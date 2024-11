Berlin taz | In zehn, fünfzehn Meter über dem Boden in den alten Kiefern kann man Ak­ti­vis­t:in­nen und Po­li­zis­t:in­nen – alle in schwarzer Kluft und mit Klettergeschirr ausgestattet – kaum voneinander unterscheiden. Doch die Rollen sind im Wald von Grünheide neben der Tesla-Fabrik klar verteilt. Während die einen versuchen, die Bäume und Baumhäuser besetzt zu halten, wollen die behördlichen Kletterer sie herunterholen. Und das gelingt: Nach und nach werden die etwa ein Dutzend Wald­schüt­ze­r:in­nen aus dem mit Flatterband abgesperrten Bereich herausgeleitet – unter Rufen der Umstehenden: „Du bist nicht allein!“

Am Montag um 8 Uhr rückte die Polizei mit mehr als 100 Be­am­t:in­nen im „Tesla den Hahn abdrehen“-Camp an. Auf Anweisung der Gemeinde Grünheide soll der Waldboden auf Munitionsreste abgesucht werden. Doch damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Arbeit aufnehmen kann, müssen die Ak­ti­vis­t:in­nen weichen, die hier seit Februar gegen eine Erweiterung der Fabrik demonstrieren. Verwiesen werden sie an die Ränder ihres Baumhausdorfs außerhalb der Sperrzone. Eine Räumung sei nicht beabsichtigt, so eine Polizeisprecherin, nach den Arbeiten könnten die Ak­ti­vis­t:in­nen zurückkehren.

Caro, eine der Sprecherinnen, gehört zu den Ersten, die aus einem der 20 Baumhäuser geräumt wurden. Sie sagt: „Es ist für uns ein Rätsel, was sie mit den Arbeiten bezwecken wollen.“ Denn die Gemeinde hat zwar im Mai den Bebauungsplan für eine Werkserweiterung und einen neuen Güterbahnhof beschlossen – entgegen dem Votum eines Bürgerentscheids –, doch das Waldstück mit dem Camp ist davon ausgeschlossen. Es soll eine Insel bleiben, umschlossen von Werk, Straßen und Schienen.

Caro fürchtet, dass doch das ganze Gebiet an Tesla verkauft wird – und das „zu einer Zeit, in der man wirklich kein Freund von Elon Musk sein sollte“. Eine erste Genehmigung für den Fabrikausbau gab es im Oktober, parallel dazu wurde eine Schneise für die neue Bahnverbindung durch den Wald geschlagen. Einzelne Baggerbesetzungen der Kli­ma­schüt­ze­r:in­nen konnten daran nichts ändern. Unterdessen hatte Tesla einen Fabrikausbau vorerst verschoben.

Das Camp mit seinen rund 15 dauerhaften Be­woh­ne­r:in­nen ist nun in einer prekären Situation. Vermutet wird, dass die Bodenuntersuchungen mehrere Wochen andauern könnten.