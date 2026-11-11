Am Mittwochmorgen um 1:14 Uhr Ortszeit hat der Franzose Corentin „Coco“ Horeau als Erster in der Imoca-Klasse die Ziellinie vor dem französischen Übersee-Departement Guadeloupe gekreuzt. Der 37-jährige Bretone war zwar in der nervenaufreibenden Flautenzone der letzten zwei Tage nur noch langsam vorangekommen. Trotzdem unterbot er mit seiner Gesamtzeit von 9 Tagen, 17 Stunden und 9 Sekunden für die offiziell 3.540 Seemeilen (ca. 6.500 Kilometer) lange Strecke in die Karibik den bisherigen Rekord um sensationelle 2 Tage, 24 Minuten und 16 Sekunden.

„Mit dem Rekord hier anzukommen – das ist wie ein Traum“, sagte Horeau in Pointe-à-Pietre. Zwar ist der Profisegler, der auch ein Kapitänspatent für Handelsschiffe hat, in der französischen Hochseeszene bekannt. Aber international hatte er sich noch keinen Namen gemacht. Mit dem Sieg bei seiner ersten Soloregatta im Imoca setzte er jetzt gleich ein Ausrufezeichen. Die alle vier Jahre stattfindende Traditionswettfahrt Route du Rhum für sogenannte Einhandsegler, die in Frankreich zu den großen Sportereignissen des Jahres zählt, findet seit 1978 alle vier Jahre statt. Gestartet wurde jetzt am 1. November vor Saint-Malo.

Das Rennen, das ursprünglich für karibischen Rum werben sollte, gilt als wichtigste Vorbereitungsregatta für die ebenfalls alle vier Jahre stattfindende Non-stop-Weltumsegelungsregatta Vendée Globe. Im Unterschied zur Route du Rhum, bei der dieses Jahr 115 Boote in sechs Klassen starten, ist die Vendée Globe nur für Imocas. Mit seinem Sieg machte sich Horeau jetzt gleich zu einem der Favoriten der nächsten Vendée Globe 2028/29.

Den Grundstein für seinen Sieg hatte er schon am zweiten Tag gelegt, als er im Unterschied zu den damals führenden Konkurrenten einen anderen Weg durch eine Flautenzone wählte und diese dann als Erster mit frischem Wind verlassen konnte. Zeitweilig baute er seinen Vorsprung auf 320 Seemeilen aus. Souverän beherrschte er sein bewährtes und schnelles Schiff und blieb von Materialbruch wie Zusammenstößen mit im Wasser treibenden UFOs („Unknown Floating Objects“) verschont.

Sieger nennt seinen Sieg „Höhepunkt meiner Lebensreise“

Bei Horeaus Zieldurchgang lag der Zweitplatzierte, der einzige deutsche Teilnehmer Boris Herrmann, noch rund 270 Seemeilen zurück. Inzwischen hat er wieder etwas Wind und sein Zieleinlauf wird für Donnerstagmittag Ortszeit erwartet. Das vorherige Dümpeln in der Flaute beschrieb der 45-Jährige bei Instagram so: „Diese langen Stunden mit fast keinem Wind waren eigentlich ganz schön.“ Alles sei so friedlich gewesen und er habe sogar an Deck unter dem Sternenhimmel schlafen können.

Herrmann würde bei seiner dritten Teilnahme an dieser Regatta mit Platz zwei sein bisher bestes Ergebnis erreichen. Die Drittplatzierte, die Französin Eldie Bonafour, lag Mittwochmittag 46 Seemeilen hinter ihm. Vor dem Start hatte Herrmann sich eine Platzierung unter den ersten sechs zum Ziel gesetzt.

Von den 22 gestarteten Imocas haben bisher vier aufgeben müssen. So kollidierte die französische Jungstar-Seglerin Violette Dorange (25) kurz nach Start mit einem Trimaran. Unter den sechs teilnehmenden Bootsklassen sind drei für Dreirumpfboote (Trimarane), darunter mit den Maxis der sogenannten Ultim-Klasse die schnellsten derzeitigen Hochseeboliden.

Die bis zu 32 Meter langen und bis zu 23 Meter breiten Ultims segeln mittlerweile wie die Imocas mit Tragflächen (Foils) und heben sich bei mehr Wind mit allen drei Rümpfen aus dem Wasser. Dabei erreichen sie Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 50 Knoten. Für die Skipper sind diese Boote extrem stressig zu segeln und mit vielen Verletzungsrisiken verbunden, weshalb oft Helme getragen werden.

Von den acht Startern bei den Ultims haben bereits drei aufgeben müssen, darunter der frühere Vendée-Globe-Sieger Armel Le Cleac'h. Er war am 4. November nachts gekentert, konnte aber von einem Frachtschiff gerettet werden. Sieger nach nur 6 Tagen, 13 Stunden, 27 Minuten und 40 Sekunden wurde der 29-jährige Bretone Tom Laperche. Er ging schon Sonntagabend durchs Ziel und unterbot den bisherigen Ultim-Rekord um mehr als sechs Stunden. Er nannte seinen Sieg als „Höhepunkt meiner gesamten Lebensreise“.