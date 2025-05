Wie arbeiten russische Geheimdienste? Darum geht es in dem Buch „The Compatriots“ des im Exil lebenden russischen Investigativ­journalisten Andrej Soldatow. Seit Oktober 2023 darf die E-Book-Ausgabe dieses Buches in Deutschland allerdings nicht mehr vertrieben werden. Obwohl es bereits 2019 veröffentlicht wurde, hatte ein dafür interviewter russischer Geschäftsmann im August 2023, also vier Jahre später, darin ­falsche Aussagen über sich entdeckt und die Veröffentlichung durch eine einstweilige Verfügung sperren lassen. So etwas ist aber nur möglich, wenn der Betroffene gravierende Nachteile erleiden würde, falls nicht sofort etwas geschieht.

Warum aber soll es vier Jahre nach Veröffentlichung plötzlich so dringlich sein? Und wie glaubhaft ist es, wenn jemand versichert, er habe Falschaussagen über sich selbst erst so spät zur Kenntnis genommen? Während das Landgericht Hamburg dem Antrag stattgab, hatte Soldatow vor dem Oberlandesgericht Hamburg 2024 schließlich Erfolg.

Zu Ende war der Konflikt damit noch nicht. In einem ­parallelen Hauptsacheverfahren einigten sich beide Seiten auf einen außergerichtlichen Vergleich. Soldatow muss jetzt sachliche Fehler in seinem Text korrigieren, beide Seiten tragen ihre Anwaltskosten selbst. Damit sind allerdings auch die weiterreichenden Forderungen des Geschäftsmanns vom Tisch, der noch eine Geldentschädigung im fünfstelligen Bereich sowie Schadenersatz geltend machen wollte.

Die juristischen Details sind kompliziert. Auffällig ist aber: Eine Streitigkeit über einzelne Falschaussagen in einem Sachbuch, die ohne größeren Aufwand hätten korrigiert werden können, kann nicht nur zu einem Vertriebsverbot führen, sondern auch zu exorbitanten Schadenersatz- und Entschädigungsforderungen und hohen Anwaltskosten. Nicht zuletzt auch zu einem aufwändigen Prozess mit ungewissem Ausgang, der die Betroffenen über Jahre in Beschlag nimmt.

Slapps gefährden die Meinungsfreiheit Strategic Lawsuits Against Public Participation (Slapp) heißt wörtlich „strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung“. Slap ist zugleich englisch für ohrfeigen, schlagen, wobei Slapp missbräuchliche rechtliche Schritte meint, die kritische Stimmen einschüchtern und von unerwünschter Berichterstattung abschrecken sollen. Das reicht von Abmahnungen bis hin zu teuren, zeitaufwändigen und nervenaufreibenden Gerichtsverfahren: Unternehmen, ressourcenstarke Einzelpersonen sowie unethisch handelnde politische Akteure setzen so juristische Mittel missbräuchlich zur Abschreckung kritischer Öffentlichkeit ein. Slapps häufen sich in ganz Europa und stellen eine Bedrohung insbesondere für den unabhängigen Journalismus dar, zielen aber auch auf Aktivisten.

Wann ist eine Klage verhältnismäßig oder missbräuchlich?

Selbst schuld, weil in dem Buch tatsächlich falsche Aussagen gemacht wurden? Oder trotzdem unverhältnismäßig und ein Missbrauch juristischer Mittel seitens des Klägers? Das sind genau die Fragen, die sich typischerweise bei solchen Auseinandersetzungen stellen. Selten ist eine Seite komplett im Recht, die andere zu 100 Prozent im Unrecht. Und auch bei David-gegen-Goliath-Auseinan­dersetzungen kann sich am Ende herausstellen, dass eher Goliath recht hatte. Wahr ist aber auch: Goliath hat meist viel mehr Geld, kann sich die besseren Ju­ris­t*in­nen leisten und damit eine öffentliche Auseinandersetzung auch dort verhindern, wo er nicht im Recht ist.

So versuchen immer öfter Unternehmen oder wohlhabende Einzelpersonen, mit juristischen Mitteln gegen unliebsame Veröffentlichungen vorzugehen. Oft liegt dabei der Verdacht nahe, dass es im Kern darum geht, Berichterstattung zu behindern und/oder die Au­to­r*in­nen zu diskreditieren. Das Kernproblem: Auseinandersetzungen, die Teil eines offenen und öffentlichen Diskurses sein sollten, werden immer öfter in Gerichtssäle verlagert.

Letzteres trifft auch zu auf den Streit zwischen dem Fitness-Influencer Christian Wolf und der Wissenschaftsjournalistin Sanaz Saleh-Ebrahimi. Diese hatte darüber geschrieben, dass der Süßstoff Sucralose, den eine von Wolf gegründete Firma vertreibt, beim Backen möglicherweise krebserregend sei. In einem im Dezember 2024 auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video deutete Wolf daraufhin an, eine Kampagne der Zuckerindustrie, von der er gehört habe, sei „zumindest eine mögliche Erklärung dafür, wieso auch ‚preisgekrönte‘ Journalisten wie zum Beispiel letztens im Fall von ZEIT ONLINE so unausgewogen und teilweise auch einfach inhaltlich überprüfbar schlecht recherchieren“.

Beilage Tag der Pressefreiheit 2025

Saleh-Ebrahimi sah sich in ihrer Berufsehre gekränkt und ließ einen Anwalt Wolf abmahnen. Der erkannte einen Unterlassungsanspruch an und löschte das strittige Video. Damit ist die Geschichte aber nicht zu Ende, sondern Wolf griff Saleh-Ebrahimi nun seinerseits juristisch an. Sinngemäß argumentiert er, er habe gar nicht explizit behauptet, Saleh-Ebrahimi sei im Rahmen einer Kampagne von der Zucker-Industrie bezahlt worden, sondern nur allgemein über mögliche Gründe unausgewogener Berichterstattung über sein Unternehmen gemutmaßt. Als das Landgericht Hamburg ihm jedoch mitteilte, dass die Kammer seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung keine Erfolgsaussichten beimisst, nahm er ihn im März 2025 zurück.

Saleh-Ebrahimi ist sich sicher: Wolf hatte es darauf abgesehen, sie einzuschüchtern. Nicht zuletzt, weil er das juristische Vorgehen mit jeder Menge PR in eigener Sache flankierte: Er griff die Journalistin in mehreren Videos scharf an, etwa mit dem Vorwurf, sie versuche, „mit falschen Behauptungen Geld von ihren Abonnenten zu kriegen“. Saleh-Ebrahimi hatte um Spenden gebeten, um ihre juristische Auseinandersetzung mit Wolf zu finanzieren. Und der Fitness-Influencer spendete 1.000 Euro an Reporter ohne Grenzen. Die Organisation gab die Spende jedoch zurück, weil sie sie im Zusammenhang mit Wolfs Verhalten gegenüber Saleh-Ebrahimi als Versuch wertete, „eine kritische Journalistin einzuschüchtern.“

Streit auch mit Videos

Wolf weist solche Vorwürfe zurück. Er habe sein Verfahren gegen die Autorin vielmehr beendet, „um den Diskurs auf eine inhaltliche Ebene zurückzubringen. Daran scheint sie grundsätzlich nicht interessiert zu sein.“ Er selbst habe seit Dezember 200 Videos rund um Ernährung veröffentlicht. In nur dreien davon sei Saleh-Ebrahimi überhaupt erwähnt worden. „Sie dagegen veröffentlichte 22 Videos, von denen 14 im Kontext von More Nutrition und mir entstanden sind.“ Den Vorwurf einer gegen sie geführten Kampagne findet Wolf vor diesem Hintergrund „absurd“. Vielmehr habe die Journalistin selbst begonnen, „serienmäßig Verfahren gegen mich anzustoßen.“

Keine Frage: Es ist das gute Recht auch eines Firmengründers und Fitness-Influencers, sich gegen vermeintliche Falschbehauptungen zur Wehr zu setzen. Er ist nicht automatisch im Unrecht, nur weil er finanziell besser aufgestellt ist als eine freie Wissenschaftsjournalistin. Aber er kann kostspielige Prozesse im Zweifel sorgenfreier durchstehen.

Die Berliner Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck e.V., die sich kritisch mit einem Bauvorhaben namens „Urbane Mitte“ auseinandersetzt (sieben Hochhäuser am Rande des beliebten Gleisdreieck-Parks) hat derzeit zwei Klagen der Projektentwicklungsgesellschaft auf dem Tisch (eine richtet sich gegen den Verein, eine gegen den Betreiber des Gleisdreieck-Blogs). Sie drehen sich um Behauptungen über die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Klima, um Fragen von Natur- und Denkmalschutz und um Zahlen zu vermeintlicher Bodenspekulation. Hat es auf dem Gelände „Rodungen“ gegeben? Oder mussten lediglich Pflanzen auf einem Viadukt entfernt werden, das aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste?

Drohung mit hohem Ordnungsgeld

Bis zu 250.000 Euro Ordnungsgeld drohen, sollten die Ak­ti­vis­t*in­nen verurteilt werden und die angegriffenen Behauptungen wiederholen. Wehrt sich hier ein großes Unternehmen gegen falsche Unterstellungen einer Bürgerinitiative? Oder versucht es, mit juristischen Mitteln eine öffentliche Diskussion über das Bauprojekt zu verhindern? Die Aktivisten feilen derzeit an ihrer Erwiderung. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht angesetzt.

Der Verkehrswende-Aktivist Tobi Rosswog ist bislang ohne Auftritt im Gerichtssaal davongekommen. Am 6. März 2025 hätte er vor sich vor dem Landgericht Stuttgart gegen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung verteidigen sollen. Der Antragsteller: Dr. Wolfgang Porsche. Der Vorwurf: Rosswog sei für satirische Fahndungsplakate mit dem Konterfei des Haupteigentümers verantwortlich. „Raub in Milliardenhöhe“ stand auf diesen Plakaten, angegeben war zudem die Webseite haltet-den-dieb.jetzt, für die Rosswog verantwortlich zeichnete. Auf der satirisch aufgemachten Seite, die über einen Archivlink noch immer auffindbar ist, wird kritisiert, der Reichtum Porsches basiere auf dem Einsatz von Zwangs­ar­bei­te­r*in­nen während des Nationalsozialismus. Porsche selbst fürchtete jedoch, das Plakat könne bei Betrachtern dazu führen, ihn „unter Annahme eines vermeintlichen Festnahmerechts zu attackieren und/oder körperlich zu bedrängen“. Doch nur zwei Tage vor dem vom Gericht angesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung nahm Porsche seinen Antrag zurück. Der Rechtsverstoß solle nun auf anderem Wege weiterverfolgt werden.

„Vielleicht heißt das, dass ich bei Porsche und VW nicht mehr arbeiten darf“, schertzt Rosswog. Möglicherweise bedeutet es aber auch, dass der Kläger die Angelegenheit in einem Hauptsacheverfahren klären will, das Rosswog, selbst wenn er am Ende gewinnen sollte, eine Menge Geld kosten könnte.

Gerade Frei­be­ruf­le­r*in­nen und zivilgesellschaftlich aktive Privatpersonen können sich teure Anwälte oft nicht leisten und knicken lieber ein, wenn die ersten Anwaltsschreiben im Briefkasten landen. Genau das ist oft beabsichtigt. Die Aussicht, in einen sogenannten Slapp („strategische Klage gegen öffentliche Beteiligung“, sie auch Kasten) verwickelt zu werden, soll abschrecken. Dabei geht es den Klägern nicht in erster Linie darum, vor Gericht recht zu bekommen, sondern sie versuchen, die Gegenseite in langwierige, teure und nervenaufreibende Gerichtsprozesse zu verwickeln.

Slapps sind ein europaweittes Problem

In der gesamten Europäischen Union wurden zwischen 2010 und 2023 insgesamt 1.049 Slapp-Klagen auf den Weg gebracht, davon 166 im Jahr 2023. Die Zahl stammt aus dem Jahresbericht 2024 von Case, einer europäischen Anti-Slapp-NGO. Mit 135 Fällen ist Polen Spitzenreiter vor Malta (91) und Frankreich (90). Gezählt wurden dort aber nur richtige Klagen. Die Dunkelziffer anwaltlicher „Drohbriefe“, missbräuchlicher Abmahnungen und ähnlicher Einschüchterungsversuche, nach denen es oft gar nicht mehr zum Prozess kommt, dürfte noch viel höher sein.

Die Europäische Kommission erkannte das Problem und verabschiedete am 11. April 2024 eine Richtlinie, die Slapp-Betroffene besser schützen soll. Gerichte sollen offenkundig rechtsmissbräuchliche Klagen frühzeitig abweisen und Klägern die Verfahrenskosten sowie Schadenersatzzahlungen aufbürden können. Die Mitgliedsstaaten haben noch bis Mai 2026 Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

Ermordet oder verhaftet, aber nicht vergessen Seit 2015 sammeln Susanne Köhler und Gerhard Keller auf wahrheitskaempfer.de Porträts ermordeter und inhaftierter Jour­na­lis­t:in­nen aus aller Welt. Über 800 Bilder, ergänzt durch Informationen zu den Personen, erinnern an Opfer von Gewalt und Repression. So entstand ein einzigartiges Archiv weltweiter Unterdrückung der Pressefreiheit. Hier zeigen wir einige ausgewählte Porträts. Pawel Grigorjewitsch Scheremet – 28. 11. 1971–20. 7. 2016: Er war ein regimekritischer belarussischer und später russischer Radio-, Fernseh- und Internetjournalist. In Belarus saß er zweimal im Gefängnis, ihm wurde die Staatsbürgerschaft aberkannt, worauf er für russische Medien arbeitete. Er starb in Kyjiw durch die Explosion einer Autobombe mußmaßlich des belarussischen Geheimdienstes. Kunst: Angelika Bomhard Wey Rafael Murúa Manriquez – 1985-2019: Der mexikanische Reporter des Radiosenders Kashana in Santa Rosalina (Baja California Sur) berichtete über Menschenrechte, Umweltschutz und Kultur. Am 20. Januar 2019 wurde er entführt. Die Leiche des damals 34-Jährigen wurde bald darauf mit zahlreichen Stichwunden am Straßenrand zwischen Santa Rosalia und San Ignacio gefunden. Kunst: Johannes Stahl Hero Bahadin – 1997–23. 8. 2024: Die irakisch-kurdische Videoredakteurin arbeite für Sterk TV, einem der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) nahestehenden Sender. Am 23. August 2024 wurde die 27-Jährige durch einen gezielten türkischen Drohnenangriff auf einer Straße östlich von Sulaymaniyyah in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak getötet. Kunst: Huriye Genc Nanou Kazaku – Die Radiojournalistin aus Goma, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo, berichtete am 17. Februar 2021 über die gewaltsame Räumung von illegal besetztem Land und über eine Demonstration vor Ort. Die zum Teil bewaffneten Demonstranten lieferten sich Schusswechsel mit der Polizei, als Kazaku eine Kugel traf. Es blieb unklar, woher die Kugel abgefeuert wurde. Kunst: Verena Rossow Adel Zourob -Der freiberufliche palästinensische Journalist arbeitete für mehrere Medien, darunter das der Terrororganisation Hamas nahestehende Al-Aqsa Voice Radio. Am 18. Dezember 2023 traf ein israelischer Luftangriff das Haus seiner Familie in Rafah im südlichen Gazastreifen. Der Journalist wurde zusammen mit 25 Familienmitgliedern getötet. Kunst: Patrick MacAllister Maulana Siddique Mengal – Der pakistanische freie Journalist und Präsident des Khuzdar Press Club war in der Provinz Belutschistan auch Funktionär für die den Taliban nahestehende Partei Jamiat Ulema-e-Islam. Mengal wurde am Internationalen Tag der Pressefreiheit, dem 3. Mai 2024, von einer Explosion getötet, als er zur Moschee fuhr. Er ist der dritte ermordete Präsident des Khuzdar Press Club seit 2009 Kunst: CUCULUM (Axel Kuckuk) Ryan Evans – 1986–24. 8. 2024: Der walisische Brite arbeitete als Sicherheitsberater für Medien. Früher war er Soldat, dann wurde er Personenschützer für Diplomaten. Evans war einer von sechs Mitarbeitern der Nachrichtenagentur Reuters, deren Hotel in Kramatorsk (Ukraine) am 24. August 2024 von einer russischen Rakete getroffen wurde. Evans starb, zwei Kollegen wurden verletzt, davon ein Kameramann schwer. Kunst: Maria von Stülpnagel Eduardo Sestoso – 1967–1. 5. 2018: Der philippinische Radiojournalist des Senders 91.7 FM in Dumaguete City im Süden der zentralen Insel Negros wurde auf dem Heimweg von der Arbeit von mehreren unbekannten Schützen angeschossen. Er überlebte nur noch einen weiteren Tag im Krankenhaus. Sestoso war der bereits neunte Journalist, der unter der Präsidentschaft von Rodrigo Duterte (2016–2022) ermordet wurde. Kunst: Christian Scharfenberg Austin Bennett Tice – Der US-Amerikaner reiste im Mai 2012 31-jährig als freier Journalist nach Syrien. Er war einer der wenigen ausländischen Reporter, die während der Intensivierung des Bürgerkrieges vor Ort waren. Am 13. August 2012 wurde er nahe Damaskus entführt. Die US-Regierung nimmt an, dass er vom damaligen Assad-Regime oder von ihm nahen Gruppen entführt wurde. Seitdem bleibt er verschwunden. Kunst: Carole Isler Jelena Milaschina – Die russische Investigativjournalistin der unabhängigen Zeitung Nowaja Gaseta setzte u.a. in Tschetschenien die Recherchen ihrer 2006 ermordeten Kollegin Anna Politkowskaja fort. 2006 wurde Milaschina im nordossetischen Beslan angegriffen, 2012 erneut nahe Moskau. Im Juli 2023 wurden Milaschina und ihr Anwalt kurz nach ihrer Ankunft in Grosny zusammengeschlagen und schwer verletzt. Kunst: Steff Murschetz Romelson Vilcin war in Haiti Korrespondent für den Radiosender Génération 80. Am 30. Oktober 2022 forderte er mit anderen Journalisten vor dem Polizeirevier Delmas 33 in der Hauptstadt Port-au-Prince die Freilassung eines zu Unrecht inhaftierten Journalistenkollegen. Die Polizei versuchte, sie mit Tränengas und Schlägen zurückzudrängen. Ein Tränengasgeschoss traf Vilcin am Kopf. Er starb später im Hospital. Kunst: Susanne Köhler Viktorya Roschtschyna – 1996–2024: Die ukrainische Journalistin berichtete aus Mariupol und Saporischschja. Als sie aus der russisch besetzten Ostukraine berichten wollte, wurde sie dort im August 2023 vom Geheimdienst FSB verhaftet. Russland erklärte sie sei im September 2024 gestorben. Die Leiche wurde im Februar 2025 von Russland übergeben, wies Spuren von Folter auf, und Organe waren entnommen worden. Kunst: Susanne Köhler Serkan Sedat Güray – Der in der Türkei preisgekrönte Radiojournalist wurde 2016 festgenommen unter dem Vorwurf, auf Twitter Staatspräsident Erdoğan zu beleidigen. Güray bestritt dies und kam auf Bewährung frei. Im Februar 2017 wurde er erneut festgenommen wegen angeblicher Terrorpropaganda im Radio. Es dauerte allein 16 Monate bis zu einer Anklageschrift. Güray wartet in Haft immer noch auf ein Urteil. Kunst: Christina Hermann

Doch die EU hat nur begrenzte Kompetenzen. Deshalb gelten die Schutzmaßnahmen, die mit der Richtlinie eingeführt werden sollen, nur für grenzüberschreitende Slapp-Fälle, bei denen Kläger und Beklagte also nicht im selben Mitgliedsstaat ansässig sind. Zwar empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten, für innerstaatliche Einschüchterungsklagen möglichst dasselbe Schutzniveau zu etablieren. Verbindlich vorgeben kann sie das jedoch nicht.

In Deutschland ist gesetzgeberisch in Sachen Slapps noch überhaupt nichts passiert. Umso mehr tut sich auf zivilgesellschaftlicher Seite. Seit 2023 gibt es den Gegenrechtsschutz, einen Fonds, der Betroffene unterstützt, die von rechten Akteuren juristisch belangt werden. Schon seit 2020 hilft der „Prinzenfonds“ Historikern und Journalistinnen, die von Prinz Georg Friedrich von Preußen vor Gericht gezerrt werden, weil sie im Zusammenhang mit Entschädigungsforderungen der Hohenzollern für die Enteignung von Immobilien nach 1945 angeblich Falschaussagen verbreitet haben. Und 2024 haben einige zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter die großen Journalist*innen-Verbände, eine No-Slapp-Anlaufstelle ins Leben gerufen, die Betroffene vernetzt und an spezialisierte An­wäl­t*in­nen verweist.

Doch auf die Dauer kann es nicht der Zivilgesellschaft überlassen bleiben, gegen die zunehmende Zahl an Slapps anzukämpfen. Es braucht auch gesetzlichen Schutz, der insbesondere das Kostenrisiko für Slapp-Betroffene und damit das für Slapp-Klagen typische Macht­ungleichgewicht reduziert. Dafür zu sorgen, liegt in der Verantwortung des Staats. Schließlich ist das Justizsystem, das bei solchen Klagen missbraucht wird, ein integraler Bestandteil des Rechtsstaats selbst.

Kampagne des No-Slapp-Bündnis

Mit einem Policy Paper und einer von der taz unterstützten Kampagne hat das deutsche No-Slapp-Bündnis (dem auch der Autor dieses Textes angehört) kürzlich darauf gedrängt, dass ein Bekenntnis zu einem starken Schutz vor Einschüchterungsklagen in den neuen Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Mit Erfolg: Es steht jetzt drin, dass die EU-Slapp-Richtlinie „zeitnah“ in deutsches Recht umgesetzt werden soll, „um zu verhindern, dass unser Rechtsstaat und unsere Justiz zur Einschüchterung, zum Beispiel von Journalisten sowie zivilgesellschaftlich Engagierten, missbraucht werden“.

Bis spätestens 2026 steht die Umsetzung der Richtlinie sowieso an. Die Frage ist, ob die neue Regierung sich dabei auf den EU-Mindeststandard beschränken will. Oder ob die Schutzmaßnahmen, die künftig für grenzüberschreitende Slapps gelten werden, auch für Verfahren gelten, bei denen Kläger und Beklagte beide in Deutschland ansässig sind.

Ilja Braun ist freier Journalist mit Schwerpunkt Medienpolitik. Bis Januar 2025 arbeitete er bei Reporter ohne Grenzen zum Thema Slapp.

Dieser Artikel ist am 3. Mai 2025 als Teil einer gemeinsamen Sonderbeilage der taz Panter Stiftung und Reporter ohne Grenzen zum Tag der Pressefreiheit erschienen.