könnte dann bereits Anfang 2026 in Kraft treten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Energiekrise #Gas #Energie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Katherina Reiche im Bundestag
Umstrittene Gaspipeline in der Ostsee Gibt es noch Hintertüren für Nord Stream 2?

Wirtschaftsministerin Reiche soll die Betriebserlaubnis für die Gaspipeline zurücknehmen, fordert die Deutsche Umwelthilfe – auch für den Klimaschutz.

Von Anja Krüger
Menschen in Booten mit Protestschildern und Figuren von Trump und Putin
Wegen Gas-Import Greenpeace blockiert Hafen in Belgien

Um ihren Energiebedarf zu decken, importiert die EU Flüssigerdgas – auch aus Moskau. Nun blockieren Greenpeace-Aktivisten einen Hafen.

Blick auf qualmende Schornsteine der Omsker Ölraffinerie
Russisches Gas und Öl Europas Milliarden für Moskau

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland sollten Putin unter Druck setzen, die EU aber auch energieunabhängiger machen. Funktioniert das?

Von Mathias Brüggmann
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
2
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
3
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
4
Neue Grundsicherung Viele Schikanen, aber eine gute Sache
5
Sichere Radinfrastruktur Man möchte schreien „Handelt endlich!“
6
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los