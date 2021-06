Tanzen im Berliner Umland: Ein Festivalchensommer

Der Fusion-Ersatz Pla­n:et C in Lärz soll am 20.-22. und 27.-29. August sowie am 17.-19. September stattfinden, Tickets und Info: www.planet-c-kosmos.de. Auch die Wilde Möhre in Göritz gibt es in mehreren Etappen vom 16. Juli bis 16. August, wildemoehrefestival.de, und die Termine vom Wurzelfestival in Niedergörsdorf starten am 29. Juli, www.wurzelfestival.de.

Etwas gediegener gehen es in diesem Jahr die Ver­an­stal­te­r:in­nen des Garbicz in Polen an. Statt eines Festivals gibt es bis 6. September mehrere Campingwochen­enden am See, an manchen Wochenenden gibt es tagsüber auch noch ein Musikprogramm. Neben Luxuszelten können auf Wunsch im Vorfeld Massagen, Saunabesuche und Pop-up-Dinner gebucht werden: garbiczfestival.com.

Für alle Sportbewussten findet in Pütnitz an der (Ost-)See in Mecklenburg-Vorpommern auch noch vom 19. bis 21. August das Pangea Festival statt – und das in gewohnter Größe, da Pilotprojekt. Neben der Tanzlust kann man hier auch allerhand Trendsportarten wie Wakeboarden, Bouldern und Stand-up-Paddling frönen. aboutyoupangea-festival.de